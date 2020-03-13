【巨人】逆転負けでオープン戦８連敗…菅野は３回０封、岡本は３号も…楽天戦試合経過

力投する菅野智之

◆オープン戦 巨人２―３楽天（１３日・東京ドーム）

巨人は楽天に敗れオープン戦１１戦勝ちなしの８連敗となった。延期となった開幕投手が確定している菅野は、予定通りの３イニングを４２球１安打無失点と快投した。

打線は両軍無得点の４回２死。楽天先発のエース右腕・則本の内角高め直球を振り抜き、バックスクリーン左へ先制ソロをたたき込んだ。６回には２死一、三塁でパーラの中前適時打でリードを２点に広げた。

しかし投手陣は古川が７回に１点を与えると、８回には先頭・小深田に同点弾を許し、１死三塁で小郷にスクイズを決められ逆転された。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【楽】辰己遊直、山崎幹三ゴロ、島内死球（代走小郷）、ウィーラー左飛

【巨】（左翼小郷）松原投ゴロ、坂本中飛、丸三振

◆２回（両軍０）

【楽】鈴木大三振、銀次中前安打、藤田遊ゴロ併殺打

【巨】岡本右飛、パーラ二ゴロ、中島三ゴロ

◆３回（両軍０）

【楽】太田三ゴロ、小深田中飛、辰己遊ゴロ

【巨】亀井中飛、湯浅右飛、大城中前安打、松原二ゴロ

◆４回（楽０、巨１）

【楽】（投手藤岡）山崎幹三振、小郷左飛、ウィーラー左前安打（代走内田）、鈴木大四球で内田二進、銀次のとき鈴木大一塁牽制タッチアウト ２番手で登板した藤岡貴裕

◆５回（両軍０）

【楽】（三塁北村、遊撃吉川尚）銀次四球、藤田投直併殺打、太田の右越安打で太田二塁狙うもタッチアウト

【巨】（一塁下水流、二塁黒川）中島右飛、亀井二ゴロ、湯浅中前安打、大城一ゴロ

◆６回（楽０、巨１）

【楽】（左翼石川）小深田遊ゴロ、辰己三振、山崎幹一ゴロ

◆７回（楽１、巨０）

【楽】（投手古川、捕手小林、一塁北村、二塁吉川尚、三塁湯浅、遊撃ウレーニャ、右翼若林）小郷三振、内田四球、鈴木大の代打山下の中前安打で内田一挙三進、下水流二飛、黒川の右翼線二塁打で内田生還、山下三進、太田三振

【巨】（投手ブセニッツ）石川三ゴロ、湯浅遊ゴロ、小林左前安打、松原三振

◆８回（楽２、０）

【巨】（投手シャギワ）吉川尚右前安打、炭谷四球で吉川尚二進（一塁代走吉川大）、北村三邪飛、若林三振、ウレーニャの三ゴロで吉川大二封

◆９回（両軍０）

【楽】（投手高田）下水流遊ゴロ、黒川四球、太田の一前バントで黒川二進、小深田三振 ９回に登板した高田萌生