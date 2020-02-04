２月３日の釣果速報（関東）

２月３日の関東地方釣果と５日のこよみ
|月齢
|潮
|11.2
|中潮
|日出
|日入
|6.39
|17.12
|月出
|月入
|13.02
|2.45
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|3.21
|3.17
|3.20
|3.20
|3.41
|3.34
|12.59
|11.24
|12.52
|12.42
|13.34
|13.34
|干潮
|7.51
|5.34
|7.43
|7.38
|8.17
|8.24
|20.37
|19.44
|20.34
|20.36
|21.06
|21.01
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|沖メバル
|-
|-
|乗合船は土日祝中心に出る。沖メバルは数釣り期待。スロージギングでタチウオ
|タチウオ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-2.9kg
|0-5
|水深５０メートルを一つテンヤで。２キロ、１．５キロも。５時半集合
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|タチウオ
|-
|-
|タチウオは１メートルオーバーの大型交じりで食ってくる。一つテンヤのマダイにも出る
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|-
|-
|定休日。乗合は一つテンヤのマダイ釣り水深３０メートルで１キロ級主体に好調。交じり多彩
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|ヤリイカ
|35-60cm
|3-18
|槍イカは水深１１０メートルで。後半ポツポツ乗る。午前鯛船有
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
波崎港
| 寒猫根
犬吠埼
| 信栄丸
0479-44-1224
|ヤリイカ
|25-53cm
|9-30
|槍イカは中盤から乗り７杯掛けも。赤ムツ潮速く苦戦
|アカムツ
|25-37cm
|0-3
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ハナダイ
|15-31cm
|22-60
|同船。水深２７メートルを狙う。マダイやウマヅラ、マハタ等
|沖メバル
|18-34cm
|2-14
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ヤリイカ
|30-50cm
|8-35
|槍イカ乗り順調。花ダイはコマセで好調。ヒラメ船有
|ハナダイ
|23-35cm
|20-50
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヤリイカ
|-
|-
|出船せず。ヤリイカは大型交じりで数釣り有望。ハナダイはコマセで。多い人５０尾
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
太東沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|マハタ
|-
|-
|定休日。マハタは２キロ級交じりで食い好調。ヒラメも良型が食う。午後タイ船あり
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|マサバ
|30-45cm
|45-70
|水深１７０～２００メートルで食い好調。クーラー満杯で早上がり
|船
| 南房
太海港
| 勝浦沖
| 聡丸
04-7092-0505
|マサバ
|30-50cm
|30-70
|リレー。マサバ入れ食い。後半アヤメカサゴなども
|鬼カサゴ
|0.4-0.8kg
|0-1
|船
| 南房
千田港
| 白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|キンメ
|-
|-
|８日から出船再開。乗合船は根魚五目。キンメ主体でアコウも。夜クロムツ船あり
|夜クロムツ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|アカハタ
|23-34cm
|2-3
|午前根魚五目船。カサゴも２日午後アカハタ１～２尾
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|イヤゴハタ
|0.7kg
|0-1
|鰯の泳がせで。カサゴやマトウダイも。強風で早上り
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 白浜沖
洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|ヤリイカ
|25-50cm
|9-21
|ヤリイカはいすみ市鈴木さん２１杯。大中型主体で順調
|カワハギ
|-
|-
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|半日アジ
|-
|-
|出船せず。ともに６時半出。希望で１３時出の午後船あり。アジ船で真鯛、甘鯛等も
|半日タイ
|-
|-
|船
| 内房
富津港
| 中ノ瀬
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|-
|-
|タチは難しい釣りになってきたが、まだ１メートル超の大型が食う。フグ船でアカメ等も
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合船は土日祝限定。要予約。８日休。９日出船。２０センチ超の良型食う。数釣り期待
|船
| 大田
羽田
| 横浜沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|黒メバル
|-
|-
|乗合は黒メバル・カサゴ。エビ餌で狙いカサゴ主体。希望でＬＴアジにも出る
|カサゴ
|-
|-
|船
| 金沢
八景
| 本牧沖
