鷹木信悟、後藤洋央紀下し、ＮＥＶＥＲ無差別級王座初戴冠

◆新日本プロレス「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ｉｎ ＳＡＰＰＯＲＯ」大会（１日、北海きたえーる＝観衆４５６９人）
メインイベントのＮＥＶＥＲ無差別級選手権で挑戦者の鷹木信悟（３７）が初防衛を狙った後藤洋央紀（４０）を必殺のラスト・オブ・ザ・ドラゴンで撃破。２０１８年のドラゴンゲート退団、新日移籍後、シングル王座初挑戦でベルト奪取に成功した。
セミフィナルのスペシャルシングルマッチでは石井智宏（４４）がＥＶＩＬに完勝した。
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇石森太二、エル・ファンタズモ（８分１３秒 Ｙｅｓ Ｌｏｃｋ）タイガーマスク、上村優也●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇トーア・ヘナーレ、真壁刀義、本間朋晃（９分４１秒 ＴＯＡボム→片エビ固め）天山広吉、中西学、辻陽太●
▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
〇田口隆祐、ウィル・オスプレイ、ＳＨＯ、ＹＯＨ（１１分４５秒 どどん→エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．、金丸義信、エル・デスペラード、ＤＯＵＫＩ●
▽スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負
〇ロビー・イーグルス、リュウ・リー（１１分４７秒 ロン・ミラー・スペシャル）高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ●
▽スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負
〇ジェイ・ホワイト、ＫＥＮＴＡ（１８分４２秒 横入り式エビ固め）内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ●
▽スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負
〇鈴木みのる、タイチ（１７分４８秒 ゴッチ式パイルドライバー→体固め）オカダ・カズチカ、ジョン・モクスリー●
▽スペシャルシングルマッチ６０分１本勝負
〇石井智宏（２１分１４秒 垂直落下式ブレーンバスター→体固め）ＥＶＩＬ●
▽ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合６０分１本勝負
〇鷹木信悟（２０分１０秒 ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）後藤洋央紀●
※鷹木が新王者に