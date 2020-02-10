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２月９日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

２月１１日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
17.2 大潮 6.49 17.36 19.53 8.14

２月１１日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 8.38 8.24 7.44 7.37 2.52 9.01
20.20 19.58 19.15 19.04 16.43 20.43
干潮 2.15 1.54 1.08 0.59 10.32 2.24
14.22 13.56 13.27 13.17 22.02 14.51
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
愛媛 日振島
１４　番 		浜崎渡船
0895・28局0212 		グレ 46～48.5 2 広島の谷川氏　ハリス２号　オキアミむき身　良型好調
三重 二木島
ホーロク 		マルヒサ渡船
0597・87局0148 		マダイ 68 1 八尾市の大谷健氏　嶋崎清弘氏ヒラマサ７３センチ他　８日
和歌山 すさみ
長　島 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 35～42 7 堺市の高橋氏　フカセ　榊氏グレ３３～３７センチ３０尾　８日
イサギ 35～38 2
三重 石鏡
上ノ島周辺 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		ヒラメ - - 餌生きイワシで４５～７５センチのヒラメやメジロ・ハマチにサワラなど釣れている
メジロ - -
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		マダイ 23～58 7～7 奈良の喜田氏２人　ハマチ各１尾　オキアミ
イサギ 32～34 1～4
和歌山 湯浅
ラングイ 		なぎ丸
0737・62局3890 		サバ - - 寒サバ釣り出船　３５～４７センチの良型が釣れている　胴突き５本バリ　アミエビ
和歌山 加太
友ケ島周辺 		海斗丸
073・459局0503 		マダイ 40～48 4 奈良の平田氏　アジ３尾やハマチも　疑似餌
サバ 46 1
兵庫 明石港
明石海峡大橋下 		名田屋
078・912局7211 		メバル 20～30 6 たつの市の毛利氏　餌シロウオ　食い順調
ガシラ 20～28 50
兵庫 明石港
沖　合 		第二名田屋
078・912局7211 		メジロ 70 1 神戸市の村上氏　ガシラ２０尾も　餌小アジ
ハマチ 50 1
明石 東二見
シカノセ 		岩澤丸
078・942局1889 		メバル - - 餌シラサエビで１８～２８センチのメバルとガシラが釣れていた　尺メバルも期待
ガシラ - -
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		ヤリイカ - - 半夜と深夜便で２５～３５センチのヤリイカ乗り好調　マイカも交じる　シケ後期待
マイカ - -
福井 小浜
沖　合 		直幸丸
0770・52局1739 		ヤリイカ - - 胴長２０～３２センチのヤリイカ多い人５０匹ほど釣れていた　プラヅノ４～８本バリ
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		メダイ 50～64 4 ８日の一日便　船中１７尾　マアジやイサギも
鳴門 堂ノ浦
７号カセ 		細川渡船
088・688局0401 		サヨリ 33～36 52 阿南市の辰巳氏２人　ハリス１号　キツネ６号　オキアミ
神戸 平磯海づり公園
１３番テント西寄 		公園事務所
078・753局3973 		アブラメ 31 1 神戸市の山本氏　３メートル　ハリス２号　チヌ２号　オキアミ
大阪 水無瀬川
１５　番 		尺代漁協組
075・961局6500 		アマゴ 18～22 30 大阪市の安田誠志氏２人　ハリス０．４号　イクラとブドウ虫
兵庫 猪名川
ルアー専用区 		北田原ます釣り場
072・766局2208 		ニジマス 24～43 40 尼崎の中野氏　ルアー　６フィート　ライン３ポンド　スプーン
西池
７２　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 41.3以下 18 堺市の守川氏　４．５メートル　ハリス０．４号　スレ４号　トントン
八尾 中セ池
西中桟橋南寄東向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 41.5以下 38 八尾の岡田氏　ハリス０．４号　スレ４号　ウドン　大助５枚
大東 阪奈園
１号池中桟橋北向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 35以下 23 門真市の山中氏　ハリス０．４号　スレ３号　大助３枚　ウドン

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