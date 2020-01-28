大迫、設楽悠、井上らが東京マラソン招待選手に…男子招待選手一覧

東京五輪マラソン男子代表の３人目を選考するＭＧＣ（マラソングランドチャンピオンシップ）ファイナルチャレンジ第２戦の東京マラソン（３月１日）の招待選手発表会見が２８日、都内で行われ、前日本記録保持者の設楽悠太（２８）＝ホンダ＝が出席した。
以下、主な招待選手。
【国内】
●設楽悠太（２８）＝ホンダ＝
●大迫傑（２８）＝ナイキ＝
●井上大仁（２７）＝ＭＨＰＳ＝
●山本憲二（３０）＝マツダ＝
●村山謙太（２７）＝旭化成＝
●佐藤悠基（３３）＝日清食品グループ＝
●園田隼（３０）＝黒崎播磨＝
●神野大地（２６）＝セルソース＝
●堀尾謙介（２３）＝トヨタ自動車＝
●河合代二（２８）＝トーエネック＝
●大六野秀畝（しゅうほ、２７）＝旭化成＝
【海外】
●ビルハヌ・レゲセ（２５）＝エチオピア＝
●ゲタネ・モラ（２６）＝エチオピア＝
●シサイ・レマ（２９）＝エチオピア＝
●アセファ・メングストゥ（３２）＝エチオピア＝
●ディクソン・チュンバ（３３）＝ケニア＝
●ハイレ・レミ（２５）＝エチオピア＝
●エルハサン・エルアバシ（３５）＝バーレーン＝
●タイタス・エキル（２８）＝ケニア＝
●アモス・キプルト（２７）＝ケニア＝
●ビダン・カロキ（２９）＝ケニア＝
●バシル・アブディ（３１）＝ベルギー＝