【巨人】９連敗でオープン戦終える…楽天戦試合経過

◆オープン戦 巨人３－７楽天（１５日・東京ドーム）
巨人はオープン戦最終戦で楽天に３－７で敗戦。球団ワーストのオープン戦１３戦勝ち星なしで、９連敗のままラストマッチを終えた。
オープン戦は２勝１０敗４分け。すでに前日（１４日）の試合でオープン戦の最下位は確定している。
【試合経過】
◆１回（楽１、巨０）
【楽】山崎幹中前安打、小深田の二ゴロで山崎幹二進、辰己の左中間二塁打で山崎幹生還、ウィーラー四球、鈴木大の二直で辰己戻れず併殺
◆２回（両軍０）
【楽】内田二飛、下水流左飛、太田三振
【巨】パーラ遊直、中島二直、亀井一ゴロ
◆３回（両軍０）
【楽】藤田二ゴロ、山崎幹左前安打、小深田のとき山崎幹二盗失敗、小深田投ゴロ
【巨】重信三振、大城一邪飛、吉川尚左飛
◆４回（両軍０）
【楽】辰己遊直、ウィーラー右飛、鈴木大二ゴロ
【巨】坂本三振、丸二ゴロ、岡本左飛
◆５回（楽５、巨２）
【楽】内田三振、下水流、太田ともに左前安打、藤田右前安打で満塁（一塁代走黒川）、山崎幹の左越二塁打で下水流、太田ともに生還、黒川三進、小深田の右中間二塁打で黒川、山崎幹ともに生還、辰己二飛、（投手田原）ウィーラーの左前安打で小深田一挙生還（代走小郷）、鈴木大のとき小郷牽制タッチアウト
【巨】（二塁黒川、遊撃小深田、左翼小郷）パーラ遊ゴロ、中島右前安打（代走田中俊）、亀井の左前安打で田中俊一挙三進、重信の投手内野安打で田中俊生還、亀井二進、大城の中飛で亀井三進、吉川尚の中前安打で亀井生還、重信二進、坂本の遊ゴロで吉川尚二封
◆６回（両軍０）
【巨】（投手松井、捕手足立、一塁銀次、三塁内田）丸三ゴロ、岡本二飛、パーラ四球、田中俊三邪飛
◆７回（両軍０）
【楽】（中堅松原）黒川右前安打、山崎幹の投前バントで黒川二進、小深田中飛、辰己三ゴロ
【巨】（投手牧田）亀井二ゴロ、重信一飛、大城遊飛
◆８回（楽１、巨０）
【楽】（投手沼田、捕手炭谷、左翼湯浅、右翼重信）小郷、足立ともに右飛、内田遊撃内野安打、下水流の代打山下の左越二塁打で内田一挙生還、銀次左飛
【巨】（投手森原）吉川尚三振、吉川大中飛、松原中前安打、岡本右飛
◆９回（楽０、巨１）
【楽】（投手鍵谷、一塁北村、二塁山本、三塁田中俊）黒川、山崎幹ともに三振、小深田三飛