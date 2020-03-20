３月１９日の釣果（関西）

釣果
３月２１日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|26.5
|中潮
|6.01
|18.10
|18.25
|6.15
３月２１日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|6.05
|5.49
|5.05
|4.58
|14.23
|6.26
|17.17
|16.52
|16.20
|16.10
|-
|17.53
|干潮
|11.41
|11.13
|10.50
|10.41
|7.32
|12.17
|-
|23.36
|22.55
|22.46
|19.29
|-
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|三重
| 二木島
弁 天
| マルヒサ渡船
0597・87局0148
|グレ
|38～41
|2
|大阪の白川光氏 フカセ 食い順調 水温１７・３度 １８日
|磯
|和歌山
| 見老津
ゲ タ
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|グレ
|33～40
|19
|田辺市の硲氏 牛の首で畑平氏２人同型１７尾 １８日
|沖
|三重
| 石鏡
上ノ島周辺
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|ヒラメ
|38～55
|0～5
|四日市市の伊藤守氏３人 イワシの泳がせ
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|マダイ
|-
|-
|マダイ五目で良型の食い好調 ハマチなども交じる カワハギ釣りも出船
|ハマチ
|-
|-
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|ヒラアジ
|26～37
|22
|大阪市の片岡順二氏 ハリス４号 アミエビ １８日
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|マダイ
|-
|-
|タイサビキで４０～５５センチのマダイ食い順調 ハマチにアジ・サバも釣れている
|ハマチ
|-
|-
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|-
|-
|３キロ級の良型交じりでマダコ乗り好調タチウオ便にメバル・ガシラ便も有望
|タチウオ
|-
|-
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|メバル
|18～27
|5
|明石市の松林氏 同型のガシラも順調 １８日
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|ヤリイカ
|20～30
|95～187
|豊田市の川合幹根氏３人 プラヅノ５～８本
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|ヤリイカ
|21～37
|24～137
|１８日の深夜便 船中９５２匹 モンゴウイカ他も
|船
|和歌山
| 初島
地ノ島周辺他
| 南村渡船
0737・83局3730
|マダイ
|-
|-
|タイラバで３０～４８センチのマダイが釣れていた ノマセ釣りでヒラメなども有望
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
１０号カセ
| 細川渡船
088・688局0401
|サヨリ
|33～35
|35
|徳島市の榎本氏 ５メートル ハリス１号 サヨリ５号 オキアミ
|カレイ
|33
|1
|カ
|福井
| 仏谷
児島イカダ
| 大住渡船
0770・52局2846
|チヌ
|-
|-
|カキやボケの餌で５２センチの年なしをはじめ良型チヌが釣れている 今後も期待
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
４番テント東寄
| 公園事務所
078・753局3973
|カレイ
|25.5～26
|2
|神戸市の辻氏 ハリス４号 カレイ１２号 青イソメ １８日
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|マダイ
|-
|-
|マダイ専用イケス好調 ブリなど青物食い活発 白鷺サーモンも楽しめる
|ブリ
|-
|-
|渓
|大阪
| 水無瀬川
１６ 番
| 尺代漁協組
075・961局6500
|アマゴ
|19～20
|15
|長岡京市の平岡憲人氏 ハリス０．３号 渓流１号 餌イクラ
|渓
|兵庫
| 猪名川
ルアー専用区
| 北田原ます釣り場
072・766局2208
|ニジマス
|47～60
|3
|西宮市の岡田氏 ６フィート ライン３ポンド スプーン １４時迄
|ニジマス
|23～40
|20
|池
|堺
| 西池
２７ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|40.2以下
|48
|羽曳野の松村氏 ３．３メートル スレ４号 ２センチズラシ ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
北土手東寄南向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|41.5以下
|40
|大阪市の松村氏 ハリス０．４号 スレ４号 大助５枚 １８日
|池
|大東
| 阪奈園
１号池陸桟橋北向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|36以下
|33
|寝屋川の門脇氏 ３．３メートル スレ３号 ウドン 大助３枚