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【巨人】北村、全打席出塁でアピール…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回２死二、三塁、同点２点適時三塁打を放った北村　（カメラ・馬場　秀則）
８回２死二、三塁、同点２点適時三塁打を放った北村　（カメラ・馬場　秀則）

◆オープン戦　阪神４―４巨人（８日・甲子園）

　巨人は阪神と引き分け。オープン戦の成績は２勝６敗３分けとなり、最下位からの脱出はならなかった。

　５回はパーラの同点適時打。１―３の８回２死二、三塁では北村の同点適時三塁打。続く湯浅の適時二塁打で勝ち越したものの、その裏、２番の鍬原が１死一塁から阪神のドラ１ルーキー井上に適時二塁打を許し同点に追いつかれた。

　先発した育成のディプランは、５回７６球７安打３失点だった。

　【試合経過】

　◆１回（巨０、神１）

　【巨】吉川尚一ゴロ、坂本右前安打、丸中飛、岡本四球で坂本二進、大城三振

　【神】糸井右前安打、近本の投手バント内野安打で糸井二進、サンズ三振のとき糸井三盗失敗で併殺、近本二進、ボーアの左前安打で近本一挙生還、マルテの三ゴロでボーア二封

  • 先発のディプラン（カメラ・橋口　真）

    先発のディプラン（カメラ・橋口　真）

　◆２回（両軍０）

　【巨】モタ二飛、山本中飛、若林二ゴロ

　【神】福留一飛、糸原四球、坂本右飛、木浪のとき糸原二盗、木浪右飛

　◆３回（両軍０）

　【巨】北村四球、吉川尚の一前バントをボーアが一塁悪送球し一、二塁、坂本三振、丸中飛、岡本二飛

　【神】（三塁増田大、中堅若林、右翼石川）糸井一ゴロ、近本右前安打、サンズ遊ゴロ併殺打（両軍０）

　◆４回

　【巨】大城左中間二塁打、モタの二ゴロで大城三進、山本三振、若林遊ゴロ

  • ４回無死、大城卓三が左中間に二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ４回無死、大城卓三が左中間に二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【神】ボーア中飛、マルテ三ゴロ、福留一直

　◆５回（巨１、神２）

　【巨】北村四球、吉川尚の投前バントで北村二進、坂本の代打パーラの右翼線二塁打で北村生還、石川の遊ゴロでパーラ三進、増田大二ゴロ

  • ５回１死二塁、代打・パーラが同点二塁打を放ち、塁上でシャークダンスする（カメラ・橋口　真）

    ５回１死二塁、代打・パーラが同点二塁打を放ち、塁上でシャークダンスする（カメラ・橋口　真）

　【神】（二塁湯浅）糸原左前安打、坂本の投ゴロで糸原二進、木浪の左越二塁打で糸原生還、糸井の代打大山の右飛で木浪三進、近本の中前安打で木浪生還、サンズ一飛

　◆６回（両軍０）

　【巨】（投手岩貞、捕手原口、遊撃北條、中堅高山、右翼井上）大城中前安打、モタ三振（大城に代走吉川大）、山本四球で吉川大二進、若林の代打炭谷三振のとき吉川大三盗失敗で併殺

　【神】（投手鍬原、捕手炭谷、三塁吉川大、中堅増田大）ボーア遊飛、マルテ三振、福留左前安打（代走島田）、糸原のとき島田二盗失敗

  • ２番手で登板の鍬原拓也（カメラ・橋口　真）

    ２番手で登板の鍬原拓也（カメラ・橋口　真）

　◆７回（両軍０）

　【巨】（一塁陽川、三塁北條、遊撃遠藤、左翼高山、中堅島田）北村右越二塁打、湯浅三ゴロ失（走者一、二塁）、パーラ、石川ともに三振、増田大の遊ゴロで湯浅二封

　【神】糸原三直、原口中飛、北條左飛

　◆８回（巨３、神１）

　【巨】（投手小野、二塁熊谷）吉川大三ゴロ、モタ四球、山本のとき暴投でモタ二進、山本四球、炭谷三振、北村のとき暴投でモタ三進、山本二進、北村の右中間三塁打でモタ、山本ともに生還、湯浅の右翼線二塁打で北村生還、パーラ中飛

  • ８回２死三塁、湯浅大が勝ち越しの右線適時二塁打を放つ　（カメラ・馬場　秀則）

    ８回２死三塁、湯浅大が勝ち越しの右線適時二塁打を放つ　（カメラ・馬場　秀則）

　【神】大山左前安打、高山二邪飛、井上の左越二塁打で大山一挙生還、遠藤三振、陽川右飛

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手守屋、捕手藤田）石川遊ゴロ、増田大死球、吉川大のとき増田大二盗、吉川大四球、モタのとき暴投で増田大三進、吉川大二進、モタ、山本ともに三振

  • ９回１死二、三塁、モタが空振り三振に倒れる（カメラ・馬場　秀則）

    ９回１死二、三塁、モタが空振り三振に倒れる（カメラ・馬場　秀則）

　【神】島田二ゴロ、熊谷三振、藤田の遊ゴロで一塁送球を北村が捕球できず藤田出塁（記録は失策）、北條の遊ゴロで藤田二封

【試合詳細】
８回２死二、三塁、同点２点適時三塁打を放った北村　（カメラ・馬場　秀則）
先発のディプラン（カメラ・橋口　真）
４回無死、大城卓三が左中間に二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）
５回１死二塁、代打・パーラが同点二塁打を放ち、塁上でシャークダンスする（カメラ・橋口　真）
２番手で登板の鍬原拓也（カメラ・橋口　真）
８回２死三塁、湯浅大が勝ち越しの右線適時二塁打を放つ　（カメラ・馬場　秀則）
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