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３月１４日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

３月１６日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
21.5 小潮 6.08 18.06 12.37 2.16

３月１６日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 9.33 9.18 9.35 9.20 18.40 0.19
- - - - - 11.13
干潮 19.18 2.49 3.57 3.41 2.02 5.38
- 18.22 17.09 16.56 - 18.22
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 二木島
寺　島 		マルヒサ渡船
0597・87局0148 		グレ 35～40 6 吉野郡の表邦寛氏　ハリス２．５号グレ７号　オキアミ　１３日
和歌山 見老津
クズレ 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 32～37 15 堺市の福元氏　フカセ釣り児玉氏３０～４０センチ３尾　１３日　
和歌山 湯浅
カルモ島 		なぎ丸
0737・62局3891 		チヌ 37～52.6 6 堺市の児嶋俊朗氏２人　ハリス１．５号　チヌ３号　餌ボイル
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		マダイ 21～51 11～16 大阪の平田氏２人　ハマチ３尾も　オキアミ
アカイサギ 28～36 2～6
和歌山 加太
友ケ島周辺 		海斗丸
073・459局0503 		マダイ - - タイサビキで４０～５５センチのマダイ食い順調　ハマチにアジ・サバも釣れている
ハマチ - -
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ 25～56 24 川西市の中川氏　重量０．４～１．８キロ　タコエギ
兵庫 明石港
明石海峡大橋下 		第二名田屋
078・912局7211 		ガシラ 18～28 61 姫路市の難波氏　サビキ釣り　良型食い好調
メバル 20～28 4
明石 東二見
シカノセ 		岩澤丸
078・942局1889 		メバル 17～28 8 明石市の松林氏　サビキ釣り　良型食い順調
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		ヤリイカ - - 半夜と深夜便で２５～３５センチのヤリイカ多い人５０匹以上釣れていた　今後も期待
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		ヤリイカ - - 半夜で昼はガシラやマハタにアコウなど　夜はヤリイカやマイカ期待できる
ガシラ - -
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		アジ - - ４０センチ超のアジやサバが釣れている　レンコダイやガシラなども　今後も期待
サバ - -
福井 小浜
沖　合 		直幸丸
0770・52局1739 		ヤリイカ 20～32 50～111 京都市の沖田行弘氏らプラヅノ４～８本バリ
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		ヤリイカ 20～37 6～66 １３日の深夜便　船中３５１匹　マイカやヒラメも
福井 音海
沖合動力ボート 		ウミック
0770・76局1444 		サゴシ 50～60 7 池田市の門脇氏３人　アマダイ３０センチ２尾アコウ３５センチ他
ガシラ 30～37 5
鳴門 堂ノ浦
６号カセ 		細川渡船
088・688局0401 		カレイ 32～33 3 神戸市の原田氏　２メートル　ハリス３号　カレイ１２号　青イソメ
福井 仏谷
児島イカダ 		大住渡船
0770・52局2846 		チヌ - - カキやボケの餌で５２センチの年なしをはじめ良型チヌが釣れていた　今後も期待
神戸 平磯海づり公園
１番テント前 		公園事務所
078・753局3973 		カレイ 24.5 1 姫路市の名田氏　ハリス４号　カレイ１２号　餌マムシ他
兵庫 猪名川
事務所前 		北田原ます釣り場
072・766局2208 		ニジマス 25～51 34 猪名川町の西田氏　脈釣りハリス１．２号　マス７号　ブドウ虫
西池
７２　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 44.6以下 28 大阪市の岡田氏　４．５メートル　スレ４号　２センチズラシ　ダンゴ
八尾 中セ池
北土手東寄南向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 40.2以下 42 東大阪の藤井氏　５．１メートル　スレ５号　ウドン　大助５枚

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