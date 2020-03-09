どうなる公式戦　プロ野球とＪリーグの第２回コロナ対策会議スタート　巨人今村社長、反町康治特任理事ら出席

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、日本野球機構（ＮＰＢ）と日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）が歴史的タッグを組んで設立した「新型コロナウイルス対策連絡会議」の第２回会議が９日午前、都内でスタートした。
現在、プロ野球はオープン戦を無観客試合で実施し、Ｊリーグは公式戦を中断中。プロ野球は２０日の公式戦開幕、Ｊリーグは１８日の公式戦再開を目指しているが、専門家がコロナウイルスの状況を踏まえて意見する。主な出席者は以下の通り。
◇専門家チーム
賀来満夫（東北医科薬科大学医学部感染症学教室特任教授）
三鴨廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学教授）
舘田一博（東邦大学医学部微生物・感染症学講座教授）
◇ＮＰＢ
斉藤惇コミッショナー、巨人・今村司球団社長、ＤｅＮＡ・三原一晃代表、楽天・立花陽三球団社長、阪神・谷本修球団本部長、広島・鈴木清明球団本部長、中日・加藤宏幸球団代表、日本ハム・川村浩二球団社長ら１２球団の各球団代表者
◇Ｊリーグ
村井満チェアマン、反町康治特任理事（元松本山雅監督）、ＦＣ東京・大金直樹社長、町田ゼルビア・下川浩之会長、コンサドーレ札幌・野々村芳和社長ＣＥＯ、川崎フロンターレ・藁科義弘社長らＪリーグ理事、日本サッカー協会・平井徹競技運営部長ら