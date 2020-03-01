【巨人】戸郷、５回無失点先発ローテへ上々　デラロサ勝ち越し許しＯＰ戦３連敗…ヤクルト戦試合経過

◆オープン戦 巨人２―３ヤクルト（１日・東京ドーム）

無観客試合で行われた一戦で、巨人はヤクルトに敗れオープン戦３連敗。先発ローテ入りを目指す戸郷は５回無失点６三振と力投したものの、１―０の６回から登板した２番手デラロサが２失点と勝ち越しを許すと、３番手の高木は１回１失点と踏ん張れなかった。

打線は「１番・二塁」で先発出場の吉川尚が、初回の１打席目にヤクルト先発・小川から右翼席へ先頭打者本塁打を放ちオープン戦１号。巨人相手に１６年から８連勝を記録したこともある“ジャイアンツキラー”から貴重な一発を放った。３―１の７回はモタ、大城の連続四球から中島の遊ゴロ失策でモタが一挙に生還し１点差に詰め寄ったが、追加点が奪えなかった。

【試合経過】

◇１回（ヤ０、巨１）

【ヤ】坂口中前安打、山田哲中飛、青木のとき坂口二盗失敗、青木三振

◇２回（両軍０）

【ヤ】雄平左飛、エスコバー遊飛、塩見三振

【巨】モタ捕邪飛、大城中前安打、中島、炭谷ともに三振

◇３回（両軍０）

【ヤ】吉田成右前安打、西浦三振、中村のとき吉田成二盗失敗、中村三振

【巨】吉川尚左飛、坂本一邪飛、丸中前安打、岡本右飛

◇４回（両軍０）

【ヤ】坂口左飛、山田哲右飛、青木遊ゴロ

【巨】パーラ一ゴロ、モタ左前安打、大城の二ゴロでモタ二進、中島のとき暴投でモタ三進、中島四球、炭谷のとき重盗でモタ本塁狙うもタッチアウト、盗塁失敗

◇５回（両軍０）

【ヤ】雄平三振、エスコバー二飛、塩見四球、吉田成のとき塩見二盗、吉田成三振

【巨】炭谷一ゴロ、吉川尚投ゴロ、坂本遊ゴロ

◇６回（ヤ２、巨０）

【巨】（投手大西、一塁西田、三塁広岡、左翼上田、中堅藤井、右翼塩見）丸四球（代走若林）、岡本中飛、パーラのとき若林一塁牽制タッチアウト、パーラ三振

◇７回（両軍１）

◇８回（両軍０）

【巨】石川、湯浅ともに三振、モタ遊ゴロ

◇９回（両軍０）