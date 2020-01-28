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大迫、設楽悠、井上らが東京マラソン招待選手に…男子招待選手一覧

スポーツ報知
# スポーツ# 陸上# 東京2020
設楽悠太（左）と大迫傑
設楽悠太（左）と大迫傑

　東京五輪マラソン男子代表の３人目を選考するＭＧＣ（マラソングランドチャンピオンシップ）ファイナルチャレンジ第２戦の東京マラソン（３月１日）の招待選手発表会見が２８日、都内で行われ、前日本記録保持者の設楽悠太（２８）＝ホンダ＝が出席した。

　以下、主な招待選手。

【国内】

●設楽悠太（２８）＝ホンダ＝

●大迫傑（２８）＝ナイキ＝

●井上大仁（２７）＝ＭＨＰＳ＝

●山本憲二（３０）＝マツダ＝

●村山謙太（２７）＝旭化成＝

●佐藤悠基（３３）＝日清食品グループ＝

●園田隼（３０）＝黒崎播磨＝

●神野大地（２６）＝セルソース＝

●堀尾謙介（２３）＝トヨタ自動車＝

●河合代二（２８）＝トーエネック＝

●大六野秀畝（しゅうほ、２７）＝旭化成＝

【海外】

●ビルハヌ・レゲセ（２５）＝エチオピア＝

●ゲタネ・モラ（２６）＝エチオピア＝

●シサイ・レマ（２９）＝エチオピア＝

●アセファ・メングストゥ（３２）＝エチオピア＝

●ディクソン・チュンバ（３３）＝ケニア＝

●ハイレ・レミ（２５）＝エチオピア＝

●エルハサン・エルアバシ（３５）＝バーレーン＝

●タイタス・エキル（２８）＝ケニア＝

●アモス・キプルト（２７）＝ケニア＝

●ビダン・カロキ（２９）＝ケニア＝

●バシル・アブディ（３１）＝ベルギー＝

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