【巨人】大城１号２ラン打線爆発もドローで４連敗脱出ならず…日本ハム戦試合経過

◆オープン戦 日本ハム７―７巨人（４日・札幌ドーム）

巨人は日本ハムとのオープン戦で、５点のリードを守れずに７－７で引き分け。新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が発令されている北海道で行われた２連戦は１敗１分けで、オープン戦４連敗からの脱出はならなかった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】吉川尚、坂本、丸いずれも投ゴロ

【日】西川投手強襲安打、大田遊ゴロ併殺打、近藤三振 巨人先発投手の田口麗斗（カメラ・関口 俊明

◆２回（巨２、日０）

【日】中田遊ゴロ、ビヤヌエバ中飛、横尾右飛

◆３回（巨０、日１）

【巨】吉川尚二ゴロ、坂本遊ゴロ、丸四球、岡本右飛

【日】渡辺四球、宇佐美の投前バントで渡辺二進、石井の右中間三塁打で渡辺生還、西川右飛、大田三振

◆４回（両軍０）

【巨】亀井中飛、モタ三振、大城中飛

【日】近藤四球、中田遊ゴロ併殺打、ビヤヌエバ中飛

◆５回（巨４、日１）

【日】（二塁若林、三塁北村、遊撃湯浅、中堅増田大、右翼石川）横尾左中間二塁打、渡辺三ゴロ、宇佐美の二塁内野安打で横尾一挙生還、石井左飛、西川三振

◆６回（巨１、日５）

◆７回（両軍０）

【日】郡三ゴロ、中田中飛、樋口四球、横尾の左前安打で樋口二進、渡辺左飛

◆８回（両軍０）

【巨】（投手西村、二塁谷内）山本右邪飛、小林二ゴロ、湯浅遊撃内野安打、増田大のとき捕逸で湯浅二進、増田大二ゴロ

【日】（捕手炭谷）谷口三振、石井右中間二塁打、西川、松本ともに三振

◇９回（両軍０）