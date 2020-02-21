フェブラリーＳ枠順決まる　武豊インティは３枠５番から連覇を狙う

２０２０年のＪＲＡ・Ｇ１開幕戦、第３７回フェブラリーＳ（２月２３日、東京競馬場・ダート１６００メートル）の出走馬１６頭の枠順が２月２１日、決まった。武豊騎手（５０）＝栗東・フリー＝とのコンビでレース史上２頭目の連覇を狙うインティ（牡６歳、栗東・野中賢二厩舎）は３枠５番に、初ダートだった前走の根岸Ｓで復活Ｖを決めたモズアスコット（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎）は６枠１２番に入った。
枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順。負担重量はすべて５７キロ）
◆第３７回フェブラリーＳ（２月２３日、東京競馬場・ダート１６００メートル）
（１）ブルドッグボス 和田 竜二
（２）アルクトス 田辺 裕信
（３）ワイドファラオ 福永 祐一
（４）タイムフライヤー シェーン・フォーリー
（５）インティ 武 豊
（６）ミッキーワイルド 北村 友一
（７）ヴェンジェンス 幸 英明
（８）キングズガード 秋山 真一郎
（９）サンライズノヴァ 松山 弘平
（１０）ノンコノユメ 真島 大輔
（１１）モジアナフレイバー 繁田 健一
（１２）モズアスコット クリフトフ・ルメール
（１３）デルマルーヴル ミルコ・デムーロ
（１４）ミューチャリー 御神本 訓史
（１５）ケイティブレイブ 長岡 禎仁
（１６）ワンダーリーデル 横山 典弘