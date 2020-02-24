琴ノ若が新入幕で史上９組目の親子幕内…春場所新番付幕内一覧

琴ノ若

日本相撲協会は２４日、大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。

佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）の長男である琴ノ若（２２）＝佐渡ケ嶽＝が新入幕を果たし、史上９組目の親子幕内になった。

東大関・貴景勝（２３）＝千賀ノ浦＝は１９８２年初場所の琴風以来３８年ぶりの一人大関となる。

◆大相撲初場所番付

【東】

東横綱・白鵬（３４）＝宮城野＝

東大関・貴景勝（２３）＝千賀ノ浦＝

東関脇・朝乃山（２５）＝高砂＝

東小結・北勝富士（２７）＝八角＝ 再

東前頭筆頭・大栄翔（２６）＝追手風＝

東前頭２枚目・隠岐の海（３４）＝八角＝

東前頭３枚目・豊山（２６）＝時津風＝

東前頭４枚目・炎鵬（２５）＝宮城野＝

東前頭５枚目・竜電（２９）＝高田川＝

東前頭６枚目・妙義龍（３３）＝境川＝

東前頭７枚目・宝富士（３３）＝伊勢ケ浜＝

東前頭８枚目・松鳳山（３６）＝二所ノ関＝

東前頭９枚目・隆の勝（２５）＝千賀ノ浦＝

東前頭１０枚目・佐田の海（３２）＝境川＝

東前頭１１枚目・千代大龍（３１）＝九重＝

東前頭１２枚目・石浦（３０）＝宮城野＝

東前頭１３枚目・琴奨菊（３６）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭１４枚目・魁聖（３３）＝友綱＝

東前頭１５枚目・剣翔（２８）＝追手風＝

東前頭１６枚目・東龍（３２）＝玉ノ井＝

東前頭１７枚目・明生（２４）＝立浪＝

東前頭１８枚目・琴ノ若（２２）＝佐渡ヶ嶽＝ 新

【西】

西横綱・鶴竜（３４）＝陸奥＝

西大関

西関脇・正代（２８）＝時津風＝ 再

西小結・遠藤（２９）＝追手風＝ 再

西前頭筆頭・高安（２９）＝田子ノ浦＝

西前頭２枚目・徳勝龍（３３）＝木瀬＝

西前頭３枚目・御嶽海（２７）＝出羽海＝

西前頭４枚目・阿炎（２５）＝錣山＝

西前頭５枚目・阿武咲（２３）＝阿武松＝

西前頭６枚目・輝（２５）＝高田川＝

西前頭７枚目・玉鷲（３５）＝片男波＝

西前頭８枚目・霧馬山（２３）＝陸奥＝

西前頭９枚目・栃ノ心（３２）＝春日野＝

西前頭１０枚目・栃煌山（３２）＝春日野＝

西前頭１１枚目・照強（２５）＝伊勢ケ浜＝

西前頭１２枚目・勢（３３）＝伊勢ノ海＝

西前頭１３枚目・碧山（３３）＝春日野＝

西前頭１４枚目・錦木（２９）＝伊勢ノ海＝ 再

西前頭１５枚目・千代丸（２８）＝九重＝

西前頭１６枚目・志摩ノ海（３０）＝木瀬＝

西前頭１７枚目・大奄美（２７）＝追手風＝ 再