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鷹木信悟、ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ組がＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王座初防衛…新日・後楽園ホール大会全成績

スポーツ報知
# 格闘技
ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王座初防衛に成功した（左から）ＢＵＳＨＩ、ＥＶＩＬ、鷹木信悟
ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王座初防衛に成功した（左から）ＢＵＳＨＩ、ＥＶＩＬ、鷹木信悟

◆新日本プロレス「ＲＯＡＤ　ｔｏ　ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」大会（６日、東京・後楽園ホール＝観衆１４０８人）

　▽１５分１本勝負

　〇上村優也（９分２６秒　かんぬきスープレックスホールド）辻陽太●

　▽２０分１本勝負

　〇エル・ファタズモ（８分０４秒　ＣＲ２→体固め）ゲイブリエル・キッド●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇天山広吉、中西学（７分５６秒　ムーンサルトプレス→片エビ固め）トーア・ヘナーレ、本間朋晃●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＹＯＨ、ウィル・オスプレイ、ＳＨＯ（１３分１１秒　反則）ザック・セイバーＪｒ．、金丸義信、エル・デスペラード●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇田口隆祐、オカダ・カズチカ、真壁刀義（１１分２２秒　どどん→エビ固め）鈴木みのる、タイチ、ＤＯＵＫＩ●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、高橋ヒロム（１６分１５秒　デスティーノ→片エビ固め）ジェイ・ホワイト、ＫＥＮＴＡ、石森太二●

　▽ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合６０分１本勝負

　〇ＢＵＳＨＩ、鷹木信悟、ＥＶＩＬ（２２分４４秒　エムエックス→片エビ固め）後藤洋央紀、石井智宏、ロビー・イーグルス●

　※ＢＵＳＨＩ、鷹木信悟、ＥＶＩＬ組が初防衛

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