富岡沖
| 弁天屋
045-701-9061
|ＬＴアジ
|17-30cm
|46-92
|カワハギ１～５尾。タチウオ４～１５尾。午後鯵１０～４８
|午前アジ
|17-28cm
|31-48
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午後アジ
|22-35cm
|0-3
|２日。水深５０～６０メートルでサバも。午前船有。７日迄休む
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|ヤリイカ
|-
|-
|出船せず。水深２００メートル前後を狙い良型が乗る。ツノ１１センチ。６時半出船。７日定休日
|船
| 葉山
あぶずり
| 沖ノ瀬
洲崎沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|キンメ
|29-41cm
|0-6
|キンメは根魚五目。槍イカ船と共に強風で１２時まで
|ヤリイカ
|20-50cm
|6-31
|船
| 逗子
小坪港
| 沖ノ瀬
| 太郎丸
0467-22-7662
|キンメ
|-
|-
|４日まで休む。乗合はキンメ主体の根魚五目船。水深３００～４００メートルで。クロムツなども
|船
| 湘南
腰越港
| 江の島
腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|アマダイ
|28cm
|1
|アマダイ１人。イトヨリも南西風強まり早上がりした
|マダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 二宮沖
江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|アジ
|-
|-
|７日まで休む。ヤリイカ船は６時半出。アマダイ船、カワハギ船、アジ船は７時出
|アマダイ
|-
|-
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|アマダイ
|20-51cm
|2-6
|甘ダイ６尾２人。真鯛でワラサも。共に強風で早上り
|マダイ
|0.8kg
|0-1
|船
| 小田原
早川港
| 真鶴沖
南沖
| 平安丸
0465-22-0676
|ヤリイカ
|25-45cm
|31
|ヤリイカは希望で１３時迄。マダイ船０．３～０．５キロ０～１尾
|キンメ
|28-38cm
|6-19
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|ヤリイカ
|-
|-
|真鶴南沖まで広範囲を狙う。４０センチ級交じりで乗る。潮変わりに期待。５時半集合
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|ヒラメ
|-
|-
|泳がせ五目でヒラメやマゴチなど。半日楽らくフィッシングで沖メバル、イサキ
|沖メバル
|-
|-
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カサゴ
|-
|-
|仕立船中心に出ている。今後はカサゴ釣りが面白そう。カワハギもまだ狙える
|カワハギ
|-
|-
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|0.5-1.2kg
|10-17
|水深３２０～５００メートルで。サバの猛攻にあった。鬼カサゴ船有
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|半日タイ
|-
|-
|午前船はマダイかアマダイ釣り。午後はマダイ。夜釣りのタチウオは数釣り期待
|夜タチウオ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
Ｄ堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|30-42cm
|2
|白灯でクロダイ１～１．５キロ２尾。Ｄ堤や新堤で黒メバル、カサゴ
|マダコ
|2.5kg
|1
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|メジナ
|30-36cm
|8
|相模原市の中畑さんが沖のトサカで釣る。大平では４３センチ１尾
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|ニジマス
|-
|-
|全面禁漁中。３月１日漁協組主催のルアー・フライ限定大会開催。２日～通常解禁
|湖
| 山梨
山中湖
| ガスト沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|5-10cm
|25
|ソーラードーム船。秦野市の青木さんが水深１０メートルを紅サシ餌で
|湖
| 山梨
精進湖
| 赤池
| 赤池
0555-87-2351
|ワカサギ
|7-12cm
|168
|中央市藤原さんがコタツロープをマイクロドーム船で。紅サシ
|湖
| 群馬
三名湖
| 桟橋
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|28-40cm
|36
|伊勢崎市関川さんが一の入江桟橋を７．２メートル竿で底。ウドンセット
|湖
| 群馬
鮎川湖
| ロープ
桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ワカサギ
|5-12cm
|132
|ワカサギは藤岡市野口さんがＢロープ等で。ヘラは６・７５メートル竿
|ヘラブナ
|26-39cm
|60
|湖
| 長野
松原湖
| 猪名湖
| 松原湖
0267-93-2432
|ワカサギ
|4-9cm
|77
|穴釣り。相模原市の小峰さんが立花屋沖水深４メートルで。氷厚１５センチ
|池
| 野田
幸手園
| 桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|-
|-
|ビッグへら鮒会(1)飯島２３・８キロＣ桟橋２．４メートル竿で段底(2)山口(3)鈴木(4)八武崎(5)後藤
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-30cm
|40
|虹マスは宇都宮市高橋さんがクランクＢで。河川でイワナ３尾
|ロックトラウト
|45-55cm
|4