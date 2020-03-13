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【巨人】逆転負けでオープン戦８連敗…菅野は３回０封、岡本は３号も…楽天戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
力投する菅野智之
力投する菅野智之

◆オープン戦　巨人２―３楽天（１３日・東京ドーム）

　巨人は楽天に敗れオープン戦１１戦勝ちなしの８連敗となった。延期となった開幕投手が確定している菅野は、予定通りの３イニングを４２球１安打無失点と快投した。

　打線は両軍無得点の４回２死。楽天先発のエース右腕・則本の内角高め直球を振り抜き、バックスクリーン左へ先制ソロをたたき込んだ。６回には２死一、三塁でパーラの中前適時打でリードを２点に広げた。

　しかし投手陣は古川が７回に１点を与えると、８回には先頭・小深田に同点弾を許し、１死三塁で小郷にスクイズを決められ逆転された。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【楽】辰己遊直、山崎幹三ゴロ、島内死球（代走小郷）、ウィーラー左飛

　【巨】（左翼小郷）松原投ゴロ、坂本中飛、丸三振

　◆２回（両軍０）

　【楽】鈴木大三振、銀次中前安打、藤田遊ゴロ併殺打

　【巨】岡本右飛、パーラ二ゴロ、中島三ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【楽】太田三ゴロ、小深田中飛、辰己遊ゴロ

　【巨】亀井中飛、湯浅右飛、大城中前安打、松原二ゴロ

　◆４回（楽０、巨１）

　【楽】（投手藤岡）山崎幹三振、小郷左飛、ウィーラー左前安打（代走内田）、鈴木大四球で内田二進、銀次のとき鈴木大一塁牽制タッチアウト

  • ２番手で登板した藤岡貴裕

    ２番手で登板した藤岡貴裕

　【巨】（三塁内田）坂本右飛、丸三邪飛、岡本左中間３号本塁打、パーラ三振

  • ４回２死、左中間に本塁打を放った岡本和真

    ４回２死、左中間に本塁打を放った岡本和真

　◆５回（両軍０）

　【楽】（三塁北村、遊撃吉川尚）銀次四球、藤田投直併殺打、太田の右越安打で太田二塁狙うもタッチアウト

　【巨】（一塁下水流、二塁黒川）中島右飛、亀井二ゴロ、湯浅中前安打、大城一ゴロ

　◆６回（楽０、巨１）

　【楽】（左翼石川）小深田遊ゴロ、辰己三振、山崎幹一ゴロ

　【巨】（投手宋家豪）松原右前安打、吉川尚のとき松原二盗、吉川尚三振、丸の代打炭谷投ゴロ、北村の左前安打で松原三進、パーラの中前安打で松原生還、北村二進（一塁代走若林）、中島三振（楽０、巨１）

  • ６回２死一、三塁、中前適時打を放ったパーラ（中）を迎えるナイン

    ６回２死一、三塁、中前適時打を放ったパーラ（中）を迎えるナイン

　◆７回（楽１、巨０）

　【楽】（投手古川、捕手小林、一塁北村、二塁吉川尚、三塁湯浅、遊撃ウレーニャ、右翼若林）小郷三振、内田四球、鈴木大の代打山下の中前安打で内田一挙三進、下水流二飛、黒川の右翼線二塁打で内田生還、山下三進、太田三振

　【巨】（投手ブセニッツ）石川三ゴロ、湯浅遊ゴロ、小林左前安打、松原三振

　◆８回（楽２、０）

　【楽】小深田右越１号本塁打、辰己中前安打、山崎幹中飛、小郷のとき辰己二盗、小林の二塁悪送球で辰己三進、小郷の捕前バントで辰己生還、内田四球、山下右飛

  • ８回無死、楽天の小深田大翔に同点本塁打を打たれた古川侑利（左）

    ８回無死、楽天の小深田大翔に同点本塁打を打たれた古川侑利（左）

　【巨】（投手シャギワ）吉川尚右前安打、炭谷四球で吉川尚二進（一塁代走吉川大）、北村三邪飛、若林三振、ウレーニャの三ゴロで吉川大二封

　◆９回（両軍０）

　【楽】（投手高田）下水流遊ゴロ、黒川四球、太田の一前バントで黒川二進、小深田三振

  • ９回に登板した高田萌生

    ９回に登板した高田萌生

　【巨】（投手寺岡、一塁内田、三塁山崎幹、左翼下水流、中堅辰己、右翼小郷）石川二ゴロ、湯浅三振、小林中飛

試合詳細
力投する菅野智之
２番手で登板した藤岡貴裕
４回２死、左中間に本塁打を放った岡本和真
６回無死一塁、二盗を決めた松原聖弥
６回２死一、三塁、中前適時打を放ったパーラ（中）を迎えるナイン
８回無死、楽天の小深田大翔に同点本塁打を打たれた古川侑利（左）
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