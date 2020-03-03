プロ野球とＪリーグの「コロナ対策会議」にラグビー太田チェアマンも参加…垣根越えて議論

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、日本野球機構（ＮＰＢ）と日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）が歴史的タッグを組んで設立した「新型コロナウイルス対策連絡会議」の第１回会議が３日、都内でスタートした。専門家チーム、ＮＰＢ、Ｊリーグ関係者だけでなく、ジャパンラグビートップリーグの太田治チェアマンもオブザーバーとして参加。競技の垣根を越えて意見交換が行われた。主な出席者は以下の通り。
◇専門家チーム
賀来満夫（東北医科薬科大学医学部感染症学教室特任教授）
三鴨廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学教授）
舘田一博（東邦大学医学部微生物・感染症学講座教授）
◇ＮＰＢ
斉藤惇コミッショナー、巨人・今村司球団社長、ＤｅＮＡ・三原一晃代表、楽天・立花陽三社長、阪神・谷本修球団本部長、広島・鈴木清明球団本部長ら１２球団の各球団代表者
◇Ｊリーグ
村井満チェアマン、反町康治特任理事（元松本山雅監督）、播戸竜二特任理事（サッカー解説者）、ＦＣ東京・大金直樹社長、町田ゼルビア・下川浩之会長、コンサドーレ札幌・野々村芳和社長ＣＥＯ、川崎フロンターレ・藁科義弘社長らＪリーグ理事、日本サッカー協会・平井徹競技運営部長ら
◇ラグビー
トップリーグ・太田治チェアマン（オブザーバーとして会議に参加）