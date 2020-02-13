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「原色美人キャスター大図鑑２０２０」が１位…書泉１月「女性タレント写真集売上ランキング」

スポーツ報知
# 芸能
「原色美人キャスター大図鑑２０２０」表紙
「原色美人キャスター大図鑑２０２０」表紙

　専門誌を多数そろえる書店「書泉」は１３日、１月の「女性タレント写真集売上ランキング」を発表した。

　東京・秋葉原の書泉ブックタワーは「アイドルイベントの聖地」と呼ばれ、直接本人に会えるイベントを随時開催している。１月のランキング１位は芸能事務所「セント・フォース」の美人キャスターが勢ぞろいした「原色美人キャスター大図鑑２０２０」（１月２２日発売、文藝春秋刊）。先月２５日に同店で開催した発売記念握手会では、フリーアナウンサーの新井恵理那（３０）、岡副麻希（２７）、柴田阿弥（２６）が参加しファンと交流した。

　２位は３月で芸能界を引退するグラビアアイドル・川崎あや（２８）の引退写真集「ジャパニーズ　グラビア」。３位は３月３０日の公演をもって解散する「こぶしファクトリー」井上玲音（１８）のセカンド写真集「燿　～Ｙｏｕ　ｍａｋｅ　ｍｅ～」がランクインした。

　２０２０年１月の書泉・女性タレント写真集売上ランキングは以下の通り。

　１位　原色美人キャスター大図鑑２０２０

　２位　川崎あや引退写真集「ジャパニーズ　グラビア」（集英社刊）

　３位　井上玲音（こぶしファクトリー）セカンド写真集「燿　～Ｙｏｕ　ｍａｋｅ　ｍｅ～」（オデッセー出版刊）

　４位　モーニング娘。’２０・石田亜佑美写真集「ｂｅｌｉｅｖｅ　ｉｎ　ｏｎｅｓｅｌｆ」（ワニブックス刊）

　５位　乃木坂４６　山下美月１ｓｔ写真集　「忘れられない人」（小学館刊）

　６位　田中みな実１ｓｔ写真集　「Ｓｉｎｃｅｒｅｌｙ　ｙｏｕｒｓ．．．」（宝島社刊）

　７位　つばきファクトリー　浅倉樹々　１ｓｔ写真集（ワニブックス刊）

　８位　「ＢＯＮＮＩＥ　葉月あや写真集」（双葉社刊）

　９位　久保田未夢１ｓｔ写真集「未夢─みゆ─」（東京ニュース通信社刊）

　１０位　浜田由梨写真集　ｍｙｓｅｌｆ（竹書房刊）

　※書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店の販売数合計。※店頭イベント販売数含む。

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