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２月３日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

２月３日の関東地方釣果と５日のこよみ

２月５日のこよみ
月齢
11.2 中潮
日出 日入
6.39 17.12
月出 月入
13.02 2.45
２月５日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 3.21 3.17 3.20 3.20 3.41 3.34
12.59 11.24 12.52 12.42 13.34 13.34
干潮 7.51 5.34 7.43 7.38 8.17 8.24
20.37 19.44 20.34 20.36 21.06 21.01
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		沖メバル - - 　乗合船は土日祝中心に出る。沖メバルは数釣り期待。スロージギングでタチウオ
タチウオ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-2.9kg 0-5 水深５０メートルを一つテンヤで。２キロ、１．５キロも。５時半集合
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		タチウオ - - 　タチウオは１メートルオーバーの大型交じりで食ってくる。一つテンヤのマダイにも出る
マダイ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ - - 　定休日。乗合は一つテンヤのマダイ釣り水深３０メートルで１キロ級主体に好調。交じり多彩
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		ヤリイカ 35-60cm 3-18 槍イカは水深１１０メートルで。後半ポツポツ乗る。午前鯛船有
マダイ - -
茨城
波崎港 		寒猫根
犬吠埼 		信栄丸
0479-44-1224 		ヤリイカ 25-53cm 9-30 槍イカは中盤から乗り７杯掛けも。赤ムツ潮速く苦戦
アカムツ 25-37cm 0-3
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ 15-31cm 22-60 同船。水深２７メートルを狙う。マダイやウマヅラ、マハタ等
沖メバル 18-34cm 2-14
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ヤリイカ 30-50cm 8-35 槍イカ乗り順調。花ダイはコマセで好調。ヒラメ船有
ハナダイ 23-35cm 20-50
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヤリイカ - - 　出船せず。ヤリイカは大型交じりで数釣り有望。ハナダイはコマセで。多い人５０尾
ハナダイ - -
外房
大原港 		大原沖
太東沖 		松栄丸
0470-62-0571 		マハタ - - 　定休日。マハタは２キロ級交じりで食い好調。ヒラメも良型が食う。午後タイ船あり
ヒラメ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		マサバ 30-45cm 45-70 水深１７０～２００メートルで食い好調。クーラー満杯で早上がり
南房
太海港 		勝浦沖
聡丸
04-7092-0505 		マサバ 30-50cm 30-70 リレー。マサバ入れ食い。後半アヤメカサゴなども
鬼カサゴ 0.4-0.8kg 0-1
南房
千田港 		白浜沖
三喜丸
0470-43-8293 		キンメ - - 　８日から出船再開。乗合船は根魚五目。キンメ主体でアコウも。夜クロムツ船あり
夜クロムツ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		アカハタ 23-34cm 2-3 午前根魚五目船。カサゴも２日午後アカハタ１～２尾
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		イヤゴハタ 0.7kg 0-1 鰯の泳がせで。カサゴやマトウダイも。強風で早上り
洲崎
栄ノ浦 		白浜沖
洲崎沖 		早川丸
0470-29-1095 		ヤリイカ 25-50cm 9-21 ヤリイカはいすみ市鈴木さん２１杯。大中型主体で順調
カワハギ - -
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		半日アジ - - 　出船せず。ともに６時半出。希望で１３時出の午後船あり。アジ船で真鯛、甘鯛等も
半日タイ - -
内房
富津港 		中ノ瀬
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ - - 　タチは難しい釣りになってきたが、まだ１メートル超の大型が食う。フグ船でアカメ等も
ショウサイフグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合船は土日祝限定。要予約。８日休。９日出船。２０センチ超の良型食う。数釣り期待
大田
羽田 		横浜沖
伝寿丸
03-3744-5266 		黒メバル - - 　乗合は黒メバル・カサゴ。エビ餌で狙いカサゴ主体。希望でＬＴアジにも出る
カサゴ - -
金沢
八景 		本牧沖
富岡沖 		弁天屋
