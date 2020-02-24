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【巨人】サンチェスが実戦初登板も１回５安打５失点　丸が猛打賞、岡本３打点…広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回２死一、二塁、左前適時打を放った中島（手前）に拍手を送る原監督（中央、カメラ・宮崎　亮太）
９回２死一、二塁、左前適時打を放った中島（手前）に拍手を送る原監督（中央、カメラ・宮崎　亮太）

◆オープン戦　巨人８―９広島（２４日・那覇）

　巨人は日本で初めての実戦登板となったエンジェル・サンチェス投手（３０）が先発マウンドに上がったが、５安打５失点のホロ苦デビュー。打っては岡本が２点二塁打を含む３打点と順調な仕上がりを見せた。

　広島は小園が途中出場してソロと適時二塁打を放つなど３安打２打点で遊撃の定位置獲得へ好アピールした。

　【試合経過】

　◇１回（広３、巨０）

　【広】田中広右前安打、菊池涼の二ゴロで田中広二封、坂倉の右中間三塁打で菊池涼生還、鈴木誠の左犠飛で坂倉生還、西川左前安打、ピレラの中前安打で西川二進、安部右越１号３ラン、堂林中飛

  • 初回に５安打５失点で交代したサンチェス（カメラ・橋口　真）

    初回に５安打５失点で交代したサンチェス（カメラ・橋口　真）

　【巨】吉川尚二ゴロ、モタ三振、丸左前安打、岡本右飛

  • 初回２死、左前安打を放つ丸（投手は九里、捕手は坂倉、カメラ・宮崎　亮太）

    初回２死、左前安打を放つ丸（投手は九里、捕手は坂倉、カメラ・宮崎　亮太）

　◇２回（広０、巨１）

　【広】（投手桜井）野間遊ゴロ、田中広、菊池涼ともに三振

　【巨】パーラ右前安打、亀井三振、大城のとき暴投でパーラ二進、大城の二ゴロを二塁菊池涼が失策しパーラ三進、山本の遊ゴロでパーラ生還、大城二進、岸田一ゴロ

　◇３回（広２、巨１）

　【広】坂倉右前安打、鈴木誠四球で坂倉二進、西川の右前安打で坂倉生還、鈴木誠二進、ピレラの左前安打で鈴木誠生還、西川二進、安部の中飛で西川三進、堂林三振、野間遊飛

  • ３回無死一、二塁、西川に右前適時打を許した桜井（右は岸田、カメラ・宮崎　亮太）

    ３回無死一、二塁、西川に右前適時打を許した桜井（右は岸田、カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】（遊撃小園）吉川尚右中間三塁打、モタ三ゴロ、丸四球、岡本の右犠飛で吉川尚生還、パーラ右飛

  • ３回無死、吉川尚が右中間へ三塁打を放つカメラ・橋口　真）

    ３回無死、吉川尚が右中間へ三塁打を放つカメラ・橋口　真）

　◇４回（両軍０）

　【広】小園右前安打、菊池涼の三ゴロで小園二封（菊池涼の代走曽根）、坂倉のとき曽根牽制タッチアウト、坂倉二ゴロ

　【巨】（投手塹江、二塁曽根）亀井四球、大城一邪飛、山本三振、岸田二ゴロ

　◇５回（広０、巨２）

　【広】鈴木誠遊ゴロ、西川一ゴロ、ピレラ三直

　【巨】（投手矢崎、三塁三好、中堅高橋大、右翼正随）吉川尚四球、モタ三振、丸の右前安打で吉川尚二進、岡本の左中間二塁打で吉川尚、丸ともに生還、パーラ左飛、亀井四球（亀井の代走石川）、大城右飛

  • ５回１死一、二塁、岡本が２点二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ５回１死一、二塁、岡本が２点二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　◇６回（両軍０）

　【広】（投手高田、捕手炭谷、一塁中島、左翼モタ、右翼石川）安部の代打長野中前安打、堂林遊ゴロ併殺打、野間三振

  • ６回から３番手でマウンドに上がった高田（カメラ・中島　傑）

    ６回から３番手でマウンドに上がった高田（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手アドゥワ、捕手石原貴、左翼高橋大、中堅宇草）山本四球（代走湯浅）、中島の遊ゴロで湯浅二進、吉川尚の投ゴロで湯浅三進、モタ右飛

　◇７回（広１、巨２）

　【広】（遊撃湯浅）小園右越１号本塁打、曽根中飛、宇草左飛、正随遊ゴロ

　【巨】丸左前安打（代走増田大）、岡本四球で増田大二進（岡本の代走若林）、炭谷の右前安打で増田大生還、若林三塁狙うもタッチアウト、石川のとき暴投で炭谷二進、石川の左前安打で炭谷三進、大城二飛、湯浅の右前安打で炭谷生還、石川二進、中島三振

  • ７回２死一、三塁、右前適時打を放ち石井コーチ（左）とグータッチをする湯浅（カメラ・中島　傑）

    ７回２死一、三塁、右前適時打を放ち石井コーチ（左）とグータッチをする湯浅（カメラ・中島　傑）

　◇８回（広０、巨１）

　【広】（投手古川、三塁湯浅、遊撃増田大、中堅若林）高橋大、三好ともに三振、長野中飛

  • ８回から登板した古川（カメラ・豊田　秀一）

    ８回から登板した古川（カメラ・豊田　秀一）

　【巨】吉川尚左飛、モタ左前安打、増田大の右前安打でモタ一挙三進、若林の二ゴロ併殺打でモタ生還

　◇９回（両軍１）

　【広】（投手鍵谷）堂林の代打小窪中飛、石原貴左翼線二塁打、小園の右中間二塁打で石原貴生還、曽根捕邪飛、宇草左飛

  • ９回１死二塁、右中間適時二塁打を放つ小園（投手は鍵谷、捕手は炭谷、カメラ・宮崎　亮太）

    ９回１死二塁、右中間適時二塁打を放つ小園（投手は鍵谷、捕手は炭谷、カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】（投手岡田、一塁小窪）炭谷右飛、石川四球、大城の代打陽岱鋼四球で石川二進、湯浅一邪飛、中島の左前安打で石川生還、陽岱鋼二進、吉川尚遊ゴロ

  • ９回２死一、二塁、中島が左前に適時打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ９回２死一、二塁、中島が左前に適時打を放つ（カメラ・橋口　真）

試合詳細
９回２死一、二塁、左前適時打を放った中島（手前）に拍手を送る原監督（中央、カメラ・宮崎　亮太）
初回に５安打５失点で交代したサンチェス（カメラ・橋口　真）
初回２死、左前安打を放つ丸（投手は九里、捕手は坂倉、カメラ・宮崎　亮太）
３回無死一、二塁、西川に右前適時打を許した桜井（右は岸田、カメラ・宮崎　亮太）
３回無死、吉川尚が右中間へ三塁打を放つカメラ・橋口　真）
５回１死一、二塁、岡本が２点二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）
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