【巨人】吉川尚が３安打　畠は３回０封…ロッテ戦試合経過

◆練習試合 巨人４―３ロッテ（１８日・セルラー那覇）

巨人は４回から２番手で登板した畠が４者連続三振を奪うなど、３イニングを２安打６奪三振で無失点と力投した。

打っては「１番・二塁」で出場した吉川尚が３安打と好守で貢献。６回１死満塁で右前適時打で２―２の同点に追いついた。チームはその後、山本の犠飛と若林のタイムリーで合計３点を奪い、４―２と逆転に成功。９回に大竹が１失点したが、そのまま逃げ切った。

【試合経過】

◆１回（ロ２、巨０）

【巨】（投手西野）吉川尚右安、坂本左飛、丸右飛、岡本中安、パーラ中飛

◆２回（両軍０）

【ロ】田村一ゴロ、菅野空三振、和田二ゴロ

【巨】亀井右安、モタ遊ゴロ併殺打、大城投ゴロ

◆３回（両軍０）

【ロ】藤原空三振、中村右安打、福田秀二飛、井上中安打、安田 四球、福田光二ゴロ

【巨】（投手大谷に交代）岸田右安打、吉川尚左飛、坂本左安打で代走山本、丸空三振、岡本四球、パーラ一ゴロ

◆４回（両軍０）

【巨】（投手小野に交代）亀井投ゴロ、モタ空三振、大城遊ゴロ

◆５回（ロ０、巨１）

【ロ】（左翼亀井に代わり石川）中村空三振、福田秀空三振、井上見三振

【巨】（一塁に香月、二塁に西巻、投手種市に交代）岸田空三振、吉川尚中安、山本右安打、若林一、三塁から右犠飛、岡本左安打で代走増田大、陽右飛

◆６回（ロ０、巨３）

【ロ】（岡本の代走増田大遊撃、遊撃山本が三塁）安田空三振、福田光二ゴロ、田村中安打、菅野空三振

◆７回（両軍０）

【ロ】（吉川尚の代走湯浅が三塁、三塁山本が遊撃、中堅若林が二塁、遊撃増田大が中堅、捕手に小林、投手ビエイラに交代）和田右飛、藤原空三振、香月四球、福田秀捕ゴロ

【巨】（捕手に佐藤都、右翼に岡、投手石崎に交代）陽中飛、石川中安打、モタ右飛、大城中飛

◆８回（両軍０）

【巨】（一塁香月が三塁、三塁安田が一塁、二塁西巻が遊撃、遊撃福田光が二塁、投手チェンに交代）小林三ゴロ、湯浅見三振、山本二ゴロ

◆９回（ロ１、巨０）

【ロ】（投手大竹に交代）佐藤都右安、岡空三振、和田遊ゴロで２死二塁、藤原右前適時打、香月左飛