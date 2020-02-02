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鷹木信悟、後藤洋央紀下し、ＮＥＶＥＲ無差別級王座初戴冠

スポーツ報知
# 格闘技
鷹木信悟
鷹木信悟

　◆新日本プロレス「ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ　ｉｎ　ＳＡＰＰＯＲＯ」大会（１日、北海きたえーる＝観衆４５６９人）

　メインイベントのＮＥＶＥＲ無差別級選手権で挑戦者の鷹木信悟（３７）が初防衛を狙った後藤洋央紀（４０）を必殺のラスト・オブ・ザ・ドラゴンで撃破。２０１８年のドラゴンゲート退団、新日移籍後、シングル王座初挑戦でベルト奪取に成功した。

　セミフィナルのスペシャルシングルマッチでは石井智宏（４４）がＥＶＩＬに完勝した。

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇石森太二、エル・ファンタズモ（８分１３秒　Ｙｅｓ　Ｌｏｃｋ）タイガーマスク、上村優也●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇トーア・ヘナーレ、真壁刀義、本間朋晃（９分４１秒　ＴＯＡボム→片エビ固め）天山広吉、中西学、辻陽太●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇田口隆祐、ウィル・オスプレイ、ＳＨＯ、ＹＯＨ（１１分４５秒　どどん→エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．、金丸義信、エル・デスペラード、ＤＯＵＫＩ●

　▽スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負

　〇ロビー・イーグルス、リュウ・リー（１１分４７秒　ロン・ミラー・スペシャル）高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ●

　▽スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負

　〇ジェイ・ホワイト、ＫＥＮＴＡ（１８分４２秒　横入り式エビ固め）内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ●

　▽スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負

　〇鈴木みのる、タイチ（１７分４８秒　ゴッチ式パイルドライバー→体固め）オカダ・カズチカ、ジョン・モクスリー●

　▽スペシャルシングルマッチ６０分１本勝負

　〇石井智宏（２１分１４秒　垂直落下式ブレーンバスター→体固め）ＥＶＩＬ●

　▽ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合６０分１本勝負

　〇鷹木信悟（２０分１０秒　ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）後藤洋央紀●

　※鷹木が新王者に

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