３月１４日の釣果速報（関西）

釣果
３月１６日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|21.5
|小潮
|6.08
|18.06
|12.37
|2.16
３月１６日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|9.33
|9.18
|9.35
|9.20
|18.40
|0.19
|-
|-
|-
|-
|-
|11.13
|干潮
|19.18
|2.49
|3.57
|3.41
|2.02
|5.38
|-
|18.22
|17.09
|16.56
|-
|18.22
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|三重
| 二木島
寺 島
| マルヒサ渡船
0597・87局0148
|グレ
|35～40
|6
|吉野郡の表邦寛氏 ハリス２．５号グレ７号 オキアミ １３日
|磯
|和歌山
| 見老津
クズレ
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|グレ
|32～37
|15
|堺市の福元氏 フカセ釣り児玉氏３０～４０センチ３尾 １３日
|磯
|和歌山
| 湯浅
カルモ島
| なぎ丸
0737・62局3891
|チヌ
|37～52.6
|6
|堺市の児嶋俊朗氏２人 ハリス１．５号 チヌ３号 餌ボイル
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|マダイ
|21～51
|11～16
|大阪の平田氏２人 ハマチ３尾も オキアミ
|アカイサギ
|28～36
|2～6
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|マダイ
|-
|-
|タイサビキで４０～５５センチのマダイ食い順調 ハマチにアジ・サバも釣れている
|ハマチ
|-
|-
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|25～56
|24
|川西市の中川氏 重量０．４～１．８キロ タコエギ
|沖
|兵庫
| 明石港
明石海峡大橋下
| 第二名田屋
078・912局7211
|ガシラ
|18～28
|61
|姫路市の難波氏 サビキ釣り 良型食い好調
|メバル
|20～28
|4
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|メバル
|17～28
|8
|明石市の松林氏 サビキ釣り 良型食い順調
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|ヤリイカ
|-
|-
|半夜と深夜便で２５～３５センチのヤリイカ多い人５０匹以上釣れていた 今後も期待
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|ヤリイカ
|-
|-
|半夜で昼はガシラやマハタにアコウなど 夜はヤリイカやマイカ期待できる
|ガシラ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|アジ
|-
|-
|４０センチ超のアジやサバが釣れている レンコダイやガシラなども 今後も期待
|サバ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|ヤリイカ
|20～32
|50～111
|京都市の沖田行弘氏らプラヅノ４～８本バリ
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|ヤリイカ
|20～37
|6～66
|１３日の深夜便 船中３５１匹 マイカやヒラメも
|船
|福井
| 音海
沖合動力ボート
| ウミック
0770・76局1444
|サゴシ
|50～60
|7
|池田市の門脇氏３人 アマダイ３０センチ２尾アコウ３５センチ他
|ガシラ
|30～37
|5
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
６号カセ
| 細川渡船
088・688局0401
|カレイ
|32～33
|3
|神戸市の原田氏 ２メートル ハリス３号 カレイ１２号 青イソメ
|カ
|福井
| 仏谷
児島イカダ
| 大住渡船
0770・52局2846
|チヌ
|-
|-
|カキやボケの餌で５２センチの年なしをはじめ良型チヌが釣れていた 今後も期待
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
１番テント前
| 公園事務所
078・753局3973
|カレイ
|24.5
|1
|姫路市の名田氏 ハリス４号 カレイ１２号 餌マムシ他
|渓
|兵庫
| 猪名川
事務所前
| 北田原ます釣り場
072・766局2208
|ニジマス
|25～51
|34
|猪名川町の西田氏 脈釣りハリス１．２号 マス７号 ブドウ虫
|池
|堺
| 西池
７２ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|44.6以下
|28
|大阪市の岡田氏 ４．５メートル スレ４号 ２センチズラシ ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
北土手東寄南向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.2以下
|42
|東大阪の藤井氏 ５．１メートル スレ５号 ウドン 大助５枚