２月９日の釣果速報（関西）

釣果
２月１１日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|17.2
|大潮
|6.49
|17.36
|19.53
|8.14
２月１１日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|8.38
|8.24
|7.44
|7.37
|2.52
|9.01
|20.20
|19.58
|19.15
|19.04
|16.43
|20.43
|干潮
|2.15
|1.54
|1.08
|0.59
|10.32
|2.24
|14.22
|13.56
|13.27
|13.17
|22.02
|14.51
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|愛媛
| 日振島
１４ 番
| 浜崎渡船
0895・28局0212
|グレ
|46～48.5
|2
|広島の谷川氏 ハリス２号 オキアミむき身 良型好調
|磯
|三重
| 二木島
ホーロク
| マルヒサ渡船
0597・87局0148
|マダイ
|68
|1
|八尾市の大谷健氏 嶋崎清弘氏ヒラマサ７３センチ他 ８日
|磯
|和歌山
| すさみ
長 島
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|グレ
|35～42
|7
|堺市の高橋氏 フカセ 榊氏グレ３３～３７センチ３０尾 ８日
|イサギ
|35～38
|2
|沖
|三重
| 石鏡
上ノ島周辺
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|ヒラメ
|-
|-
|餌生きイワシで４５～７５センチのヒラメやメジロ・ハマチにサワラなど釣れている
|メジロ
|-
|-
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|マダイ
|23～58
|7～7
|奈良の喜田氏２人 ハマチ各１尾 オキアミ
|イサギ
|32～34
|1～4
|沖
|和歌山
| 湯浅
ラングイ
| なぎ丸
0737・62局3890
|サバ
|-
|-
|寒サバ釣り出船 ３５～４７センチの良型が釣れている 胴突き５本バリ アミエビ
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|マダイ
|40～48
|4
|奈良の平田氏 アジ３尾やハマチも 疑似餌
|サバ
|46
|1
|沖
|兵庫
| 明石港
明石海峡大橋下
| 名田屋
078・912局7211
|メバル
|20～30
|6
|たつの市の毛利氏 餌シロウオ 食い順調
|ガシラ
|20～28
|50
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 第二名田屋
078・912局7211
|メジロ
|70
|1
|神戸市の村上氏 ガシラ２０尾も 餌小アジ
|ハマチ
|50
|1
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|メバル
|-
|-
|餌シラサエビで１８～２８センチのメバルとガシラが釣れていた 尺メバルも期待
|ガシラ
|-
|-
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|ヤリイカ
|-
|-
|半夜と深夜便で２５～３５センチのヤリイカ乗り好調 マイカも交じる シケ後期待
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|ヤリイカ
|-
|-
|胴長２０～３２センチのヤリイカ多い人５０匹ほど釣れていた プラヅノ４～８本バリ
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|メダイ
|50～64
|4
|８日の一日便 船中１７尾 マアジやイサギも
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
７号カセ
| 細川渡船
088・688局0401
|サヨリ
|33～36
|52
|阿南市の辰巳氏２人 ハリス１号 キツネ６号 オキアミ
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
１３番テント西寄
| 公園事務所
078・753局3973
|アブラメ
|31
|1
|神戸市の山本氏 ３メートル ハリス２号 チヌ２号 オキアミ
|渓
|大阪
| 水無瀬川
１５ 番
| 尺代漁協組
075・961局6500
|アマゴ
|18～22
|30
|大阪市の安田誠志氏２人 ハリス０．４号 イクラとブドウ虫
|渓
|兵庫
| 猪名川
ルアー専用区
| 北田原ます釣り場
072・766局2208
|ニジマス
|24～43
|40
|尼崎の中野氏 ルアー ６フィート ライン３ポンド スプーン
|池
|堺
| 西池
７２ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|41.3以下
|18
|堺市の守川氏 ４．５メートル ハリス０．４号 スレ４号 トントン
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋南寄東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|41.5以下
|38
|八尾の岡田氏 ハリス０．４号 スレ４号 ウドン 大助５枚
|池
|大東
| 阪奈園
１号池中桟橋北向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|35以下
|23
|門真市の山中氏 ハリス０．４号 スレ３号 大助３枚 ウドン