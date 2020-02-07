日本学生野球協会がイチロー氏の学生野球資格回復を認定　今回の認定者９４人一覧

日本学生野球協会は７日、元プロ野球関係者が高校、大学の指導者になるために必要な「学生野球資格回復」の審査委員会を都内で開き、マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（４６）＝本名・鈴木一朗＝ら新たな適性認定者９４人を発表した。

これで、１３年度に学生野球資格回復の研修制度が始まってから、同制度での適性認定者はＮＰＢ出身者１２３３人、ＩＰＢＬ（日本独立リーグ野球機構）出身者１８８人、国外プロ出身者１２人の計１４３３人となった。今回、適性認定者は以下のとおり（球団名は最終所属）。

▽ＮＰＢ出身者（６８人）

秦 真司 巨人

小林 雅英 ロッテ

谷 真一 オリックス

白井 正勝 巨人

草野 大輔 楽天

藤井 宏海 ロッテ

吉川 元浩 ソフトバンク

野口 裕美 西武

金森 隆浩 中日

佐々木正行 日本ハム

上原 晃 ヤクルト

野川 拓斗 ＤｅＮＡ

藤田 正大 横浜

岡本 龍二 横浜

柴田 博之 西武

佐藤 賢治 日本ハム

橋本 敬司 ソフトバンク

市場 孝之 ソフトバンク

梶本 勇介 オリックス

荒波 翔 ＤｅＮＡ

上野 忠 楽天

木村 龍治 巨人

藤井 康雄 オリックス

南川 忠亮 西武

鎌田 圭司 中日

高柳 秀樹 中日

山尾 伸一 西武

内田 順三 巨人

長村 裕之 オリックス

小林 晋哉 ＤｅＮＡ

木村 聡司 広島

石井 昭男 中日

枡田慎太郎 楽天

青木 陸 広島

米村 理 オリックス

佐藤 義則 楽天

片岡 篤史 阪神

森 繁和 中日

田尻 茂敏 巨人

広橋 公寿 楽天

飯田 哲也 ヤクルト

中島 浩人 巨人

小関 翔太 楽天

田村 藤夫 中日

永田 利則 広島

玉野 宏昌 中日

大慈弥 功 ロッテ

前田 智徳 広島

伊藤 敦規 阪神

北川倫太郎 楽天

古屋 英夫 オリックス

岡林 飛翔 広島

川端 崇義 オリックス

中村 一生 オリックス

大引 啓次 ヤクルト

Ｎａｋａｏｓｈｉ Ｏｓｃａｒ 広島

川口 和久 巨人

横田慎太郎 阪神

小林 茂生 ロッテ

田中 彰 ＤｅＮＡ

佐野 慈紀 オリックス

小沢 誠 西武

長谷川 潤 巨人

内田 好治 ソフトバンク

宮崎 祐樹 オリックス

福田 功 楽天

鈴木 一朗 オリックス

中台 淳志 ロッテ

▽ＩＰＢＬ出身者（２１人）

増田 康弘 愛媛

松本 憲明 徳島

浅見 修兵 滋賀

橋爪 脩祐 栃木

鈴木 志広 滋賀

長島 輝 福井

大石 和晃 茨城

安河内駿介 武蔵

高橋 祥 福島

内川 仁 ＢＣリーグ職員

椙山 人臣 群馬

鈴木 陸 香川

大松 陽平 福井

土肥 翔治 徳島

山出 芳敬 石川

岡本 伊織 武蔵

青木隆一郎 滋賀

宇田 一貴 徳島

三宅 翔平 石川

小黒 功季 群馬

田中 京介 滋賀

▽海外プロ出身者（５人）

島内 博史 トロワ・リヴィエール・セインツ（カナダ）

中西 成文 Ｍｅｌｂｏｕｒｎｅ Ａｃｅｓ（オーストラリア）

宮本 英治 ジャクソニセネターズ（アメリカ）

金森 潤熈 シアトル・マリナーズ

内田 聖人 ニュージャージー・ジャッカルズ