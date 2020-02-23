【巨人】菅野３回１失点　高橋は４回無失点打線つながりオープン戦連勝…楽天戦試合経過

◆オープン戦 巨人７―１楽天（２３日・那覇）
巨人は開幕投手を務める菅野が３回１失点と上々の仕上がりを披露。先発ローテーション入りを狙う２番手・高橋は４回１安打無失点とアピールした。
打線は亀井が初回先頭打者弾で先制。１―１同点の４回２死二、三塁から小林が２点適時打で勝ち越した。４―１とした７回にはパーラと大城の適時打で３点を追加し突き放した。
楽天は岸が実戦初登板し２回１失点だった。
【試合経過】
◆１回（楽０、巨１）
【楽】小深田二ゴロ、鈴木大三飛、島内三振
◆２回（両軍０）
【楽】ロメロ中前安打、銀次左飛、黒川投ゴロ併殺打
◆３回（楽１、巨０）
【楽】オコエ二ゴロ失、太田中飛、辰己の右前安打でオコエ一挙三進、小深田のとき辰己二盗、オコエ本盗失敗、小深田の右前安打で辰己一挙生還、鈴木大のとき小深田一塁牽制タッチアウト
【巨】（投手涌井）湯浅右翼線二塁打、亀井のとき湯浅三塁狙うもタッチアウト、亀井遊ゴロ、モタ三振
◆４回（楽０、巨２）
◆５回（楽０、巨１）
【楽】銀次中飛、黒川三ゴロ、オコエ四球、太田の遊ゴロでオコエ二封
【巨】（捕手岡島）湯浅中飛、亀井左前安打、モタの中前安打で亀井二進、丸の一ゴロ失で亀井一挙生還、モタ一挙三進、岡本一邪飛パーラ三振
◆６回（両軍０）
【楽】（一塁大城、二塁山本、左翼モタ、中堅陽岱鋼）辰己三振、小深田四球、鈴木大右飛、島内のとき小深田二盗、島内四球、ロメロの代打内田遊ゴロ
【巨】（投手辛島、捕手下妻、三塁渡辺直、左翼オコエ、右翼田中）大城三邪飛、小林の代打岸田三振、増田大中前安打、湯浅のとき増田大二盗、湯浅の中前安打で増田大三進、陽岱鋼遊ゴロ
◆７回（楽０、巨３）
【楽】（捕手岸田）銀次の左前安打をモタが失策し銀次二進、黒川の一ゴロで銀次三進、オコエ、田中ともに三振
【巨】モタ左前安打、山本のとき暴投でモタ二進、山本四球、岡本の左飛でモタ三進、パーラの中前安打でモタ生還、山本二進（一塁走者パーラに代走吉川尚）、大城の右中間二塁打で山本、吉川尚ともに生還、岸田の遊ゴロで大城三進、増田大二ゴロ
◆８回（両軍０）
【楽】（投手ビエイラ、二塁吉川尚、遊撃山本、左翼増田大、右翼石川）辰己三ゴロ、小深田の左飛失、渡辺直四球で小深田二進、下妻遊ゴロ併殺打
【巨】湯浅四球、陽岱鋼投ゴロ併殺打、石川遊ゴロ
◆９回（楽０、巨Ｘ）