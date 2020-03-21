【巨人】７回に打線爆発、３投手ゼロ封リレーで約１か月ぶり白星…試合経過

◆練習試合 巨人８―０ＤｅＮＡ（２１日・東京ドーム）

巨人が終盤の猛攻でＤｅＮＡに快勝。オープン戦を４分けを挟んだ９連敗で終えた巨人は、２月２３日の楽天戦（那覇）以来、約１か月ぶりの白星となった。

巨人は６回、大城の右越えソロで先制すると、７回には２死満塁から岡本の走者一掃の左翼線適時二塁打が飛び出すなど一挙６点。９回にも吉川大の適時内野安打で加点した。

投手陣は先発のサンチェスが、毎回走者を背負いながらも３回を無失点に抑えると、２番手・今村は５回を２安打無失点と好投。９回には復帰登板の中川も１回を無失点に抑え、３投手でゼロ封リレーを完成させた。

◇１回（両軍０）

【Ｄ】梶谷三塁内野安打、乙坂のとき梶谷二盗失敗、乙坂投ゴロ、オースティン三振 力投する先発のサンチェス

【巨】北村二飛、坂本三振、丸左前安打、岡本右飛

◇２回（両軍０）

【Ｄ】佐野、ロペスともに右前安打、宮崎遊ゴロ併殺打のとき佐野三進、伊藤光二ゴロ

【巨】パーラ左飛、中島三振、亀井左飛

◇３回（両軍０）

【Ｄ】柴田三振、大和遊ゴロ、梶谷遊撃内野安打、乙坂のとき梶谷二盗、乙坂左飛

【巨】陽岱鋼二ゴロ、大城一ゴロ、北村右飛

◇４回（両軍０）

【Ｄ】（投手今村）オースティン左飛、佐野投ゴロ、ロペス三振

【巨】（投手今永）坂本右飛、丸三振、岡本三飛

◇５回（両軍０）

【巨】パーラ左翼線二塁打、中島左飛、亀井の二ゴロでパーラ三進、陽岱鋼右飛

◇６回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】大和二ゴロ、梶谷左前安打、乙坂右飛、オースティン四球で梶谷二進（一塁代走楠本）、佐野二ゴロ

◇７回（Ｄ０、巨６）

【Ｄ】（二塁吉川尚、中堅重信）ロペス、宮崎ともに二ゴロ、伊藤光三振

◇８回（両軍０）

【Ｄ】（一塁田中俊、三塁山本、遊撃吉川大、左翼石川、右翼松原）柴田の代打中井右飛、倉本左前安打、桑原遊ゴロ併殺打

【巨】（投手三嶋、二塁中井）松原中前安打、田中俊二ゴロ併殺打、石川三振

◇９回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】（投手中川、捕手炭谷、左翼湯浅）乙坂の代打神里二直、楠本三振、佐野中前安打、デラロサ遊ゴロ