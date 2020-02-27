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柔道代表発表　阿部詩が初の五輪代表入り

スポーツ報知
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阿部詩
阿部詩
７３キロ級で五輪連覇を狙う大野将平
７３キロ級で五輪連覇を狙う大野将平

　全日本柔道連盟は２７日、都内で強化委員会を行い、今夏の東京五輪に出場する男女代表の内定選手１３人を発表し、女子の５２キロ級で阿部詩（日体大）が初代表入りを決めた。

　男子は、６０キロ級で２０１６年リオ五輪銅メダルの高藤直寿（パーク２４）、７３キロ級は五輪連覇を狙う大野将平（旭化成）、同１００キロ超級は同銀メダルの原沢久喜（百五銀行）らが選出された。

　選考は、すでに代表に内定している女子７８キロ超級の素根輝（環太平洋大）以外で行われ、男子６階級、女子６階級を記名式で投票し、３分の２以上の得票で決定。全階級でほぼ満場一致で決まった。

　唯一未定の男子６６キロ級は、４月の全日本選抜体重別選手権の結果を持って、丸山城志郎（ミキハウス）か阿部一二三（日体大）が選出される予定。代表は以下の通り。

　【男子６階級】（◎はリオ五輪代表）
　▼６０キロ級
　◎高藤直寿（パーク２４）
　▼６６キロ級
　※４月の全日本選抜体重別選手権後に、丸山城志郎（ミキハウス）か阿部一二三（日体大）で選出予定
　▼７３キロ級
　◎大野将平（旭化成）
　▼８１キロ級
　◎永瀬貴規（旭化成）
　▼９０キロ級
　向翔一郎（ＡＬＳＯＫ）
　▼１００キロ級
　ウルフ・アロン（了徳寺大職）
　▼１００キロ超級
　◎原沢久喜（百五銀行）
　【女子７階級】（◎はリオ五輪代表）
　▼４８キロ級
　渡名喜風南（パーク２４）
　▼５２キロ級
　阿部詩（日体大）
　▼５７キロ級
　芳田司（コマツ）
　▼６３キロ級
　◎田代未来（コマツ）
　▼７０キロ級
　新井千鶴（三井住友海上）
　▼７８キロ級
　浜田尚里（自衛隊）
　▼７８キロ超級
　素根輝（環太平洋大）
　※すでに内定済み

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