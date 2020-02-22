【巨人】中島、オープン戦２試合連発　田口は４回無失点　モタに１号…日本ハム戦試合経過

◆オープン戦 日本ハム２―６巨人（２２日・名護）

巨人は先発入りを狙う田口が４回２安打無失点と好投。二塁手の定位置取りを目指す吉川尚は２本の二塁打を放って存在感をアピールした。

中島は「７番・ＤＨ」でスタメン出場し、オープン戦２試合連続となる本塁打。２点リードの５回先頭。代わったばかりの右腕・井口の直球を完璧に捉え、左翼席へ運んだ。

８回には育成のモタがオープン戦１号を放った。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】吉川尚三振、陽岱鋼遊ゴロ、モタ右飛

◆２回（両軍０）

【巨】岡本三ゴロ、大城一ゴロ、石川三ゴロ

【日】中田三ゴロ、ビヤヌエバ二飛、渡辺中前安打、王柏融三振

◆３回（巨２、日０）

【巨】（投手河野）中島中前安打、岸田の三ゴロで中島二進、山本の遊ゴロが野選となり中島三進、吉川尚の左越二塁打で中島生還、山本三進、陽岱鋼捕邪飛、モタの左前安打で山本生還、吉川尚三進、モタ二塁を狙うもタッチアウト

【日】宇佐美三振、石井一ゴロ、西川左飛

◆４回（両軍０）

【巨】岡本三振、大城二ゴロ、石川遊ゴロ

【日】松本左翼線二塁打、近藤三ゴロ、中田三振、ビヤヌエバ左飛

◆５回（両軍１）

【日】（投手與那原）渡辺二ゴロ、王柏融右中間二塁打、宇佐美の左前安打で王柏融一挙生還、宇佐美二塁を狙うもタッチアウト、石井左飛

◆６回（両軍０）

【巨】（投手堀）陽岱鋼遊ゴロ失、モタの右中間安打で陽岱鋼一挙三進、岡本四球で満塁（代走増田大）、大城三振、石川三ゴロ併殺打

【日】（投手沼田、三塁増田大）西川左飛、松本遊ゴロ、近藤四球、横尾三ゴロ ６回から３番手で登板した沼田翔平 （カメラ・池内 雅彦）

◆７回（巨０、日１）

◆８回（巨３、日０）

【日】（投手大竹、一塁モタ、三塁湯浅、左翼増田大）万波左飛、松本右前安打、近藤二ゴロ併殺打

◆９回（両軍０）