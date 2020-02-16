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【巨人】オープン戦黒星発進　中島がチーム１号…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
ＤｅＮＡに敗れベンチで唇をかむ原辰徳監督（中）（カメラ・宮崎　亮太）
ＤｅＮＡに敗れベンチで唇をかむ原辰徳監督（中）（カメラ・宮崎　亮太）

◆オープン戦　巨人１―４ＤｅＮＡ（１６日・セルラー那覇）

　今季オープン戦初戦は黒星発進。先発の高橋が３回２失点。１、３回と新外国人のオースティンに一発を浴びた。２番手・古川も２回２失点と流れを引き寄せられなかった。

　しかし、収穫もあった。１軍に抜てきされている育成コンビ、高卒２年目の沼田が６回を３者凡退、同５年目の与那原が７回を３者凡退に抑えアピールした。

　打線は７番・一塁で出場した中島がチームのオープン戦１号を放った。

　【試合経過】

　◆１回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】神里三振、オースティン中越１号本塁打、ソトの左前安打を左翼モタが失策しソト二進、佐野二直、ロペス三振

　【巨】若林投ゴロ、坂本三ゴロ、丸左飛

  • １回１死、三塁ゴロに倒れる坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

    １回１死、三塁ゴロに倒れる坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

　◆２回（両軍０）

　【Ｄ】宮崎左前安打、伊藤光二直、柴田の右越二塁打で宮崎三進、大和、神里ともに三振

  • 先発し３回を投げ５安打２失点の高橋優貴（カメラ・中島　傑）

    先発し３回を投げ５安打２失点の高橋優貴（カメラ・中島　傑）

　【巨】岡本中前安打、パーラの左翼線二塁打で岡本三進、モタ三振、中島三ゴロ、石川一ゴロ

  • ２回１死、左翼線に二塁打を放ちサメダンスをするパーラ（カメラ・中島　傑）

    ２回１死、左翼線に二塁打を放ちサメダンスをするパーラ（カメラ・中島　傑）

　◆３回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】オースティン左越２号本塁打、ソト二ゴロ、佐野三振、ロペス遊ゴロ

　【巨】（投手石田）岸田中前安打、若林右飛、坂本の三ゴロで岸田二封（代走山本）、丸一ゴロ

　◆４回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】（投手古川、遊撃山本）宮崎中前安打（代走伊藤裕）、伊藤光一飛、柴田三振のとき伊藤裕二盗、大和の左前安打で伊藤裕一挙生還、大和一二塁間挟殺

  • ４回から２番手で登板した古川侑利（カメラ・関口　俊明）

    ４回から２番手で登板した古川侑利（カメラ・関口　俊明）

　【巨】（捕手嶺井、二塁百瀬、三塁伊藤裕、遊撃柴田）岡本投ゴロ、パーラ三振、モタ二飛

　◆５回（両軍１）

　【Ｄ】（三塁増田大、中堅陽岱鋼、右翼石川）神里三飛、オースティン左前安打（代走関根）、ソトの右前安打で関根一挙三進（一塁代走中井）、佐野の一ゴロで関根生還、中井二封（代走乙坂）、ロペス中飛

　【巨】（投手浜矢、一塁中井、左翼乙坂、中堅梶谷、右翼関根）中島左越１号本塁打、石川二ゴロ、岸田遊ゴロ、若林三ゴロ

  • ５回無死、左越えソロ本塁打を放つ中島宏之（カメラ・宮崎　亮太）

    ５回無死、左越えソロ本塁打を放つ中島宏之（カメラ・宮崎　亮太）

　◆６回（両軍０）

　【Ｄ】（投手沼田）伊藤裕三振、嶺井遊ゴロ、柴田中飛

  • ６回から３番手でマウンドに上がり１回を無安打無失点に抑えた沼田翔平（カメラ・中島　傑）

    ６回から３番手でマウンドに上がり１回を無安打無失点に抑えた沼田翔平（カメラ・中島　傑）

　【巨】（二塁伊藤裕、三塁百瀬）山本四球、丸の右前安打で山本二進、陽岱鋼の遊ゴロ併殺打で山本三進、増田大左飛

　◆７回（両軍０）

　【Ｄ】（与那原、捕手炭谷）百瀬三振、梶谷一ゴロ、関根遊ゴロ

  • ７回に４番手で登板した与那原大剛（カメラ・関口　俊明）

    ７回に４番手で登板した与那原大剛（カメラ・関口　俊明）

　【巨】（投手三嶋、捕手戸柱）モタ一邪飛、中島、石川ともに遊ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【Ｄ】（投手鍵谷、一塁大城、三塁湯浅、左翼増田大）中井右前安打、乙坂二ゴロ併殺打、ロペスの代打楠本三振

　【巨】（投手砂田）炭谷四球、若林左飛、山本の三ゴロで炭谷二進、丸の代打吉川尚遊ゴロ

　◆９回（両軍０）

　【Ｄ】（投手中川）伊藤裕中飛、戸柱投ゴロ、柴田右前安打、百瀬中飛

  • ９回から６番手でマウンドに上がり１安打無失点に抑えた中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ９回から６番手でマウンドに上がり１安打無失点に抑えた中川皓太（カメラ・中島　傑）

　【巨】陽岱鋼、増田大ともに遊ゴロ、大城三振

ＤｅＮＡに敗れベンチで唇をかむ原辰徳監督（中）（カメラ・宮崎　亮太）
１回１死、三塁ゴロに倒れる坂本勇人（カメラ・関口　俊明）
先発し３回を投げ５安打２失点の高橋優貴（カメラ・中島　傑）
２回１死、左翼線に二塁打を放ちサメダンスをするパーラ（カメラ・中島　傑）
４回から２番手で登板した古川侑利（カメラ・関口　俊明）
５回無死、左越えソロ本塁打を放つ中島宏之（カメラ・宮崎　亮太）
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