柔道代表発表　阿部詩が初の五輪代表入り

阿部詩 ７３キロ級で五輪連覇を狙う大野将平

全日本柔道連盟は２７日、都内で強化委員会を行い、今夏の東京五輪に出場する男女代表の内定選手１３人を発表し、女子の５２キロ級で阿部詩（日体大）が初代表入りを決めた。

男子は、６０キロ級で２０１６年リオ五輪銅メダルの高藤直寿（パーク２４）、７３キロ級は五輪連覇を狙う大野将平（旭化成）、同１００キロ超級は同銀メダルの原沢久喜（百五銀行）らが選出された。

選考は、すでに代表に内定している女子７８キロ超級の素根輝（環太平洋大）以外で行われ、男子６階級、女子６階級を記名式で投票し、３分の２以上の得票で決定。全階級でほぼ満場一致で決まった。

唯一未定の男子６６キロ級は、４月の全日本選抜体重別選手権の結果を持って、丸山城志郎（ミキハウス）か阿部一二三（日体大）が選出される予定。代表は以下の通り。

【男子６階級】（◎はリオ五輪代表）

▼６０キロ級

◎高藤直寿（パーク２４）

▼６６キロ級

※４月の全日本選抜体重別選手権後に、丸山城志郎（ミキハウス）か阿部一二三（日体大）で選出予定

▼７３キロ級

◎大野将平（旭化成）

▼８１キロ級

◎永瀬貴規（旭化成）

▼９０キロ級

向翔一郎（ＡＬＳＯＫ）

▼１００キロ級

ウルフ・アロン（了徳寺大職）

▼１００キロ超級

◎原沢久喜（百五銀行）

【女子７階級】（◎はリオ五輪代表）

▼４８キロ級

渡名喜風南（パーク２４）

▼５２キロ級

阿部詩（日体大）

▼５７キロ級

芳田司（コマツ）

▼６３キロ級

◎田代未来（コマツ）

▼７０キロ級

新井千鶴（三井住友海上）

▼７８キロ級

浜田尚里（自衛隊）

▼７８キロ超級

素根輝（環太平洋大）

※すでに内定済み