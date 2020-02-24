仮面女子・川村虹花が２年ぶり白星、ＫＩＮＧレイナも復帰戦白星…ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２８全試合結果

◆女子総合格闘技「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ２８」（２４日、浜松町・ニューピアホール）
ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ２６を体重超過で失格となったＫＩＮＧレイナ（２３）＝ＦＩＧＨＴ ＣＬＵＢ ４２８／ Ｋ－Ｃｌａｎｎ＝が復帰戦で快勝。最強の地下アイドル「仮面女子」の川村虹花（２４）＝アリス十番＝も２０１８年以来の白星を飾った。
◆全試合結果
▽メインイベント（第８試合） ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ フェザー級 ５分３回
〇ＫＩＮＧレイナ（レフェリーストップ １回３分２９秒）アンドレ・ザ・ロケット●
▽第７試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ミクロ級トーナメント１回戦 ５分２回
〇アム・ザ・ロケット（腕十字 １回４９秒）佐藤絵実●
▽第６試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ミクロ級トーナメント１回戦 ５分２回
〇古瀬美月（判定３―０）玉田育子●
▽第５試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ストロー級 ５分２回
〇本野美樹（レフェリーストップ １回４分２７秒）ノンパン・ザ・ロケット●
▽第４試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ４９キロ以下 ５分２回
〇川村虹花（レフェリーストップ １回２分５６秒）坂本美香●
▽第３試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ４９キロ以下 ５分２回
〇さくら（判定３―０）永尾音波●
▽第２試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ストロー級 ５分２回
〇和田千聖（ＴＫＯ １回１分６秒）井上智子●
▽第１試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ミクロ級トーナメントリザーブマッチ ５分２回
〇佐々木萌（判定３―０）國保小枝●