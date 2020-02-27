柔道代表発表　阿部詩が初の五輪代表入り

全日本柔道連盟は２７日、都内で強化委員会を行い、今夏の東京五輪に出場する男女代表の内定選手１３人を発表し、女子の５２キロ級で阿部詩（日体大）が初代表入りを決めた。
男子は、６０キロ級で２０１６年リオ五輪銅メダルの高藤直寿（パーク２４）、７３キロ級は五輪連覇を狙う大野将平（旭化成）、同１００キロ超級は同銀メダルの原沢久喜（百五銀行）らが選出された。
選考は、すでに代表に内定している女子７８キロ超級の素根輝（環太平洋大）以外で行われ、男子６階級、女子６階級を記名式で投票し、３分の２以上の得票で決定。全階級でほぼ満場一致で決まった。
唯一未定の男子６６キロ級は、４月の全日本選抜体重別選手権の結果を持って、丸山城志郎（ミキハウス）か阿部一二三（日体大）が選出される予定。代表は以下の通り。
【男子６階級】（◎はリオ五輪代表）
▼６０キロ級
◎高藤直寿（パーク２４）
▼６６キロ級
※４月の全日本選抜体重別選手権後に、丸山城志郎（ミキハウス）か阿部一二三（日体大）で選出予定
▼７３キロ級
◎大野将平（旭化成）
▼８１キロ級
◎永瀬貴規（旭化成）
▼９０キロ級
向翔一郎（ＡＬＳＯＫ）
▼１００キロ級
ウルフ・アロン（了徳寺大職）
▼１００キロ超級
◎原沢久喜（百五銀行）
【女子７階級】（◎はリオ五輪代表）
▼４８キロ級
渡名喜風南（パーク２４）
▼５２キロ級
阿部詩（日体大）
▼５７キロ級
芳田司（コマツ）
▼６３キロ級
◎田代未来（コマツ）
▼７０キロ級
新井千鶴（三井住友海上）
▼７８キロ級
浜田尚里（自衛隊）
▼７８キロ超級
素根輝（環太平洋大）
※すでに内定済み