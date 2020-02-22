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【巨人】中島、オープン戦２試合連発　田口は４回無失点　モタに１号…日本ハム戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回無死、左越えソロ本塁打を放ち雄たけびを上げるモタ（カメラ・中島　傑）
８回無死、左越えソロ本塁打を放ち雄たけびを上げるモタ（カメラ・中島　傑）

◆オープン戦　日本ハム２―６巨人（２２日・名護）

　巨人は先発入りを狙う田口が４回２安打無失点と好投。二塁手の定位置取りを目指す吉川尚は２本の二塁打を放って存在感をアピールした。

　中島は「７番・ＤＨ」でスタメン出場し、オープン戦２試合連続となる本塁打。２点リードの５回先頭。代わったばかりの右腕・井口の直球を完璧に捉え、左翼席へ運んだ。

　８回には育成のモタがオープン戦１号を放った。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】吉川尚三振、陽岱鋼遊ゴロ、モタ右飛

　【日】西川投ゴロ、松本二ゴロ、近藤左飛

  • 巨人先発の田口麗斗（カメラ・橋口　真）

    巨人先発の田口麗斗（カメラ・橋口　真）

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本三ゴロ、大城一ゴロ、石川三ゴロ

　【日】中田三ゴロ、ビヤヌエバ二飛、渡辺中前安打、王柏融三振

　◆３回（巨２、日０）

　【巨】（投手河野）中島中前安打、岸田の三ゴロで中島二進、山本の遊ゴロが野選となり中島三進、吉川尚の左越二塁打で中島生還、山本三進、陽岱鋼捕邪飛、モタの左前安打で山本生還、吉川尚三進、モタ二塁を狙うもタッチアウト

　【日】宇佐美三振、石井一ゴロ、西川左飛

　◆４回（両軍０）

　【巨】岡本三振、大城二ゴロ、石川遊ゴロ

　【日】松本左翼線二塁打、近藤三ゴロ、中田三振、ビヤヌエバ左飛

　◆５回（両軍１）

　【巨】（投手井口、一塁今井、三塁横尾）中島左越２号本塁打、岸田中前安打、山本の右飛で一塁走者の岸田と併殺、吉川尚左飛

  • ５回無死、左越えソロ本塁打を放つ中島宏之

    ５回無死、左越えソロ本塁打を放つ中島宏之

　【日】（投手與那原）渡辺二ゴロ、王柏融右中間二塁打、宇佐美の左前安打で王柏融一挙生還、宇佐美二塁を狙うもタッチアウト、石井左飛

　◆６回（両軍０）

　【巨】（投手堀）陽岱鋼遊ゴロ失、モタの右中間安打で陽岱鋼一挙三進、岡本四球で満塁（代走増田大）、大城三振、石川三ゴロ併殺打

　【日】（投手沼田、三塁増田大）西川左飛、松本遊ゴロ、近藤四球、横尾三ゴロ

  • ６回から３番手で登板した沼田翔平　（カメラ・池内　雅彦）

    ６回から３番手で登板した沼田翔平　（カメラ・池内　雅彦）

　◆７回（巨０、日１）

　【巨】（中堅松本、右翼万波）中島二ゴロ、岸田の代打炭谷投ゴロ、山本右前安打、吉川尚の右中間安打で山本三進、陽岱鋼三振

  • ７回２死一塁、二塁打を放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

    ７回２死一塁、二塁打を放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

　【日】（投手高木、捕手炭谷）今井四球、渡辺三振、王柏融の左中間二塁打で今井一挙生還（代走郡）、宇佐美三振、石井左飛

  • ７回から４番手でマウンドに上がり１安打１失点の高木京介（カメラ・中島　傑）

    ７回から４番手でマウンドに上がり１安打１失点の高木京介（カメラ・中島　傑）

　◆８回（巨３、日０）

　【巨】（投手浦野、捕手清水、二塁杉谷、遊撃難波）モタ左越１号本塁打、増田大右翼線二塁打、大城の代打湯浅左越１号２ラン、石川右飛、中島四球、炭谷遊ゴロ併殺打

  • ８回無死二塁、左越え２ラン本塁打を放つ湯浅大（カメラ・中島　傑）

    ８回無死二塁、左越え２ラン本塁打を放つ湯浅大（カメラ・中島　傑）

　【日】（投手大竹、一塁モタ、三塁湯浅、左翼増田大）万波左飛、松本右前安打、近藤二ゴロ併殺打

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手玉井）山本右飛、吉川尚三振、陽岱鋼遊ゴロ

　【日】（投手中川）横尾二ゴロ、今井三振、杉谷三ゴロ

  • 勝利のタッチを交わす吉川尚輝（右）らナイン（カメラ・橋口　真）

    勝利のタッチを交わす吉川尚輝（右）らナイン（カメラ・橋口　真）

試合詳細
８回無死、左越えソロ本塁打を放ち雄たけびを上げるモタ（カメラ・中島　傑）
巨人先発の田口麗斗（カメラ・橋口　真）
５回無死、左越えソロ本塁打を放つ中島宏之
６回から３番手で登板した沼田翔平　（カメラ・池内　雅彦）
７回２死一塁、二塁打を放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）
７回から４番手でマウンドに上がり１安打１失点の高木京介（カメラ・中島　傑）
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