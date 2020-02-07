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井上尚弥、２年連続ＭＶＰ　対ドネア戦は年間最高試合　村田諒太は殊勲＆ＫＯ賞の２冠…２０１９年年間表彰

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年間表彰式で東京五輪代表の並木月海（左）、岡澤セオン（右）とポーズをとる村田諒太（カメラ・森田　俊弥）
年間表彰式で東京五輪代表の並木月海（左）、岡澤セオン（右）とポーズをとる村田諒太（カメラ・森田　俊弥）

　２０１９年のボクシング年間表彰式が７日、都内のホテルで行われ、ＷＢＡスーパー、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・井上尚弥（２６）＝大橋＝が最優秀選手賞、年間最高試合賞（世界戦）の「２冠」に輝いた。

　各賞は以下の通り。

　【男子】

　▽最優秀選手賞　ＷＢＡスーパー、ＩＢＦ世界バンタム級王者・井上尚弥（大橋）＝２年連続３回目

　▽技能賞　ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・井岡一翔（Ｒｅａｓｏｎ大貴）＝初

　▽殊勲賞　ＷＢＡ世界ミドル級王者・村田諒太（帝拳）＝初

　▽優秀選手賞　井岡一翔、井上尚弥、ＩＢＦ世界スーパーバンタム級暫定王者・岩佐亮佑（セレス）、ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・京口紘人（ワタナベ）、ＷＢＯ世界フライ級王者・田中恒成（畑中）、ＷＢＣ世界ライトフライ級王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）、村田諒太

　▽努力・敢闘賞　日本ウエルター級王者・永野祐樹（帝拳）＝初

　▽ＫＯ賞　村田諒太＝初

　▽新鋭賞　前日本フライ級王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）＝初

　▽特別賞　河野公平（元ＷＢＡ世界スーパーフライ級王者）、田口良一（元ＷＢＡ、ＩＢＦ世界ライト・フライ級王者）、福原辰弥（元ＷＢＯ世界ミニマム級王者）、故・三迫仁志（元日本プロボクシング協会協会長）

　▽年間最高試合賞　《世界戦》ＷＢＡ、ＩＢＦ世界バンタム級王座統一戦　井上尚弥（大橋）―ノニト・ドネア（フィリピン）　※大橋プロモーション　《世界戦以外》　ＷＢＯアジアパシフィックウエルター級王座決定戦　矢田良太（グリーンツダ）―別府優樹（久留米櫛間＆別府優樹）

　【女子】

　▽最優秀選手賞　ＷＢＯ女子世界ライトフライ級王者・天海ツナミ（山木）＝２年連続２回目

　▽年間最高試合賞　ＷＢＡ女子世界フライ級タイトルマッチ　藤岡奈穂子（竹原慎二＆畑山隆則）―天海ツナミ（山木）　※一力プロモーション＝初

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