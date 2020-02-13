「原色美人キャスター大図鑑２０２０」が１位…書泉１月「女性タレント写真集売上ランキング」

専門誌を多数そろえる書店「書泉」は１３日、１月の「女性タレント写真集売上ランキング」を発表した。

東京・秋葉原の書泉ブックタワーは「アイドルイベントの聖地」と呼ばれ、直接本人に会えるイベントを随時開催している。１月のランキング１位は芸能事務所「セント・フォース」の美人キャスターが勢ぞろいした「原色美人キャスター大図鑑２０２０」（１月２２日発売、文藝春秋刊）。先月２５日に同店で開催した発売記念握手会では、フリーアナウンサーの新井恵理那（３０）、岡副麻希（２７）、柴田阿弥（２６）が参加しファンと交流した。

２位は３月で芸能界を引退するグラビアアイドル・川崎あや（２８）の引退写真集「ジャパニーズ グラビア」。３位は３月３０日の公演をもって解散する「こぶしファクトリー」井上玲音（１８）のセカンド写真集「燿 ～Ｙｏｕ ｍａｋｅ ｍｅ～」がランクインした。

２０２０年１月の書泉・女性タレント写真集売上ランキングは以下の通り。

１位 原色美人キャスター大図鑑２０２０

２位 川崎あや引退写真集「ジャパニーズ グラビア」（集英社刊）

３位 井上玲音（こぶしファクトリー）セカンド写真集「燿 ～Ｙｏｕ ｍａｋｅ ｍｅ～」（オデッセー出版刊）

４位 モーニング娘。’２０・石田亜佑美写真集「ｂｅｌｉｅｖｅ ｉｎ ｏｎｅｓｅｌｆ」（ワニブックス刊）

５位 乃木坂４６ 山下美月１ｓｔ写真集 「忘れられない人」（小学館刊）

６位 田中みな実１ｓｔ写真集 「Ｓｉｎｃｅｒｅｌｙ ｙｏｕｒｓ．．．」（宝島社刊）

７位 つばきファクトリー 浅倉樹々 １ｓｔ写真集（ワニブックス刊）

８位 「ＢＯＮＮＩＥ 葉月あや写真集」（双葉社刊）

９位 久保田未夢１ｓｔ写真集「未夢─みゆ─」（東京ニュース通信社刊）

１０位 浜田由梨写真集 ｍｙｓｅｌｆ（竹書房刊）

※書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店の販売数合計。※店頭イベント販売数含む。