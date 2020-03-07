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【巨人】丸が５階席へ２ラン！岡本、亀井もタイムリー…オリックス戦経過

スポーツ報知
# 巨人
　３回２死一塁、丸佳浩がオープン戦１号２ラン本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）
　３回２死一塁、丸佳浩がオープン戦１号２ラン本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

◆オープン戦　オリックス４―４巨人（７日・京セラドーム大阪）

　巨人はオリックスと引き分け。オープン戦の成績は２勝６敗２分けとなり、最下位からの脱出はならなかった。

　巨人は３回、丸がオープン戦１号となる「京セラドーム５階席弾」の２ランで先制。５回には主砲の岡本が８試合連続安打となる中前適時打で１点差に迫り、６回には亀井が同点打で試合を振り出しに戻した。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】亀井三邪飛、坂本遊ゴロ、丸左飛

　【オ】宜保三振、大城三ゴロ、吉田正左前安打、ジョーンズ四球で吉田正二進、中川のとき暴投で吉田正三進、ジョーンズ二進、中川遊ゴロ

  • 巨人先発のエンジェル・サンチェス（カメラ・橋口　真）

    巨人先発のエンジェル・サンチェス（カメラ・橋口　真）

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本三振、大城四球、中島三振、吉川尚の左前安打で大城二進、若林二ゴロ

  • 　２回２死一塁、吉川尚輝が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    　２回２死一塁、吉川尚輝が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【オ】Ｔ－岡田一ゴロ、杉本二飛、若月一ゴロ

　◆３回（巨２、オ３）

　【巨】モタ三飛、亀井左飛、坂本四球、丸右越１号２ラン、岡本左飛

  • ３回２死一塁、先制２ラン本塁打を放った丸佳浩を迎えるナイン（カメラ・石田　順平）

    ３回２死一塁、先制２ラン本塁打を放った丸佳浩を迎えるナイン（カメラ・石田　順平）

　【オ】小田三飛、宜保四球、大城の中前安打で宜保二進、吉田正の中前安打で宜保生還、大城二進、ジョーンズの遊ゴロを遊撃坂本が失策し、満塁、中川三振、Ｔ－岡田の一ゴロを一塁中島が失策し、大城、吉田正ともに生還、ジョーンズ三進、杉本の遊ゴロでＴ－岡田二封

　◆４回（巨０、オ１）

　【巨】大城遊ゴロ、中島中前安打、吉川尚三振、若林一ゴロ

　【オ】若月遊ゴロ、小田四球、宜保三振、（投手沼田）大城のとき小田二盗、大城のとき暴投で小田三進、大城の左前安打で小田生還、左翼モタが失策し大城一挙三進、吉田正三振

  • ４回途中、４安打３失点で降板になったエンジェル・サンチェス（手前は大城卓三）（カメラ・橋口　真）

    ４回途中、４安打３失点で降板になったエンジェル・サンチェス（手前は大城卓三）（カメラ・橋口　真）

　◆５回（巨１、オ０）

　【巨】（右翼西村）モタ遊ゴロ、亀井一飛、坂本四球、丸の右前安打で坂本三進（丸の代走増田大）、岡本の中前安打で坂本生還、増田大三進、送球間に岡本二進、大城中飛

　【オ】（投手沢村、三塁北村、遊撃山本、左翼若林、中堅増田大）ジョーンズ三振、中川中飛、Ｔ－岡田投ゴロ

  • ５回に登板した沢村拓一（カメラ・橋口　真）

    ５回に登板した沢村拓一（カメラ・橋口　真）

　◆６回（巨１、オ０）

　【巨】（一塁中川、三塁西野、左翼宗）中島左翼線二塁打（代走石川）、吉川尚三ゴロ、若林の中飛で石川三進、北村四球、亀井の中前安打で石川生還、北村三進、（投手漆原）山本のとき暴投で亀井二進、山本遊ゴロ

  • ６回２死一、三塁、亀井善行が右前へ同点適時打を放つ（投手・荒西祐大、カメラ・岩崎　龍一）

    ６回２死一、三塁、亀井善行が右前へ同点適時打を放つ（投手・荒西祐大、カメラ・岩崎　龍一）

　【オ】（投手古川、一塁亀井、右翼石川）西村二ゴロ、若月左飛、小田二ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手沢田、捕手頓宮）増田大中飛、岡本左前安打、大城の一ゴロで岡本二進、石川遊ゴロ

  • ７回１死、岡本和真が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ７回１死、岡本和真が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【オ】宜保三振、大城の代打福田四球、宗三振のとき福田二盗、ジョーンズの代打モヤ三振

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手ヒギンズ、二塁福田）吉川尚中前安打、若林のとき吉川尚二盗失敗、若林中飛、北村三ゴロ

　【オ】（投手鍵谷、捕手小林、一塁北村、三塁湯浅、左翼石川、右翼若林）中川一邪飛、西野四球、西村の遊ゴロで西野二進、頓宮四球、小田三振

  • ８回に登板した鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

    ８回に登板した鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手ディクソン、一塁勝俣）湯浅三ゴロ、山本中前安打、増田大遊ゴロ併殺打

　【オ】（投手高木）宜保右翼線二塁打、右翼若林が失策し宜保三進、福田、宗連続申告敬遠で満塁、モヤ三邪飛、勝俣二ゴロ併殺打

  • ９回無死満塁のピンチを切り抜け引き分けで終了し、ハイタッチする巨人ナイン（カメラ・岩崎　龍一）

    ９回無死満塁のピンチを切り抜け引き分けで終了し、ハイタッチする巨人ナイン（カメラ・岩崎　龍一）

試合詳細
　３回２死一塁、丸佳浩がオープン戦１号２ラン本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）
巨人先発のエンジェル・サンチェス（カメラ・橋口　真）
　２回２死一塁、吉川尚輝が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）
３回２死一塁、先制２ラン本塁打を放った丸佳浩を迎えるナイン（カメラ・石田　順平）
４回途中、４安打３失点で降板になったエンジェル・サンチェス（手前は大城卓三）（カメラ・橋口　真）
５回に登板した沢村拓一（カメラ・橋口　真）
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