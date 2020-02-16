【巨人】オープン戦黒星発進　中島がチーム１号…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆オープン戦 巨人１―４ＤｅＮＡ（１６日・セルラー那覇）

今季オープン戦初戦は黒星発進。先発の高橋が３回２失点。１、３回と新外国人のオースティンに一発を浴びた。２番手・古川も２回２失点と流れを引き寄せられなかった。

しかし、収穫もあった。１軍に抜てきされている育成コンビ、高卒２年目の沼田が６回を３者凡退、同５年目の与那原が７回を３者凡退に抑えアピールした。

打線は７番・一塁で出場した中島がチームのオープン戦１号を放った。

【試合経過】

◆１回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】神里三振、オースティン中越１号本塁打、ソトの左前安打を左翼モタが失策しソト二進、佐野二直、ロペス三振

◆２回（両軍０）

◆３回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】オースティン左越２号本塁打、ソト二ゴロ、佐野三振、ロペス遊ゴロ

【巨】（投手石田）岸田中前安打、若林右飛、坂本の三ゴロで岸田二封（代走山本）、丸一ゴロ

◆４回（Ｄ１、巨０）

【巨】（捕手嶺井、二塁百瀬、三塁伊藤裕、遊撃柴田）岡本投ゴロ、パーラ三振、モタ二飛

◆５回（両軍１）

【Ｄ】（三塁増田大、中堅陽岱鋼、右翼石川）神里三飛、オースティン左前安打（代走関根）、ソトの右前安打で関根一挙三進（一塁代走中井）、佐野の一ゴロで関根生還、中井二封（代走乙坂）、ロペス中飛

◆６回（両軍０）

【巨】（二塁伊藤裕、三塁百瀬）山本四球、丸の右前安打で山本二進、陽岱鋼の遊ゴロ併殺打で山本三進、増田大左飛

◆７回（両軍０）

【巨】（投手三嶋、捕手戸柱）モタ一邪飛、中島、石川ともに遊ゴロ

◆８回（両軍０）

【Ｄ】（投手鍵谷、一塁大城、三塁湯浅、左翼増田大）中井右前安打、乙坂二ゴロ併殺打、ロペスの代打楠本三振

【巨】（投手砂田）炭谷四球、若林左飛、山本の三ゴロで炭谷二進、丸の代打吉川尚遊ゴロ

◆９回（両軍０）