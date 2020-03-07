【巨人】丸が５階席へ２ラン！岡本、亀井もタイムリー…オリックス戦経過

◆オープン戦 オリックス４―４巨人（７日・京セラドーム大阪）

巨人はオリックスと引き分け。オープン戦の成績は２勝６敗２分けとなり、最下位からの脱出はならなかった。

巨人は３回、丸がオープン戦１号となる「京セラドーム５階席弾」の２ランで先制。５回には主砲の岡本が８試合連続安打となる中前適時打で１点差に迫り、６回には亀井が同点打で試合を振り出しに戻した。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】亀井三邪飛、坂本遊ゴロ、丸左飛

◆２回（両軍０）

【オ】Ｔ－岡田一ゴロ、杉本二飛、若月一ゴロ

◆３回（巨２、オ３）

【オ】小田三飛、宜保四球、大城の中前安打で宜保二進、吉田正の中前安打で宜保生還、大城二進、ジョーンズの遊ゴロを遊撃坂本が失策し、満塁、中川三振、Ｔ－岡田の一ゴロを一塁中島が失策し、大城、吉田正ともに生還、ジョーンズ三進、杉本の遊ゴロでＴ－岡田二封

◆４回（巨０、オ１）

【巨】大城遊ゴロ、中島中前安打、吉川尚三振、若林一ゴロ

◆５回（巨１、オ０）

【巨】（右翼西村）モタ遊ゴロ、亀井一飛、坂本四球、丸の右前安打で坂本三進（丸の代走増田大）、岡本の中前安打で坂本生還、増田大三進、送球間に岡本二進、大城中飛

◆６回（巨１、オ０）

【オ】（投手古川、一塁亀井、右翼石川）西村二ゴロ、若月左飛、小田二ゴロ

◆７回（両軍０）

【オ】宜保三振、大城の代打福田四球、宗三振のとき福田二盗、ジョーンズの代打モヤ三振

◆８回（両軍０）

【巨】（投手ヒギンズ、二塁福田）吉川尚中前安打、若林のとき吉川尚二盗失敗、若林中飛、北村三ゴロ

◆９回（両軍０）