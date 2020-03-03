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【巨人】完封負けでオープン戦４連敗、高橋はローテ入りへ２回無失点好投…日本ハム戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
ベンチで腕組みをして試合を見つめる原辰徳監督（右から２人目）（カメラ・関口　俊明）
ベンチで腕組みをして試合を見つめる原辰徳監督（右から２人目）（カメラ・関口　俊明）

◆オープン戦　日本ハム３―０巨人（３日・札幌ドーム）

　無観客試合で行われた一戦で、巨人は日本ハムに完封負けを喫しオープン戦４連敗。開幕ローテ入りを狙う先発の高橋は２回無安打無失点と好投したが、２番手の高田は中田に２号ソロ、清水の１号２ランを浴びるなど４回を３失点。７回には育成右腕・沼田、８回は與那原が登板し１回を無失点に抑えた。

　打線は「５番・右翼」でスタメンしたパーラが、初回の守備に就かず途中交代。初回の攻撃は１死から坂本が右翼線への二塁打で出塁するも、丸、岡本が凡退したため、打席は回ってこなかった。代わって若林が右翼の守備に就いた。その後は日本ハム投手陣の継投に打線が封じられた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】吉川尚遊ゴロ、坂本右翼線二塁打、丸左飛、岡本二飛

　【日】（右翼若林）西川左飛、渡辺三ゴロ、近藤遊ゴロ

  • スタメン出場も試合に出ることなく交代したヘラルド・パーラ（カメラ・関口　俊明）

    スタメン出場も試合に出ることなく交代したヘラルド・パーラ（カメラ・関口　俊明）

　◆２回（両軍０）

　【巨】若林、モタともに三振、亀井一ゴロ

　【日】中田左飛、ビヤヌエバ中飛、大田三振

  • ２回無失点と好投した先発・高橋優貴（カメラ・関口　俊明）

    ２回無失点と好投した先発・高橋優貴（カメラ・関口　俊明）

　◆３回（両軍０）

　【巨】中島二ゴロ、炭谷中飛、吉川尚三振

　【日】（投手高田）王柏融中前安打、清水の投前バントを高田が一塁悪送球し王柏融三進（走者一、三塁）、谷内の投ゴロで清水二進、西川の遊ゴロで王柏融本塁狙うも三本間で挟まれタッチアウト、西川二塁狙うもタッチアウトで併殺

  • ３回から２番手で登板した高田萌生（カメラ・関口　俊明）

    ３回から２番手で登板した高田萌生（カメラ・関口　俊明）

　◆４回（巨０、日１）

　【巨】坂本右飛、丸三振、岡本、若林ともに四球で一、二塁、モタ右飛

　【日】（左翼石川、中堅若林、右翼亀井）渡辺、近藤ともに三振、中田左越２号本塁打、ビヤヌエバ中飛

　◆５回（巨０、日２）

　【巨】（投手鈴木健、一塁横尾）亀井三邪飛、中島三ゴロ、炭谷右前安打、吉川尚の遊ゴロで炭谷二封

　【日】大田左中間二塁打、王柏融の一ゴロで大田三進、清水左越１号２ラン、谷内三ゴロ、西川三振

　◆６回（両軍０）

　【巨】（投手望月、捕手梅林、中堅松本）坂本中飛、石川右前安打、岡本左前安打で石川二進、若林右飛、モタ中飛

  • ６回１死一塁、左前打を放つ岡本和真（カメラ・池内　雅彦）

    ６回１死一塁、左前打を放つ岡本和真（カメラ・池内　雅彦）

　【日】（遊撃山本）渡辺右飛、近藤四球（代走宮田）、横尾のとき宮田一塁牽制タッチアウト、横尾右飛

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手長谷川、左翼松本、中堅宮田）亀井四球（代走増田大）、中島のとき増田大二盗失敗、中島左飛、炭谷の代打大城一ゴロ

　【日】（投手沼田、捕手大城、一塁北村、右翼増田大）ビヤヌエバ遊飛、大田右飛、王柏融三振

  • ７回に３番手で登板した沼田翔平（カメラ・関口　俊明）

    ７回に３番手で登板した沼田翔平（カメラ・関口　俊明）

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手立野、捕手鶴岡、三塁樋口、左翼谷口、右翼松本）吉川尚左飛、山本四球、石川死球で山本二進、岡本三振、若林の二ゴロで石川二封

　【日】（投手与那原、三塁湯浅）鶴岡一ゴロ、谷内一直、松本中前安打、渡辺捕邪飛

  • ８回に５番手で登板した与那原大剛（カメラ・関口　俊明）

    ８回に５番手で登板した与那原大剛（カメラ・関口　俊明）

　◆９回（巨０、日Ｘ）

　【巨】（投手公文、二塁郡）モタ三振、増田大二ゴロ、北村三ゴロ

試合詳細
ベンチで腕組みをして試合を見つめる原辰徳監督（右から２人目）（カメラ・関口　俊明）
スタメン出場も試合に出ることなく交代したヘラルド・パーラ（カメラ・関口　俊明）
２回無失点と好投した先発・高橋優貴（カメラ・関口　俊明）
３回から２番手で登板した高田萌生（カメラ・関口　俊明）
６回１死一塁、左前打を放つ岡本和真（カメラ・池内　雅彦）
７回に３番手で登板した沼田翔平（カメラ・関口　俊明）
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