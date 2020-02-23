【巨人】菅野３回１失点　高橋は４回無失点打線つながりオープン戦連勝…楽天戦試合経過

◆オープン戦 巨人７―１楽天（２３日・那覇）

巨人は開幕投手を務める菅野が３回１失点と上々の仕上がりを披露。先発ローテーション入りを狙う２番手・高橋は４回１安打無失点とアピールした。

打線は亀井が初回先頭打者弾で先制。１―１同点の４回２死二、三塁から小林が２点適時打で勝ち越した。４―１とした７回にはパーラと大城の適時打で３点を追加し突き放した。

楽天は岸が実戦初登板し２回１失点だった。

【試合経過】

◆１回（楽０、巨１）

【楽】小深田二ゴロ、鈴木大三飛、島内三振

◆２回（両軍０）

【楽】ロメロ中前安打、銀次左飛、黒川投ゴロ併殺打

◆３回（楽１、巨０）

【巨】（投手涌井）湯浅右翼線二塁打、亀井のとき湯浅三塁狙うもタッチアウト、亀井遊ゴロ、モタ三振

◆４回（楽０、巨２）

◆５回（楽０、巨１）

【楽】銀次中飛、黒川三ゴロ、オコエ四球、太田の遊ゴロでオコエ二封

◆６回（両軍０）

【楽】（一塁大城、二塁山本、左翼モタ、中堅陽岱鋼）辰己三振、小深田四球、鈴木大右飛、島内のとき小深田二盗、島内四球、ロメロの代打内田遊ゴロ

◆７回（楽０、巨３）

【楽】（捕手岸田）銀次の左前安打をモタが失策し銀次二進、黒川の一ゴロで銀次三進、オコエ、田中ともに三振

◆８回（両軍０）

【楽】（投手ビエイラ、二塁吉川尚、遊撃山本、左翼増田大、右翼石川）辰己三ゴロ、小深田の左飛失、渡辺直四球で小深田二進、下妻遊ゴロ併殺打

【巨】湯浅四球、陽岱鋼投ゴロ併殺打、石川遊ゴロ