注 目
ライフ スポーツ動画 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 サッカー スポーツ 冬スポ 箱根駅伝 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル

【巨人】７回に打線爆発、３投手ゼロ封リレーで約１か月ぶり白星…試合経過

スポーツ報知
# 巨人

◆練習試合　巨人８―０ＤｅＮＡ（２１日・東京ドーム）

　巨人が終盤の猛攻でＤｅＮＡに快勝。オープン戦を４分けを挟んだ９連敗で終えた巨人は、２月２３日の楽天戦（那覇）以来、約１か月ぶりの白星となった。

　巨人は６回、大城の右越えソロで先制すると、７回には２死満塁から岡本の走者一掃の左翼線適時二塁打が飛び出すなど一挙６点。９回にも吉川大の適時内野安打で加点した。

　投手陣は先発のサンチェスが、毎回走者を背負いながらも３回を無失点に抑えると、２番手・今村は５回を２安打無失点と好投。９回には復帰登板の中川も１回を無失点に抑え、３投手でゼロ封リレーを完成させた。

　◇１回（両軍０）

　【Ｄ】梶谷三塁内野安打、乙坂のとき梶谷二盗失敗、乙坂投ゴロ、オースティン三振

  • 力投する先発のサンチェス

    力投する先発のサンチェス

　【巨】北村二飛、坂本三振、丸左前安打、岡本右飛

　◇２回（両軍０）

　【Ｄ】佐野、ロペスともに右前安打、宮崎遊ゴロ併殺打のとき佐野三進、伊藤光二ゴロ

　【巨】パーラ左飛、中島三振、亀井左飛

　◇３回（両軍０）

　【Ｄ】柴田三振、大和遊ゴロ、梶谷遊撃内野安打、乙坂のとき梶谷二盗、乙坂左飛

　【巨】陽岱鋼二ゴロ、大城一ゴロ、北村右飛

　◇４回（両軍０）

　【Ｄ】（投手今村）オースティン左飛、佐野投ゴロ、ロペス三振

　【巨】（投手今永）坂本右飛、丸三振、岡本三飛

　◇５回（両軍０）

　【Ｄ】宮崎右飛、伊藤光三振、柴田遊ゴロ

  • ５回無死、宮崎敏郎の右飛の打球を好捕するパーラ

    ５回無死、宮崎敏郎の右飛の打球を好捕するパーラ

　【巨】パーラ左翼線二塁打、中島左飛、亀井の二ゴロでパーラ三進、陽岱鋼右飛

　◇６回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】大和二ゴロ、梶谷左前安打、乙坂右飛、オースティン四球で梶谷二進（一塁代走楠本）、佐野二ゴロ

　【巨】（投手武藤、遊撃倉本、中堅桑原、右翼楠本）大城右越１号本塁打、北村の代打吉川尚二ゴロ、坂本三振、（投手砂田）丸四球（代走重信）、岡本遊ゴロで重信二封

  • ６回無死、大城卓三が先制ソロ本塁打を放つ

    ６回無死、大城卓三が先制ソロ本塁打を放つ

　◇７回（Ｄ０、巨６）

　【Ｄ】（二塁吉川尚、中堅重信）ロペス、宮崎ともに二ゴロ、伊藤光三振

　【巨】（捕手嶺井、一塁デラロサ、三塁伊藤裕）パーラ四球（代走松原）、（投手進藤）中島の代打田中俊中飛、亀井の中前安打で松原一挙三進、陽岱鋼死球で亀井二進、大城三振、吉川尚の左前安打で松原生還、なお満塁、坂本四球で亀井生還、なお満塁（一塁代走吉川大）、重信四球で陽岱鋼生還、なお満塁、岡本左翼線二塁打で吉川尚、吉川大、重信一挙生還、岡本は三塁狙うもタッチアウト

  • ７回２死満塁、岡本和真が走者一掃の適時二塁打を放つ（カメラ・池内　雅彦）

    ７回２死満塁、岡本和真が走者一掃の適時二塁打を放つ（カメラ・池内　雅彦）

　◇８回（両軍０）

　【Ｄ】（一塁田中俊、三塁山本、遊撃吉川大、左翼石川、右翼松原）柴田の代打中井右飛、倉本左前安打、桑原遊ゴロ併殺打

　【巨】（投手三嶋、二塁中井）松原中前安打、田中俊二ゴロ併殺打、石川三振

　◇９回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】（投手中川、捕手炭谷、左翼湯浅）乙坂の代打神里二直、楠本三振、佐野中前安打、デラロサ遊ゴロ

　【巨】（投手齋藤）陽岱鋼右前安打、湯浅左前安打、吉川尚遊ゴロ併殺打のとき陽岱鋼三進、吉川大の遊撃内野安打で陽岱鋼生還、重信左飛

力投する先発のサンチェス
５回無死、宮崎敏郎の右飛の打球を好捕するパーラ
６回無死、大城卓三が先制ソロ本塁打を放つ
７回２死満塁、岡本和真が走者一掃の適時二塁打を放つ（カメラ・池内　雅彦）
すべての写真を見る 4枚

プロ野球特集

巨人

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請