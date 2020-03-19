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ドバイワールドカップデーに出走するアーモンドアイなど日本馬１４頭が現地に到着

スポーツ報知
# 競馬# 海外競馬
ドバイ・ターフ連覇を目指すアーモンドアイは無事に到着
ドバイ・ターフ連覇を目指すアーモンドアイは無事に到着

　ＪＲＡは１９日、ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）に出走するＪＲＡ所属の１４頭が現地に到着したと発表した。１８日午後に出国し、１９日午前にメイダン競馬場に到着した。到着した日本の各馬は以下の通り。

　◇ドバイ・ワールドカップ

　チュウワウィザード（牡５歳、栗東・大久保龍志厩舎）、マスターフェンサー（牡４歳、栗東・角田晃一厩舎）

　◇ドバイ・シーマクラシック

　カレンブーケドール（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎）、グローリーヴェイズ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎）、ラヴズオンリーユー（牝４歳、栗東・矢作芳人厩舎）

　◇ドバイ・ターフ

　アドマイヤマーズ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎）、アーモンドアイ（牝５歳、美浦・国枝栄厩舎）、ウインブライト（牡６歳、美浦・畠山吉宏厩舎）、ペルシアンナイト（牡６歳、栗東・池江泰寿厩舎）

　◇ドバイ・ゴールデンシャヒーン

　ゴールドクイーン（牝５歳・栗東・坂口智康厩舎）

　◇アルクオーツスプリント

　ミスターメロディ（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎）、ライトオンキュー（牡５歳、栗東・昆貢厩舎）

　◇ＵＡＥダービー

デルマオニキス（牡３歳、美浦・勢司和浩厩舎）

　◇ゴドルフィンマイル

　デルマルーヴル（牡４歳・美浦・戸田博文厩舎）

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