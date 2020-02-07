鷹木信悟、ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ組がＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王座初防衛…新日・後楽園ホール大会全成績

◆新日本プロレス「ＲＯＡＤ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」大会（６日、東京・後楽園ホール＝観衆１４０８人）
▽１５分１本勝負
〇上村優也（９分２６秒 かんぬきスープレックスホールド）辻陽太●
▽２０分１本勝負
〇エル・ファタズモ（８分０４秒 ＣＲ２→体固め）ゲイブリエル・キッド●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇天山広吉、中西学（７分５６秒 ムーンサルトプレス→片エビ固め）トーア・ヘナーレ、本間朋晃●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ＹＯＨ、ウィル・オスプレイ、ＳＨＯ（１３分１１秒 反則）ザック・セイバーＪｒ．、金丸義信、エル・デスペラード●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇田口隆祐、オカダ・カズチカ、真壁刀義（１１分２２秒 どどん→エビ固め）鈴木みのる、タイチ、ＤＯＵＫＩ●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、高橋ヒロム（１６分１５秒 デスティーノ→片エビ固め）ジェイ・ホワイト、ＫＥＮＴＡ、石森太二●
▽ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合６０分１本勝負
〇ＢＵＳＨＩ、鷹木信悟、ＥＶＩＬ（２２分４４秒 エムエックス→片エビ固め）後藤洋央紀、石井智宏、ロビー・イーグルス●
※ＢＵＳＨＩ、鷹木信悟、ＥＶＩＬ組が初防衛