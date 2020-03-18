１２球団練習試合全７４戦詳細…開幕延期で試合数や時間変更

新型コロナウイルス感染拡大によるプロ野球の開幕延期に伴い、１２球団は１８日までに３月２０日以降の練習試合予定を発表した。当初の公式戦日程をベースに、対戦チーム同士の協議で試合時間や試合数を変更している。
３月３１日から４月２日のロッテ・楽天戦（ＺＯＺＯ）は、当初の公式戦日程では楽天生命で開催予定だったが、球場が変更された。最短の開幕日は４月１０日で、セ、パ両リーグは１４、１７、２１、２４、２８日の開幕パターンも想定して日程を作成。開幕日が延びれば、練習試合も追加される可能性がある。
各球団の練習試合予定は以下の通り。
▽２０日
ヤクルト・阪神（神宮・１３時）
広島・中日（マツダ・１４時）
西武・日本ハム（メットライフ・１４時）
ソフトバンク・ロッテ（ペイペイＤ・１３時）
▽２１日
巨人・ＤｅＮＡ（東京Ｄ・１５時）
ヤクルト・阪神（神宮・１３時）
広島・中日（マツダ・１３時半）
楽天・オリックス（楽天生命・１２時）
西武・日本ハム（メットライフ・１３時）
ソフトバンク・ロッテ（ペイペイＤ・１３時）
▽２２日
巨人・ＤｅＮＡ（東京Ｄ・１５時）
ヤクルト・阪神（神宮・１３時）
広島・中日（マツダ・１３時半）
楽天・オリックス（楽天生命・１２時）
西武・日本ハム（メットライフ・１３時）
ソフトバンク・ロッテ（ペイペイＤ・１３時）
▽２４日
ＤｅＮＡ・阪神（横浜・１６時）
中日・巨人（ナゴヤＤ・１４時）
広島・ヤクルト（マツダ・１８時）
日本ハム・楽天（札幌Ｄ・１８時）
ロッテ・西武（ＺＯＺＯ・１３時）
オリックス・ソフトバンク（京セラＤ・１８時）
▽２５日
ＤｅＮＡ・阪神（横浜・１６時）
中日・巨人（ナゴヤＤ・１４時）
広島・ヤクルト（マツダ・１３時版）
日本ハム・楽天（札幌Ｄ・１８時）
ロッテ・西武（ＺＯＺＯ・１３時）
オリックス・ソフトバンク（京セラＤ・１５時）
▽２６日
ロッテ・西武（ＺＯＺＯ・１３時）
オリックス・ソフトバンク（京セラＤ・１２時）
▽２７日
中日・ＤｅＮＡ（ナゴヤＤ・１４時半）
阪神・広島（京セラＤ・１４時）
ロッテ・日本ハム（ＺＯＺＯ・１３時）
▽２８日
巨人・ヤクルト（東京Ｄ・１５時）
中日・ＤｅＮＡ（ナゴヤＤ・１４時半）
阪神・広島（京セラＤ・１４時）
ロッテ・日本ハム（ＺＯＺＯ・１３時）
オリックス・西武（ほっと神戸・１３時）
ソフトバンク・楽天（ペイペイＤ・１４時）
▽２９日
巨人・ヤクルト（東京Ｄ・１５時）
中日・ＤｅＮＡ（ナゴヤＤ・１３時半）
阪神・広島（京セラＤ・１４時）
ロッテ・日本ハム（ＺＯＺＯ・１３時）
オリックス・西武（ほっと神戸・１３時）
ソフトバンク・楽天（ペイペイＤ・１３時）
▽３１日
巨人・阪神（東京Ｄ・１５時）
ヤクルト・中日（神宮・１３時）
ＤｅＮＡ・広島（横浜・１６時）
日本ハム・オリックス（札幌Ｄ・１３時）
ロッテ・楽天（ＺＯＺＯ・１３時）
ソフトバンク・西武（ペイペイＤ・１８時）
▽４月１日
ヤクルト・中日（神宮・１３時）
ＤｅＮＡ・広島（横浜・１６時）
日本ハム・オリックス（札幌Ｄ・１３時）
ロッテ・楽天（ＺＯＺＯ・１３時）
ソフトバンク・西武（ペイペイＤ・１８時）
▽２日
巨人・阪神（東京Ｄ・１５時）
ロッテ・楽天（ＺＯＺＯ・１３時）
▽３日
ＤｅＮＡ・ヤクルト（１６時・神宮）
日本ハム・ソフトバンク（札幌Ｄ・１８時）
西武・楽天（メットライフ・１８時）
オリックス・ロッテ（京セラ・１８時）
▽４日
ＤｅＮＡ・ヤクルト（１４時・神宮）
中日・阪神（ナゴヤＤ・１４時半）
広島・巨人（マツダ・１３時）
日本ハム・ソフトバンク（札幌Ｄ・１４時）
西武・楽天（メットライフ・１４時）
オリックス・ロッテ（京セラ・１４時）
▽５日
ＤｅＮＡ・ヤクルト（１４時・神宮）
中日・阪神（ナゴヤＤ・１３時半）
広島・巨人（マツダ・１３時）
日本ハム・ソフトバンク（札幌Ｄ・１３時）
西武・楽天（メットライフ・１３時）
オリックス・ロッテ（京セラ・１３時）