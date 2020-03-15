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【巨人】９連敗でオープン戦終える…楽天戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
険しい表情で選手交代を告げる原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）
険しい表情で選手交代を告げる原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）

◆オープン戦　巨人３－７楽天（１５日・東京ドーム）

　巨人はオープン戦最終戦で楽天に３－７で敗戦。球団ワーストのオープン戦１３戦勝ち星なしで、９連敗のままラストマッチを終えた。

　オープン戦は２勝１０敗４分け。すでに前日（１４日）の試合でオープン戦の最下位は確定している。

　【試合経過】

　◆１回（楽１、巨０）

　【楽】山崎幹中前安打、小深田の二ゴロで山崎幹二進、辰己の左中間二塁打で山崎幹生還、ウィーラー四球、鈴木大の二直で辰己戻れず併殺

　【巨】吉川尚遊撃内野安打、坂本遊直、丸三振、岡本のとき吉川尚二盗、岡本三振

  • １回無死、遊内野安打を放つ吉川尚輝（カメラ・関口　俊明）

    １回無死、遊内野安打を放つ吉川尚輝（カメラ・関口　俊明）

　◆２回（両軍０）

　【楽】内田二飛、下水流左飛、太田三振

　【巨】パーラ遊直、中島二直、亀井一ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【楽】藤田二ゴロ、山崎幹左前安打、小深田のとき山崎幹二盗失敗、小深田投ゴロ

　【巨】重信三振、大城一邪飛、吉川尚左飛

　◆４回（両軍０）

　【楽】辰己遊直、ウィーラー右飛、鈴木大二ゴロ

　【巨】坂本三振、丸二ゴロ、岡本左飛

　◆５回（楽５、巨２）

　【楽】内田三振、下水流、太田ともに左前安打、藤田右前安打で満塁（一塁代走黒川）、山崎幹の左越二塁打で下水流、太田ともに生還、黒川三進、小深田の右中間二塁打で黒川、山崎幹ともに生還、辰己二飛、（投手田原）ウィーラーの左前安打で小深田一挙生還（代走小郷）、鈴木大のとき小郷牽制タッチアウト

  • ５回途中、５失点で降板になった田口麗斗（カメラ・橋口　真）

    ５回途中、５失点で降板になった田口麗斗（カメラ・橋口　真）

　【巨】（二塁黒川、遊撃小深田、左翼小郷）パーラ遊ゴロ、中島右前安打（代走田中俊）、亀井の左前安打で田中俊一挙三進、重信の投手内野安打で田中俊生還、亀井二進、大城の中飛で亀井三進、吉川尚の中前安打で亀井生還、重信二進、坂本の遊ゴロで吉川尚二封

  • ５回１死一、三塁、適時打となる投内野安打を放つ重信慎之介（カメラ・関口　俊明）

    ５回１死一、三塁、適時打となる投内野安打を放つ重信慎之介（カメラ・関口　俊明）

　◆６回（両軍０）

　【楽】（投手デラロサ、一塁田中俊、遊撃吉川大）鈴木大左飛、内田中前安打、下水流三振のとき捕逸で内田二進、太田の代打銀次二ゴロ

  • ６回から２番手で登板したルビー・デラロサ（カメラ・関口　俊明）

    ６回から２番手で登板したルビー・デラロサ（カメラ・関口　俊明）

　【巨】（投手松井、捕手足立、一塁銀次、三塁内田）丸三ゴロ、岡本二飛、パーラ四球、田中俊三邪飛

　◆７回（両軍０）

　【楽】（中堅松原）黒川右前安打、山崎幹の投前バントで黒川二進、小深田中飛、辰己三ゴロ

　【巨】（投手牧田）亀井二ゴロ、重信一飛、大城遊飛

　◆８回（楽１、巨０）

　【楽】（投手沼田、捕手炭谷、左翼湯浅、右翼重信）小郷、足立ともに右飛、内田遊撃内野安打、下水流の代打山下の左越二塁打で内田一挙生還、銀次左飛

　【巨】（投手森原）吉川尚三振、吉川大中飛、松原中前安打、岡本右飛

　◆９回（楽０、巨１）

　【楽】（投手鍵谷、一塁北村、二塁山本、三塁田中俊）黒川、山崎幹ともに三振、小深田三飛

　【巨】（投手安樂）パーラ遊飛、田中俊中前安打、湯浅の右前安打で田中俊一挙三進、重信の一ゴロで田中俊生還、湯浅二封、炭谷の三ゴロで重信二封

  • ９回１死、中前打を放つ田中俊太（カメラ・関口　俊明）

    ９回１死、中前打を放つ田中俊太（カメラ・関口　俊明）

試合詳細
険しい表情で選手交代を告げる原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）
１回無死、遊内野安打を放つ吉川尚輝（カメラ・関口　俊明）
５回途中、５失点で降板になった田口麗斗（カメラ・橋口　真）
５回１死一、三塁、適時打となる投内野安打を放つ重信慎之介（カメラ・関口　俊明）
６回から２番手で登板したルビー・デラロサ（カメラ・関口　俊明）
９回１死、中前打を放つ田中俊太（カメラ・関口　俊明）
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