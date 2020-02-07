井上尚弥、２年連続ＭＶＰ　対ドネア戦は年間最高試合　村田諒太は殊勲＆ＫＯ賞の２冠…２０１９年年間表彰

２０１９年のボクシング年間表彰式が７日、都内のホテルで行われ、ＷＢＡスーパー、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・井上尚弥（２６）＝大橋＝が最優秀選手賞、年間最高試合賞（世界戦）の「２冠」に輝いた。
各賞は以下の通り。
【男子】
▽最優秀選手賞 ＷＢＡスーパー、ＩＢＦ世界バンタム級王者・井上尚弥（大橋）＝２年連続３回目
▽技能賞 ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・井岡一翔（Ｒｅａｓｏｎ大貴）＝初
▽殊勲賞 ＷＢＡ世界ミドル級王者・村田諒太（帝拳）＝初
▽優秀選手賞 井岡一翔、井上尚弥、ＩＢＦ世界スーパーバンタム級暫定王者・岩佐亮佑（セレス）、ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・京口紘人（ワタナベ）、ＷＢＯ世界フライ級王者・田中恒成（畑中）、ＷＢＣ世界ライトフライ級王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）、村田諒太
▽努力・敢闘賞 日本ウエルター級王者・永野祐樹（帝拳）＝初
▽ＫＯ賞 村田諒太＝初
▽新鋭賞 前日本フライ級王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）＝初
▽特別賞 河野公平（元ＷＢＡ世界スーパーフライ級王者）、田口良一（元ＷＢＡ、ＩＢＦ世界ライト・フライ級王者）、福原辰弥（元ＷＢＯ世界ミニマム級王者）、故・三迫仁志（元日本プロボクシング協会協会長）
▽年間最高試合賞 《世界戦》ＷＢＡ、ＩＢＦ世界バンタム級王座統一戦 井上尚弥（大橋）―ノニト・ドネア（フィリピン） ※大橋プロモーション 《世界戦以外》 ＷＢＯアジアパシフィックウエルター級王座決定戦 矢田良太（グリーンツダ）―別府優樹（久留米櫛間＆別府優樹）
【女子】
▽最優秀選手賞 ＷＢＯ女子世界ライトフライ級王者・天海ツナミ（山木）＝２年連続２回目
▽年間最高試合賞 ＷＢＡ女子世界フライ級タイトルマッチ 藤岡奈穂子（竹原慎二＆畑山隆則）―天海ツナミ（山木） ※一力プロモーション＝初