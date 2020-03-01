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【巨人】戸郷、５回無失点先発ローテへ上々　デラロサ勝ち越し許しＯＰ戦３連敗…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
巨人先発投手の戸郷翔征（カメラ・関口　俊明）
巨人先発投手の戸郷翔征（カメラ・関口　俊明）

◆オープン戦　巨人２―３ヤクルト（１日・東京ドーム）

　無観客試合で行われた一戦で、巨人はヤクルトに敗れオープン戦３連敗。先発ローテ入りを目指す戸郷は５回無失点６三振と力投したものの、１―０の６回から登板した２番手デラロサが２失点と勝ち越しを許すと、３番手の高木は１回１失点と踏ん張れなかった。

　打線は「１番・二塁」で先発出場の吉川尚が、初回の１打席目にヤクルト先発・小川から右翼席へ先頭打者本塁打を放ちオープン戦１号。巨人相手に１６年から８連勝を記録したこともある“ジャイアンツキラー”から貴重な一発を放った。３―１の７回はモタ、大城の連続四球から中島の遊ゴロ失策でモタが一挙に生還し１点差に詰め寄ったが、追加点が奪えなかった。

　【試合経過】

　◇１回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】坂口中前安打、山田哲中飛、青木のとき坂口二盗失敗、青木三振

　【巨】吉川尚右越１号本塁打、坂本中前安打、丸投ゴロ併殺打、岡本左前安打、パーラ三振

  • 初回無死、右越えに先頭打者本塁打を放つ吉川尚（カメラ・宮崎　亮太）

    初回無死、右越えに先頭打者本塁打を放つ吉川尚（カメラ・宮崎　亮太）

　◇２回（両軍０）

　【ヤ】雄平左飛、エスコバー遊飛、塩見三振

　【巨】モタ捕邪飛、大城中前安打、中島、炭谷ともに三振

　◇３回（両軍０）

　【ヤ】吉田成右前安打、西浦三振、中村のとき吉田成二盗失敗、中村三振

　【巨】吉川尚左飛、坂本一邪飛、丸中前安打、岡本右飛

　◇４回（両軍０）

　【ヤ】坂口左飛、山田哲右飛、青木遊ゴロ

　【巨】パーラ一ゴロ、モタ左前安打、大城の二ゴロでモタ二進、中島のとき暴投でモタ三進、中島四球、炭谷のとき重盗でモタ本塁狙うもタッチアウト、盗塁失敗

　◇５回（両軍０）

　【ヤ】雄平三振、エスコバー二飛、塩見四球、吉田成のとき塩見二盗、吉田成三振

　【巨】炭谷一ゴロ、吉川尚投ゴロ、坂本遊ゴロ

　◇６回（ヤ２、巨０）

　【ヤ】（投手デラロサ、捕手小林、二塁山本、遊撃増田大）西浦中前安打、中村の投前バントで西浦二進、坂口の中前安打で西浦一挙生還、山田哲の中前安打で坂口一挙三進、青木の右前安打で坂口生還、山田哲一挙三進（一塁走者青木に代走上田）、雄平二飛、エスコバー右飛

  • ６回から２番手で登板したデラロサ（カメラ・中島　傑）

    ６回から２番手で登板したデラロサ（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手大西、一塁西田、三塁広岡、左翼上田、中堅藤井、右翼塩見）丸四球（代走若林）、岡本中飛、パーラのとき若林一塁牽制タッチアウト、パーラ三振

　◇７回（両軍１）

　【ヤ】（投手高木、三塁湯浅、中堅若林、右翼石川）塩見四球、吉田成の捕前バントで塩見二進、西浦のとき暴投で塩見三進、西浦の遊ゴロが野選となり塩見生還、中村、広岡ともに三振

  • ７回から３番手で登板した高木京介（カメラ・中島　傑）

    ７回から３番手で登板した高木京介（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手スアレス、捕手古賀）モタ、大城ともに四球で一、二塁、中島の遊ゴロ失でモタ一挙生還、大城二進（一塁走者中島に代走北村）小林の三ゴロで大城三進、北村二進、山本の投ゴロで大城飛び出しタッチアウト、一、二塁、増田大四球で満塁、若林一ゴロ

  • ７回無死一、二塁、相手失策の間に生還し原辰徳監督に迎えられるモタ（手前）（カメラ・宮崎　亮太）

    ７回無死一、二塁、相手失策の間に生還し原辰徳監督に迎えられるモタ（手前）（カメラ・宮崎　亮太）

　◇８回（両軍０）

　【ヤ】（投手鍵谷、一塁北村）山田哲一ゴロ、上田遊飛、西田三振

  • ８回に登板した鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

    ８回に登板した鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

　【巨】石川、湯浅ともに三振、モタ遊ゴロ

　◇９回（両軍０）

　【ヤ】（投手古川）藤井左飛、塩見左翼線二塁打、吉田成四球、西浦三振、古賀遊ゴロ

  • ９回に登板した古川侑利（カメラ・橋口　真）

    ９回に登板した古川侑利（カメラ・橋口　真）

　【巨】大城右飛、北村四球、小林の代打亀井の二ゴロで北村二進、山本二飛

試合詳細
巨人先発投手の戸郷翔征（カメラ・関口　俊明）
初回無死、右越えに先頭打者本塁打を放つ吉川尚（カメラ・宮崎　亮太）
６回から２番手で登板したデラロサ（カメラ・中島　傑）
７回から３番手で登板した高木京介（カメラ・中島　傑）
７回無死一、二塁、相手失策の間に生還し原辰徳監督に迎えられるモタ（手前）（カメラ・宮崎　亮太）
８回に登板した鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）
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