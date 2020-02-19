【巨人】パーラ初打点、モタ２安打、戸郷３回０封、高田２回０封…練習試合中日戦試合経過

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【中】（投手戸郷）渡辺中安打、高橋空三振と盗塁死で併殺、阿部遊ゴロ

【巨】（投手岡野）若林遊撃失策、坂本投ゴ併殺打、丸空三振

◆２回（中０、巨２）

【中】福田三飛、石川駿死球、溝脇左邪飛（モタスライディングキャッチ）、根尾空三振

【巨】岡本見三振、パーラ右中間二塁打、モタ右中間適時三塁打、大城二ゴロ、石川中前適時打、炭谷中飛

◆３回（両軍０）

【中】石橋左飛、伊藤康遊ゴロ、渡辺空三振

【巨】若林左飛、坂本右飛、丸左安打、岡本捕邪飛

◆４回（中１、巨０）

【中】（投手デラロサに交代）高橋二塁失策、阿部中安打で一、三塁、福田左前適時打、石川駿二ゴロ併殺、溝脇左飛

【巨】（投手木下雄に交代）パーラ中飛、モタ左安打、大城二ゴロ併殺

◆５回（両軍０）

【中】（投手高田に交代）根尾空三振、石橋左安打、伊藤康空三振、渡辺四球、高橋捕邪飛

【巨】石川空三振、岸田三ゴロ、若林投ゴロ

◆６回（中０、巨１）

【中】阿部右飛、福田空三振、石川駿空三振

【巨】（投手福に交代）坂本見三振、丸中安打で代走山本、岡本左翼線二塁打で山本本塁タッチアウト、パーラの打席で暴投で岡本三塁へ、パーラ中前適時打で来日初打点、モタ遊ゴロ

◆７回（両軍０）

【中】（丸の代走山本が遊撃、坂本に陽が中堅、投手古川に交代）溝脇中安打、根尾三飛、石橋左安打、伊藤康空三振、渡辺捕邪飛

【巨】（阿部に代わり二塁三ツ俣、捕手石橋に代わり加藤、投手又吉に交代）大城左飛、石川右安打で代走湯浅、岸田右飛、若林投ゴロ

◆８回（両軍０）

【中】（二塁若林が右翼、石川の代走湯浅が二塁、投手沼田に交代）シエラ一ゴロ（バット折り）、三ツ俣遊飛、福田右飛

【巨】（投手岡田に交代）陽見三振、山本右飛、岡本左安打で代走増田大、増田大暴投で二塁へ、パーラの代打中島四球、モタ二ゴロ

◆９回（中０、巨２）

【中】（岡本の代走増田大が二塁、二塁湯浅が三塁、投手鍵谷に交代）石川駿中飛、溝脇の代打木下拓中安打、根尾中飛、加藤投ゴロ

【巨】（代打の木下拓が一塁、一塁石川駿が三塁、投手藤嶋に交代）７番大城中安打、途中出場で４番の打順に入っている増田大が代走、湯浅四球、９番岸田の代打で途中出場で５番に入っている中島 左前適時打、１番若林の代打で２番の打順に入っている陽、陽の打席で暴投で湯浅が三進（湯浅にタッチした石川駿が負傷交代、ベンチに退いていた溝脇が再出場で三塁に）無死一、三塁から陽四球で満塁、２番陽の代打で９番に入っていた岸田、岸田の打席で暴投で１点追加してなお無死二、三塁、岸田浅い右飛、３番山本浅い右邪飛、４番増田大一飛

（試合終了）

※９回裏は特別ルールで打順を変えながら打席を回したい選手を優先的に起用