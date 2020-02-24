【巨人】サンチェスが実戦初登板も１回５安打５失点　丸が猛打賞、岡本３打点…広島戦試合経過

◆オープン戦 巨人８―９広島（２４日・那覇）

巨人は日本で初めての実戦登板となったエンジェル・サンチェス投手（３０）が先発マウンドに上がったが、５安打５失点のホロ苦デビュー。打っては岡本が２点二塁打を含む３打点と順調な仕上がりを見せた。

広島は小園が途中出場してソロと適時二塁打を放つなど３安打２打点で遊撃の定位置獲得へ好アピールした。

【試合経過】

◇１回（広３、巨０）

◇２回（広０、巨１）

【広】（投手桜井）野間遊ゴロ、田中広、菊池涼ともに三振

【巨】パーラ右前安打、亀井三振、大城のとき暴投でパーラ二進、大城の二ゴロを二塁菊池涼が失策しパーラ三進、山本の遊ゴロでパーラ生還、大城二進、岸田一ゴロ

◇３回（広２、巨１）

◇４回（両軍０）

【広】小園右前安打、菊池涼の三ゴロで小園二封（菊池涼の代走曽根）、坂倉のとき曽根牽制タッチアウト、坂倉二ゴロ

【巨】（投手塹江、二塁曽根）亀井四球、大城一邪飛、山本三振、岸田二ゴロ

◇５回（広０、巨２）

【広】鈴木誠遊ゴロ、西川一ゴロ、ピレラ三直

◇６回（両軍０）

【巨】（投手アドゥワ、捕手石原貴、左翼高橋大、中堅宇草）山本四球（代走湯浅）、中島の遊ゴロで湯浅二進、吉川尚の投ゴロで湯浅三進、モタ右飛

◇７回（広１、巨２）

【広】（遊撃湯浅）小園右越１号本塁打、曽根中飛、宇草左飛、正随遊ゴロ

◇８回（広０、巨１）

【巨】吉川尚左飛、モタ左前安打、増田大の右前安打でモタ一挙三進、若林の二ゴロ併殺打でモタ生還