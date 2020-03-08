【巨人】北村、全打席出塁でアピール…阪神戦試合経過

◆オープン戦 阪神４―４巨人（８日・甲子園）

巨人は阪神と引き分け。オープン戦の成績は２勝６敗３分けとなり、最下位からの脱出はならなかった。

５回はパーラの同点適時打。１―３の８回２死二、三塁では北村の同点適時三塁打。続く湯浅の適時二塁打で勝ち越したものの、その裏、２番の鍬原が１死一塁から阪神のドラ１ルーキー井上に適時二塁打を許し同点に追いつかれた。

先発した育成のディプランは、５回７６球７安打３失点だった。

【試合経過】

◆１回（巨０、神１）

【巨】吉川尚一ゴロ、坂本右前安打、丸中飛、岡本四球で坂本二進、大城三振

◆２回（両軍０）

【巨】モタ二飛、山本中飛、若林二ゴロ

【神】福留一飛、糸原四球、坂本右飛、木浪のとき糸原二盗、木浪右飛

◆３回（両軍０）

【巨】北村四球、吉川尚の一前バントをボーアが一塁悪送球し一、二塁、坂本三振、丸中飛、岡本二飛

【神】（三塁増田大、中堅若林、右翼石川）糸井一ゴロ、近本右前安打、サンズ遊ゴロ併殺打（両軍０）

◆４回

【神】ボーア中飛、マルテ三ゴロ、福留一直

◆５回（巨１、神２）

【神】（二塁湯浅）糸原左前安打、坂本の投ゴロで糸原二進、木浪の左越二塁打で糸原生還、糸井の代打大山の右飛で木浪三進、近本の中前安打で木浪生還、サンズ一飛

◆６回（両軍０）

【巨】（投手岩貞、捕手原口、遊撃北條、中堅高山、右翼井上）大城中前安打、モタ三振（大城に代走吉川大）、山本四球で吉川大二進、若林の代打炭谷三振のとき吉川大三盗失敗で併殺

◆７回（両軍０）

【巨】（一塁陽川、三塁北條、遊撃遠藤、左翼高山、中堅島田）北村右越二塁打、湯浅三ゴロ失（走者一、二塁）、パーラ、石川ともに三振、増田大の遊ゴロで湯浅二封

【神】糸原三直、原口中飛、北條左飛

◆８回（巨３、神１）

【神】大山左前安打、高山二邪飛、井上の左越二塁打で大山一挙生還、遠藤三振、陽川右飛

◆９回（両軍０）