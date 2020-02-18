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【巨人】吉川尚が３安打　畠は３回０封…ロッテ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
５回１死、中前安打を放つ吉川尚
５回１死、中前安打を放つ吉川尚

◆練習試合　巨人４―３ロッテ（１８日・セルラー那覇）

　巨人は４回から２番手で登板した畠が４者連続三振を奪うなど、３イニングを２安打６奪三振で無失点と力投した。

　打っては「１番・二塁」で出場した吉川尚が３安打と好守で貢献。６回１死満塁で右前適時打で２―２の同点に追いついた。チームはその後、山本の犠飛と若林のタイムリーで合計３点を奪い、４―２と逆転に成功。９回に大竹が１失点したが、そのまま逃げ切った。

　【試合経過】

　◆１回（ロ２、巨０）

　【ロ】（投手鍬原）藤原中安打、中村死球、福田秀左飛、井上左ゴロ、安田四球、福田光中前２点適時打、田村の打席で二塁けん制死

  • 先発で３回を投げ２失点に終わった鍬原拓也（カメラ・泉　貫太）

    先発で３回を投げ２失点に終わった鍬原拓也（カメラ・泉　貫太）

　【巨】（投手西野）吉川尚右安、坂本左飛、丸右飛、岡本中安、パーラ中飛

　◆２回（両軍０）

　【ロ】田村一ゴロ、菅野空三振、和田二ゴロ

　【巨】亀井右安、モタ遊ゴロ併殺打、大城投ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【ロ】藤原空三振、中村右安打、福田秀二飛、井上中安打、安田　四球、福田光二ゴロ

　【巨】（投手大谷に交代）岸田右安打、吉川尚左飛、坂本左安打で代走山本、丸空三振、岡本四球、パーラ一ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【ロ】（代走山本が遊撃、中堅丸に代わり若林、右翼パーラに代わり陽、投手畠に交代）田村中安打、菅野中飛、和田空三振、藤原一ゴロ

  • ４回から２番手で登板し、３イニングを無失点に抑えた畠世周（カメラ・安藤　篤志）

    ４回から２番手で登板し、３イニングを無失点に抑えた畠世周（カメラ・安藤　篤志）

　【巨】（投手小野に交代）亀井投ゴロ、モタ空三振、大城遊ゴロ

　◆５回（ロ０、巨１）

　【ロ】（左翼亀井に代わり石川）中村空三振、福田秀空三振、井上見三振

　【巨】（一塁に香月、二塁に西巻、投手種市に交代）岸田空三振、吉川尚中安、山本右安打、若林一、三塁から右犠飛、岡本左安打で代走増田大、陽右飛

　◆６回（ロ０、巨３）

　【ロ】（岡本の代走増田大遊撃、遊撃山本が三塁）安田空三振、福田光二ゴロ、田村中安打、菅野空三振

　【巨】（投手アコスタに交代）石川右安打、モタ一邪飛、大城右安打、岸田四球で満塁、吉川尚右前適時打で代走湯浅、山本勝ち越し右犠飛、若林右前適時打、増田大空三振

  • ６回１死満塁、右前適時打を放ち石井琢朗コーチ（左）とグータッチをする吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

    ６回１死満塁、右前適時打を放ち石井琢朗コーチ（左）とグータッチをする吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

　◆７回（両軍０）

　【ロ】（吉川尚の代走湯浅が三塁、三塁山本が遊撃、中堅若林が二塁、遊撃増田大が中堅、捕手に小林、投手ビエイラに交代）和田右飛、藤原空三振、香月四球、福田秀捕ゴロ

　【巨】（捕手に佐藤都、右翼に岡、投手石崎に交代）陽中飛、石川中安打、モタ右飛、大城中飛

　◆８回（両軍０）

　【ロ】（投手高木に交代）西巻遊ゴロ、安田遊飛、福田光空三振

  • ８回から４番手で登板し１回を無失点に抑えた高木京介（カメラ・泉　貫太）

    ８回から４番手で登板し１回を無失点に抑えた高木京介（カメラ・泉　貫太）

　【巨】（一塁香月が三塁、三塁安田が一塁、二塁西巻が遊撃、遊撃福田光が二塁、投手チェンに交代）小林三ゴロ、湯浅見三振、山本二ゴロ

　◆９回（ロ１、巨０）

　【ロ】（投手大竹に交代）佐藤都右安、岡空三振、和田遊ゴロで２死二塁、藤原右前適時打、香月左飛

　【巨】（投手東妻に交代）若林の代打炭谷三振、増田大の代打中島三ゴロ、陽中安打、石川左安打、モタニゴロ

５回１死、中前安打を放つ吉川尚
先発で３回を投げ２失点に終わった鍬原拓也（カメラ・泉　貫太）
４回から２番手で登板し、３イニングを無失点に抑えた畠世周（カメラ・安藤　篤志）
６回１死満塁、右前適時打を放ち石井琢朗コーチ（左）とグータッチをする吉川尚輝（カメラ・中島　傑）
８回から４番手で登板し１回を無失点に抑えた高木京介（カメラ・泉　貫太）
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