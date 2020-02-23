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【巨人】菅野３回１失点　高橋は４回無失点打線つながりオープン戦連勝…楽天戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
楽天に快勝し、モタ（左）を迎える原辰徳監督（カメラ・宮崎　亮太）
楽天に快勝し、モタ（左）を迎える原辰徳監督（カメラ・宮崎　亮太）

◆オープン戦　巨人７―１楽天（２３日・那覇）

　巨人は開幕投手を務める菅野が３回１失点と上々の仕上がりを披露。先発ローテーション入りを狙う２番手・高橋は４回１安打無失点とアピールした。

　打線は亀井が初回先頭打者弾で先制。１―１同点の４回２死二、三塁から小林が２点適時打で勝ち越した。４―１とした７回にはパーラと大城の適時打で３点を追加し突き放した。

　楽天は岸が実戦初登板し２回１失点だった。

　【試合経過】

　◆１回（楽０、巨１）

　【楽】小深田二ゴロ、鈴木大三飛、島内三振

　【巨】亀井右越１号本塁打、モタ三振、丸投ゴロ、岡本左飛

  • １回無死、先制の右越えソロ本塁打を放つ亀井善行（カメラ・中島　傑）

    １回無死、先制の右越えソロ本塁打を放つ亀井善行（カメラ・中島　傑）

　◆２回（両軍０）

　【楽】ロメロ中前安打、銀次左飛、黒川投ゴロ併殺打

　【巨】パーラ左前安打、若林三振、小林の右前安打でパーラ三塁狙うもタッチアウト、増田大三振

  • ２回無死、左前安打を放ちガッツポーズをするパーラ（カメラ・中島　傑）

    ２回無死、左前安打を放ちガッツポーズをするパーラ（カメラ・中島　傑）

　◆３回（楽１、巨０）

　【楽】オコエ二ゴロ失、太田中飛、辰己の右前安打でオコエ一挙三進、小深田のとき辰己二盗、オコエ本盗失敗、小深田の右前安打で辰己一挙生還、鈴木大のとき小深田一塁牽制タッチアウト

  • ３回に失点するも笑顔でベンチに戻る菅野智之（左は小林誠司）（カメラ・中島　傑）

    ３回に失点するも笑顔でベンチに戻る菅野智之（左は小林誠司）（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手涌井）湯浅右翼線二塁打、亀井のとき湯浅三塁狙うもタッチアウト、亀井遊ゴロ、モタ三振

　◆４回（楽０、巨２）

　【楽】（投手高橋）鈴木大一直、島内、ロメロともに遊ゴロ

  • ４回から２番手で登板した高橋優貴（カメラ・中島　傑）

    ４回から２番手で登板した高橋優貴（カメラ・中島　傑）

　【巨】丸中前安打、岡本の中前安打で丸二進、パーラの一ゴロで丸三進、岡本二進、若林二飛、小林の中前安打で丸、岡本ともに生還、増田大二ゴロ

  • ４回２死二、三塁、右前適時打を放つ小林誠司（カメラ・中島　傑）

    ４回２死二、三塁、右前適時打を放つ小林誠司（カメラ・中島　傑）

　◆５回（楽０、巨１）

　【楽】銀次中飛、黒川三ゴロ、オコエ四球、太田の遊ゴロでオコエ二封

　【巨】（捕手岡島）湯浅中飛、亀井左前安打、モタの中前安打で亀井二進、丸の一ゴロ失で亀井一挙生還、モタ一挙三進、岡本一邪飛パーラ三振

  • ５回１死一塁、イスラエル・モタが中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ５回１死一塁、イスラエル・モタが中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　◆６回（両軍０）

　【楽】（一塁大城、二塁山本、左翼モタ、中堅陽岱鋼）辰己三振、小深田四球、鈴木大右飛、島内のとき小深田二盗、島内四球、ロメロの代打内田遊ゴロ

　【巨】（投手辛島、捕手下妻、三塁渡辺直、左翼オコエ、右翼田中）大城三邪飛、小林の代打岸田三振、増田大中前安打、湯浅のとき増田大二盗、湯浅の中前安打で増田大三進、陽岱鋼遊ゴロ

  • ６回２死、中前安打を放つ増田大輝（捕手は下妻貴寛＝カメラ・宮崎　亮太）

    ６回２死、中前安打を放つ増田大輝（捕手は下妻貴寛＝カメラ・宮崎　亮太）

　◆７回（楽０、巨３）

　【楽】（捕手岸田）銀次の左前安打をモタが失策し銀次二進、黒川の一ゴロで銀次三進、オコエ、田中ともに三振

　【巨】モタ左前安打、山本のとき暴投でモタ二進、山本四球、岡本の左飛でモタ三進、パーラの中前安打でモタ生還、山本二進（一塁走者パーラに代走吉川尚）、大城の右中間二塁打で山本、吉川尚ともに生還、岸田の遊ゴロで大城三進、増田大二ゴロ

  • ７回１死一、二塁、適時二塁打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）

    ７回１死一、二塁、適時二塁打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）

　◆８回（両軍０）

　【楽】（投手ビエイラ、二塁吉川尚、遊撃山本、左翼増田大、右翼石川）辰己三ゴロ、小深田の左飛失、渡辺直四球で小深田二進、下妻遊ゴロ併殺打

　【巨】湯浅四球、陽岱鋼投ゴロ併殺打、石川遊ゴロ

　◆９回（楽０、巨Ｘ）

　【楽】（投手デラロサ）内田遊飛、銀次の代打和田投ゴロ、黒川四球、オコエの代打小郷の右前安打で黒川一挙三進、田中のとき小郷二進、田中二飛

  • ９回に登板したルビー・デラロサ（カメラ・橋口　真）

    ９回に登板したルビー・デラロサ（カメラ・橋口　真）

試合詳細
楽天に快勝し、モタ（左）を迎える原辰徳監督（カメラ・宮崎　亮太）
１回無死、先制の右越えソロ本塁打を放つ亀井善行（カメラ・中島　傑）
２回無死、左前安打を放ちガッツポーズをするパーラ（カメラ・中島　傑）
３回に失点するも笑顔でベンチに戻る菅野智之（左は小林誠司）（カメラ・中島　傑）
４回から２番手で登板した高橋優貴（カメラ・中島　傑）
４回２死二、三塁、右前適時打を放つ小林誠司（カメラ・中島　傑）
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