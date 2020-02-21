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フェブラリーＳ枠順決まる　武豊インティは３枠５番から連覇を狙う

スポーツ報知
# 競馬
インティ
インティ

　２０２０年のＪＲＡ・Ｇ１開幕戦、第３７回フェブラリーＳ（２月２３日、東京競馬場・ダート１６００メートル）の出走馬１６頭の枠順が２月２１日、決まった。武豊騎手（５０）＝栗東・フリー＝とのコンビでレース史上２頭目の連覇を狙うインティ（牡６歳、栗東・野中賢二厩舎）は３枠５番に、初ダートだった前走の根岸Ｓで復活Ｖを決めたモズアスコット（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎）は６枠１２番に入った。

　枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順。負担重量はすべて５７キロ）

　◆第３７回フェブラリーＳ（２月２３日、東京競馬場・ダート１６００メートル）

（１）ブルドッグボス　　　和田　竜二

（２）アルクトス　　　　　田辺　裕信

（３）ワイドファラオ　　　福永　祐一

（４）タイムフライヤー　　シェーン・フォーリー

（５）インティ　　　　　　武　豊

（６）ミッキーワイルド　　北村　友一

（７）ヴェンジェンス　　　幸　英明

（８）キングズガード　　　秋山　真一郎

（９）サンライズノヴァ　　松山　弘平

（１０）ノンコノユメ　　　　真島　大輔

（１１）モジアナフレイバー　繁田　健一

（１２）モズアスコット　　　クリフトフ・ルメール

（１３）デルマルーヴル　　　ミルコ・デムーロ

（１４）ミューチャリー　　　御神本　訓史

（１５）ケイティブレイブ　　長岡　禎仁

（１６）ワンダーリーデル　　横山　典弘

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