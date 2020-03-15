【巨人】９連敗でオープン戦終える…楽天戦試合経過

◆オープン戦 巨人３－７楽天（１５日・東京ドーム）

巨人はオープン戦最終戦で楽天に３－７で敗戦。球団ワーストのオープン戦１３戦勝ち星なしで、９連敗のままラストマッチを終えた。

オープン戦は２勝１０敗４分け。すでに前日（１４日）の試合でオープン戦の最下位は確定している。

【試合経過】

【楽】内田三振、下水流、太田ともに左前安打、藤田右前安打で満塁（一塁代走黒川）、山崎幹の左越二塁打で下水流、太田ともに生還、黒川三進、小深田の右中間二塁打で黒川、山崎幹ともに生還、辰己二飛、（投手田原）ウィーラーの左前安打で小深田一挙生還（代走小郷）、鈴木大のとき小郷牽制タッチアウト