【巨人】完封負けでオープン戦４連敗、高橋はローテ入りへ２回無失点好投…日本ハム戦試合経過

◆オープン戦 日本ハム３―０巨人（３日・札幌ドーム）

無観客試合で行われた一戦で、巨人は日本ハムに完封負けを喫しオープン戦４連敗。開幕ローテ入りを狙う先発の高橋は２回無安打無失点と好投したが、２番手の高田は中田に２号ソロ、清水の１号２ランを浴びるなど４回を３失点。７回には育成右腕・沼田、８回は與那原が登板し１回を無失点に抑えた。

打線は「５番・右翼」でスタメンしたパーラが、初回の守備に就かず途中交代。初回の攻撃は１死から坂本が右翼線への二塁打で出塁するも、丸、岡本が凡退したため、打席は回ってこなかった。代わって若林が右翼の守備に就いた。その後は日本ハム投手陣の継投に打線が封じられた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】吉川尚遊ゴロ、坂本右翼線二塁打、丸左飛、岡本二飛

◆２回（両軍０）

【巨】若林、モタともに三振、亀井一ゴロ

◆３回（両軍０）

【巨】中島二ゴロ、炭谷中飛、吉川尚三振

◆４回（巨０、日１）

【巨】坂本右飛、丸三振、岡本、若林ともに四球で一、二塁、モタ右飛

【日】（左翼石川、中堅若林、右翼亀井）渡辺、近藤ともに三振、中田左越２号本塁打、ビヤヌエバ中飛

◆５回（巨０、日２）

【巨】（投手鈴木健、一塁横尾）亀井三邪飛、中島三ゴロ、炭谷右前安打、吉川尚の遊ゴロで炭谷二封

【日】大田左中間二塁打、王柏融の一ゴロで大田三進、清水左越１号２ラン、谷内三ゴロ、西川三振

◆６回（両軍０）

【日】（遊撃山本）渡辺右飛、近藤四球（代走宮田）、横尾のとき宮田一塁牽制タッチアウト、横尾右飛

◆７回（両軍０）

【巨】（投手長谷川、左翼松本、中堅宮田）亀井四球（代走増田大）、中島のとき増田大二盗失敗、中島左飛、炭谷の代打大城一ゴロ

◆８回（両軍０）

【巨】（投手立野、捕手鶴岡、三塁樋口、左翼谷口、右翼松本）吉川尚左飛、山本四球、石川死球で山本二進、岡本三振、若林の二ゴロで石川二封

◆９回（巨０、日Ｘ）