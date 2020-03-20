注 目
ライフ スポーツ動画 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 サッカー スポーツ 冬スポ 箱根駅伝 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル

３月１９日の釣果（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

３月２１日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
26.5 中潮 6.01 18.10 18.25 6.15

３月２１日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 6.05 5.49 5.05 4.58 14.23 6.26
17.17 16.52 16.20 16.10 - 17.53
干潮 11.41 11.13 10.50 10.41 7.32 12.17
- 23.36 22.55 22.46 19.29 -
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 二木島
弁　天 		マルヒサ渡船
0597・87局0148 		グレ 38～41 2 大阪の白川光氏　フカセ　食い順調　水温１７・３度　１８日
和歌山 見老津
ゲ　タ 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 33～40 19 田辺市の硲氏　牛の首で畑平氏２人同型１７尾　１８日
三重 石鏡
上ノ島周辺 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		ヒラメ 38～55 0～5 四日市市の伊藤守氏３人　イワシの泳がせ　
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		マダイ - - マダイ五目で良型の食い好調　ハマチなども交じる　カワハギ釣りも出船
ハマチ - -
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		ヒラアジ 26～37 22 大阪市の片岡順二氏　ハリス４号　アミエビ　１８日
和歌山 加太
友ケ島周辺 		海斗丸
073・459局0503 		マダイ - - タイサビキで４０～５５センチのマダイ食い順調　ハマチにアジ・サバも釣れている
ハマチ - -
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ - - ３キロ級の良型交じりでマダコ乗り好調タチウオ便にメバル・ガシラ便も有望
タチウオ - -
明石 東二見
シカノセ 		岩澤丸
078・942局1889 		メバル 18～27 5 明石市の松林氏　同型のガシラも順調　１８日
福井 小浜
沖　合 		直幸丸
0770・52局1739 		ヤリイカ 20～30 95～187 豊田市の川合幹根氏３人　プラヅノ５～８本
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		ヤリイカ 21～37 24～137 １８日の深夜便　船中９５２匹　モンゴウイカ他も
和歌山 初島
地ノ島周辺他 		南村渡船
0737・83局3730 		マダイ - - タイラバで３０～４８センチのマダイが釣れていた　ノマセ釣りでヒラメなども有望
鳴門 堂ノ浦
１０号カセ 		細川渡船
088・688局0401 		サヨリ 33～35 35 徳島市の榎本氏　５メートル　ハリス１号　サヨリ５号　オキアミ
カレイ 33 1
福井 仏谷
児島イカダ 		大住渡船
0770・52局2846 		チヌ - - カキやボケの餌で５２センチの年なしをはじめ良型チヌが釣れている　今後も期待
神戸 平磯海づり公園
４番テント東寄 		公園事務所
078・753局3973 		カレイ 25.5～26 2 神戸市の辻氏　ハリス４号　カレイ１２号　青イソメ　１８日
姫路 家島
イケス 		釣り堀水宝
079・327局1243 		マダイ - - マダイ専用イケス好調　ブリなど青物食い活発　白鷺サーモンも楽しめる
ブリ - -
大阪 水無瀬川
１６　番 		尺代漁協組
075・961局6500 		アマゴ 19～20 15 長岡京市の平岡憲人氏　ハリス０．３号　渓流１号　餌イクラ
兵庫 猪名川
ルアー専用区 		北田原ます釣り場
072・766局2208 		ニジマス 47～60 3 西宮市の岡田氏　６フィート　ライン３ポンド　スプーン　１４時迄
ニジマス 23～40 20
西池
２７　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 40.2以下 48 羽曳野の松村氏　３．３メートル　スレ４号　２センチズラシ　ダンゴ
八尾 中セ池
北土手東寄南向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 41.5以下 40 大阪市の松村氏　ハリス０．４号　スレ４号　大助５枚　１８日
大東 阪奈園
１号池陸桟橋北向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 36以下 33 寝屋川の門脇氏　３．３メートル　スレ３号　ウドン　大助３枚

ライフ

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請