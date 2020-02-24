【巨人】サンチェスが実戦初登板も１回５安打５失点　丸が猛打賞、岡本３打点…広島戦試合経過

◆オープン戦 巨人８―９広島（２４日・那覇）
巨人は日本で初めての実戦登板となったエンジェル・サンチェス投手（３０）が先発マウンドに上がったが、５安打５失点のホロ苦デビュー。打っては岡本が２点二塁打を含む３打点と順調な仕上がりを見せた。
広島は小園が途中出場してソロと適時二塁打を放つなど３安打２打点で遊撃の定位置獲得へ好アピールした。
【試合経過】
◇１回（広３、巨０）
【広】田中広右前安打、菊池涼の二ゴロで田中広二封、坂倉の右中間三塁打で菊池涼生還、鈴木誠の左犠飛で坂倉生還、西川左前安打、ピレラの中前安打で西川二進、安部右越１号３ラン、堂林中飛
◇２回（広０、巨１）
【広】（投手桜井）野間遊ゴロ、田中広、菊池涼ともに三振
【巨】パーラ右前安打、亀井三振、大城のとき暴投でパーラ二進、大城の二ゴロを二塁菊池涼が失策しパーラ三進、山本の遊ゴロでパーラ生還、大城二進、岸田一ゴロ
◇３回（広２、巨１）
【広】坂倉右前安打、鈴木誠四球で坂倉二進、西川の右前安打で坂倉生還、鈴木誠二進、ピレラの左前安打で鈴木誠生還、西川二進、安部の中飛で西川三進、堂林三振、野間遊飛
◇４回（両軍０）
【広】小園右前安打、菊池涼の三ゴロで小園二封（菊池涼の代走曽根）、坂倉のとき曽根牽制タッチアウト、坂倉二ゴロ
【巨】（投手塹江、二塁曽根）亀井四球、大城一邪飛、山本三振、岸田二ゴロ
◇５回（広０、巨２）
【広】鈴木誠遊ゴロ、西川一ゴロ、ピレラ三直
【巨】（投手矢崎、三塁三好、中堅高橋大、右翼正随）吉川尚四球、モタ三振、丸の右前安打で吉川尚二進、岡本の左中間二塁打で吉川尚、丸ともに生還、パーラ左飛、亀井四球（亀井の代走石川）、大城右飛
◇６回（両軍０）
【巨】（投手アドゥワ、捕手石原貴、左翼高橋大、中堅宇草）山本四球（代走湯浅）、中島の遊ゴロで湯浅二進、吉川尚の投ゴロで湯浅三進、モタ右飛
◇７回（広１、巨２）
【広】（遊撃湯浅）小園右越１号本塁打、曽根中飛、宇草左飛、正随遊ゴロ
【巨】丸左前安打（代走増田大）、岡本四球で増田大二進（岡本の代走若林）、炭谷の右前安打で増田大生還、若林三塁狙うもタッチアウト、石川のとき暴投で炭谷二進、石川の左前安打で炭谷三進、大城二飛、湯浅の右前安打で炭谷生還、石川二進、中島三振
◇８回（広０、巨１）
【巨】吉川尚左飛、モタ左前安打、増田大の右前安打でモタ一挙三進、若林の二ゴロ併殺打でモタ生還
◇９回（両軍１）
【巨】（投手岡田、一塁小窪）炭谷右飛、石川四球、大城の代打陽岱鋼四球で石川二進、湯浅一邪飛、中島の左前安打で石川生還、陽岱鋼二進、吉川尚遊ゴロ