【巨人】戸郷、５回無失点先発ローテへ上々　デラロサ勝ち越し許しＯＰ戦３連敗…ヤクルト戦試合経過

◆オープン戦 巨人２―３ヤクルト（１日・東京ドーム）
無観客試合で行われた一戦で、巨人はヤクルトに敗れオープン戦３連敗。先発ローテ入りを目指す戸郷は５回無失点６三振と力投したものの、１―０の６回から登板した２番手デラロサが２失点と勝ち越しを許すと、３番手の高木は１回１失点と踏ん張れなかった。
打線は「１番・二塁」で先発出場の吉川尚が、初回の１打席目にヤクルト先発・小川から右翼席へ先頭打者本塁打を放ちオープン戦１号。巨人相手に１６年から８連勝を記録したこともある“ジャイアンツキラー”から貴重な一発を放った。３―１の７回はモタ、大城の連続四球から中島の遊ゴロ失策でモタが一挙に生還し１点差に詰め寄ったが、追加点が奪えなかった。
【試合経過】
◇１回（ヤ０、巨１）
【ヤ】坂口中前安打、山田哲中飛、青木のとき坂口二盗失敗、青木三振
◇２回（両軍０）
【ヤ】雄平左飛、エスコバー遊飛、塩見三振
【巨】モタ捕邪飛、大城中前安打、中島、炭谷ともに三振
◇３回（両軍０）
【ヤ】吉田成右前安打、西浦三振、中村のとき吉田成二盗失敗、中村三振
【巨】吉川尚左飛、坂本一邪飛、丸中前安打、岡本右飛
◇４回（両軍０）
【ヤ】坂口左飛、山田哲右飛、青木遊ゴロ
【巨】パーラ一ゴロ、モタ左前安打、大城の二ゴロでモタ二進、中島のとき暴投でモタ三進、中島四球、炭谷のとき重盗でモタ本塁狙うもタッチアウト、盗塁失敗
◇５回（両軍０）
【ヤ】雄平三振、エスコバー二飛、塩見四球、吉田成のとき塩見二盗、吉田成三振
【巨】炭谷一ゴロ、吉川尚投ゴロ、坂本遊ゴロ
◇６回（ヤ２、巨０）
【ヤ】（投手デラロサ、捕手小林、二塁山本、遊撃増田大）西浦中前安打、中村の投前バントで西浦二進、坂口の中前安打で西浦一挙生還、山田哲の中前安打で坂口一挙三進、青木の右前安打で坂口生還、山田哲一挙三進（一塁走者青木に代走上田）、雄平二飛、エスコバー右飛
【巨】（投手大西、一塁西田、三塁広岡、左翼上田、中堅藤井、右翼塩見）丸四球（代走若林）、岡本中飛、パーラのとき若林一塁牽制タッチアウト、パーラ三振
◇７回（両軍１）
【ヤ】（投手高木、三塁湯浅、中堅若林、右翼石川）塩見四球、吉田成の捕前バントで塩見二進、西浦のとき暴投で塩見三進、西浦の遊ゴロが野選となり塩見生還、中村、広岡ともに三振
【巨】（投手スアレス、捕手古賀）モタ、大城ともに四球で一、二塁、中島の遊ゴロ失でモタ一挙生還、大城二進（一塁走者中島に代走北村）小林の三ゴロで大城三進、北村二進、山本の投ゴロで大城飛び出しタッチアウト、一、二塁、増田大四球で満塁、若林一ゴロ
◇８回（両軍０）
【巨】石川、湯浅ともに三振、モタ遊ゴロ
◇９回（両軍０）
【巨】大城右飛、北村四球、小林の代打亀井の二ゴロで北村二進、山本二飛