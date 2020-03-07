【巨人】丸が５階席へ２ラン！岡本、亀井もタイムリー…オリックス戦経過

◆オープン戦 オリックス４―４巨人（７日・京セラドーム大阪）
巨人はオリックスと引き分け。オープン戦の成績は２勝６敗２分けとなり、最下位からの脱出はならなかった。
巨人は３回、丸がオープン戦１号となる「京セラドーム５階席弾」の２ランで先制。５回には主砲の岡本が８試合連続安打となる中前適時打で１点差に迫り、６回には亀井が同点打で試合を振り出しに戻した。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】亀井三邪飛、坂本遊ゴロ、丸左飛
◆２回（両軍０）
【オ】Ｔ－岡田一ゴロ、杉本二飛、若月一ゴロ
◆３回（巨２、オ３）
【オ】小田三飛、宜保四球、大城の中前安打で宜保二進、吉田正の中前安打で宜保生還、大城二進、ジョーンズの遊ゴロを遊撃坂本が失策し、満塁、中川三振、Ｔ－岡田の一ゴロを一塁中島が失策し、大城、吉田正ともに生還、ジョーンズ三進、杉本の遊ゴロでＴ－岡田二封
◆４回（巨０、オ１）
【巨】大城遊ゴロ、中島中前安打、吉川尚三振、若林一ゴロ
【オ】若月遊ゴロ、小田四球、宜保三振、（投手沼田）大城のとき小田二盗、大城のとき暴投で小田三進、大城の左前安打で小田生還、左翼モタが失策し大城一挙三進、吉田正三振
◆５回（巨１、オ０）
【巨】（右翼西村）モタ遊ゴロ、亀井一飛、坂本四球、丸の右前安打で坂本三進（丸の代走増田大）、岡本の中前安打で坂本生還、増田大三進、送球間に岡本二進、大城中飛
◆６回（巨１、オ０）
【巨】（一塁中川、三塁西野、左翼宗）中島左翼線二塁打（代走石川）、吉川尚三ゴロ、若林の中飛で石川三進、北村四球、亀井の中前安打で石川生還、北村三進、（投手漆原）山本のとき暴投で亀井二進、山本遊ゴロ
【オ】（投手古川、一塁亀井、右翼石川）西村二ゴロ、若月左飛、小田二ゴロ
◆７回（両軍０）
【オ】宜保三振、大城の代打福田四球、宗三振のとき福田二盗、ジョーンズの代打モヤ三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手ヒギンズ、二塁福田）吉川尚中前安打、若林のとき吉川尚二盗失敗、若林中飛、北村三ゴロ
◆９回（両軍０）
【巨】（投手ディクソン、一塁勝俣）湯浅三ゴロ、山本中前安打、増田大遊ゴロ併殺打
【オ】（投手高木）宜保右翼線二塁打、右翼若林が失策し宜保三進、福田、宗連続申告敬遠で満塁、モヤ三邪飛、勝俣二ゴロ併殺打