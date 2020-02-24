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仮面女子・川村虹花が２年ぶり白星、ＫＩＮＧレイナも復帰戦白星…ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２８全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技
ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２８
ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２８

◆女子総合格闘技「ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２８」（２４日、浜松町・ニューピアホール）

　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２６を体重超過で失格となったＫＩＮＧレイナ（２３）＝ＦＩＧＨＴ　ＣＬＵＢ　４２８／　Ｋ－Ｃｌａｎｎ＝が復帰戦で快勝。最強の地下アイドル「仮面女子」の川村虹花（２４）＝アリス十番＝も２０１８年以来の白星を飾った。

　◆全試合結果

　▽メインイベント（第８試合）　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　フェザー級　５分３回

〇ＫＩＮＧレイナ（レフェリーストップ　１回３分２９秒）アンドレ・ザ・ロケット●

　▽第７試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　ミクロ級トーナメント１回戦　５分２回

〇アム・ザ・ロケット（腕十字　１回４９秒）佐藤絵実●

　▽第６試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　ミクロ級トーナメント１回戦　５分２回

〇古瀬美月（判定３―０）玉田育子●

　▽第５試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　ストロー級　５分２回

〇本野美樹（レフェリーストップ　１回４分２７秒）ノンパン・ザ・ロケット●

　▽第４試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　４９キロ以下　５分２回

〇川村虹花（レフェリーストップ　１回２分５６秒）坂本美香●

　▽第３試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　４９キロ以下　５分２回

〇さくら（判定３―０）永尾音波●

　▽第２試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　ストロー級　５分２回

〇和田千聖（ＴＫＯ　１回１分６秒）井上智子●

　▽第１試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　ミクロ級トーナメントリザーブマッチ　５分２回

〇佐々木萌（判定３―０）國保小枝●

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