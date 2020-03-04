【巨人】大城１号２ラン打線爆発もドローで４連敗脱出ならず…日本ハム戦試合経過

◆オープン戦 日本ハム７―７巨人（４日・札幌ドーム）
巨人は日本ハムとのオープン戦で、５点のリードを守れずに７－７で引き分け。新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が発令されている北海道で行われた２連戦は１敗１分けで、オープン戦４連敗からの脱出はならなかった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】吉川尚、坂本、丸いずれも投ゴロ
◆２回（巨２、日０）
【日】中田遊ゴロ、ビヤヌエバ中飛、横尾右飛
◆３回（巨０、日１）
【巨】吉川尚二ゴロ、坂本遊ゴロ、丸四球、岡本右飛
【日】渡辺四球、宇佐美の投前バントで渡辺二進、石井の右中間三塁打で渡辺生還、西川右飛、大田三振
◆４回（両軍０）
【巨】亀井中飛、モタ三振、大城中飛
【日】近藤四球、中田遊ゴロ併殺打、ビヤヌエバ中飛
◆５回（巨４、日１）
【巨】（三塁樋口）中島二塁内野安打、小林の一前バントで中島二進、吉川尚四球（代走湯浅）、坂本の三ゴロで湯浅二封、中島三進（坂本の代走増田大）、（投手生田目）丸四球で満塁（丸の代走若林）、岡本の中前安打で中島、増田大ともに生還、若林二進、亀井の中越二塁打で若林、岡本ともに生還（亀井の代走石川）、モタ三振
【日】（二塁若林、三塁北村、遊撃湯浅、中堅増田大、右翼石川）横尾左中間二塁打、渡辺三ゴロ、宇佐美の二塁内野安打で横尾一挙生還、石井左飛、西川三振
◆６回（巨１、日５）
【巨】（投手金子）大城右前安打、中島の中前安打で大城二進（中島の代走山本）、小林三振、湯浅の中前安打で大城生還、山本二進、増田大の投手内野安打で満塁、若林一ゴロ併殺打
【日】（投手桜井、一塁北村、三塁山本）大田四球（代走松本）、近藤の右中間二塁打で松本三進（近藤の代走郡）、中田捕前ゴロ、樋口三振、横尾四球で満塁、渡辺の中前安打で松本、郡ともに生還、横尾二進、宇佐美の右越三塁打で横尾、渡辺ともに生還、石井の中前安打で宇佐美生還、西川の右前安打で石井三進、松本左飛
◆７回（両軍０）
【日】郡三ゴロ、中田中飛、樋口四球、横尾の左前安打で樋口二進、渡辺左飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手西村、二塁谷内）山本右邪飛、小林二ゴロ、湯浅遊撃内野安打、増田大のとき捕逸で湯浅二進、増田大二ゴロ
【日】（捕手炭谷）谷口三振、石井右中間二塁打、西川、松本ともに三振
◇９回（両軍０）
【巨】（投手宮西）若林中飛、北村左前安打、石川の右越二塁打で北村三進、モタ三振、大城二ゴロ