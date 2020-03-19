ドバイワールドカップデーに出走するアーモンドアイなど日本馬１４頭が現地に到着

ＪＲＡは１９日、ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）に出走するＪＲＡ所属の１４頭が現地に到着したと発表した。１８日午後に出国し、１９日午前にメイダン競馬場に到着した。到着した日本の各馬は以下の通り。

◇ドバイ・ワールドカップ

チュウワウィザード（牡５歳、栗東・大久保龍志厩舎）、マスターフェンサー（牡４歳、栗東・角田晃一厩舎）

◇ドバイ・シーマクラシック

カレンブーケドール（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎）、グローリーヴェイズ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎）、ラヴズオンリーユー（牝４歳、栗東・矢作芳人厩舎）

◇ドバイ・ターフ

アドマイヤマーズ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎）、アーモンドアイ（牝５歳、美浦・国枝栄厩舎）、ウインブライト（牡６歳、美浦・畠山吉宏厩舎）、ペルシアンナイト（牡６歳、栗東・池江泰寿厩舎）

◇ドバイ・ゴールデンシャヒーン

ゴールドクイーン（牝５歳・栗東・坂口智康厩舎）

◇アルクオーツスプリント

ミスターメロディ（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎）、ライトオンキュー（牡５歳、栗東・昆貢厩舎）

◇ＵＡＥダービー

デルマオニキス（牡３歳、美浦・勢司和浩厩舎）

◇ゴドルフィンマイル

デルマルーヴル（牡４歳・美浦・戸田博文厩舎）