045-701-9061 		ＬＴアジ 17-30cm 46-92 カワハギ１～５尾。タチウオ４～１５尾。午後鯵１０～４８
午前アジ 17-28cm 31-48
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午後アジ 22-35cm 0-3 ２日。水深５０～６０メートルでサバも。午前船有。７日迄休む
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		ヤリイカ - - 　出船せず。水深２００メートル前後を狙い良型が乗る。ツノ１１センチ。６時半出船。７日定休日
葉山
あぶずり 		沖ノ瀬
洲崎沖 		長三朗丸
046-875-1800 		キンメ 29-41cm 0-6 キンメは根魚五目。槍イカ船と共に強風で１２時まで
ヤリイカ 20-50cm 6-31
逗子
小坪港 		沖ノ瀬
太郎丸
0467-22-7662 		キンメ - - 　４日まで休む。乗合はキンメ主体の根魚五目船。水深３００～４００メートルで。クロムツなども
湘南
腰越港 		江の島
腰越沖 		孝太郎丸
0467-31-1344 		アマダイ 28cm 1 アマダイ１人。イトヨリも南西風強まり早上がりした
マダイ - -
湘南
片瀬港 		二宮沖
江の島 		島きち丸
0466-25-9642 		アジ - - 　７日まで休む。ヤリイカ船は６時半出。アマダイ船、カワハギ船、アジ船は７時出
アマダイ - -
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		アマダイ 20-51cm 2-6 甘ダイ６尾２人。真鯛でワラサも。共に強風で早上り
マダイ 0.8kg 0-1
小田原
早川港 		真鶴沖
南沖 		平安丸
0465-22-0676 		ヤリイカ 25-45cm 31 ヤリイカは希望で１３時迄。マダイ船０．３～０．５キロ０～１尾
キンメ 28-38cm 6-19
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		ヤリイカ - - 　真鶴南沖まで広範囲を狙う。４０センチ級交じりで乗る。潮変わりに期待。５時半集合
東伊豆
網代港 		網代沖
森竜丸
0557-68-1477 		ヒラメ - - 　泳がせ五目でヒラメやマゴチなど。半日楽らくフィッシングで沖メバル、イサキ
沖メバル - -
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カサゴ - - 　仕立船中心に出ている。今後はカサゴ釣りが面白そう。カワハギもまだ狙える
カワハギ - -
南伊豆
須崎港 		新島沖
ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ 0.5-1.2kg 10-17 水深３２０～５００メートルで。サバの猛攻にあった。鬼カサゴ船有
沼津
古宇港 		長根
古宇沖 		吉田丸
055-942-2565 		半日タイ - - 　午前船はマダイかアマダイ釣り。午後はマダイ。夜釣りのタチウオは数釣り期待
夜タチウオ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
Ｄ堤 		山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 30-42cm 2 白灯でクロダイ１～１．５キロ２尾。Ｄ堤や新堤で黒メバル、カサゴ
マダコ 2.5kg 1
湘南
茅ケ崎 		エボシ
磯屋
0467-82-7996 		メジナ 30-36cm 8 相模原市の中畑さんが沖のトサカで釣る。大平では４３センチ１尾
箱根
芦ノ湖 		湖尻湾
おおば
0460-84-8984 		ニジマス - - 　全面禁漁中。３月１日漁協組主催のルアー・フライ限定大会開催。２日～通常解禁
山梨
山中湖 		ガスト沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 5-10cm 25 ソーラードーム船。秦野市の青木さんが水深１０メートルを紅サシ餌で
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ワカサギ 7-12cm 168 中央市藤原さんがコタツロープをマイクロドーム船で。紅サシ
群馬
三名湖 		桟橋
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ 28-40cm 36 伊勢崎市関川さんが一の入江桟橋を７．２メートル竿で底。ウドンセット
群馬
鮎川湖 		ロープ
桟橋 		鮎川湖
0274-22-0899 		ワカサギ 5-12cm 132 ワカサギは藤岡市野口さんがＢロープ等で。ヘラは６・７５メートル竿
ヘラブナ 26-39cm 60
長野
松原湖 		猪名湖
松原湖
0267-93-2432 		ワカサギ 4-9cm 77 穴釣り。相模原市の小峰さんが立花屋沖水深４メートルで。氷厚１５センチ
野田
幸手園 		桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ - - 　ビッグへら鮒会(1)飯島２３・８キロＣ桟橋２．４メートル竿で段底(2)山口(3)鈴木(4)八武崎(5)後藤
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-30cm 40 虹マスは宇都宮市高橋さんがクランクＢで。河川でイワナ３尾
ロックトラウト 45-55cm 4

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