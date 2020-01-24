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【センバツ】出場３２校が決定　惜しくも届かなかった補欠校は？

スポーツ報知
# 野球# 高校野球
昨年のセンバツ開会式全景
昨年のセンバツ開会式全景

　第９２回センバツ高校野球大会（３月１９日から１３日間・甲子園）の出場校を決める選考委員会が２４日、大阪市内で開かれ、２１世紀枠３校と一般選考の２９校（東海地区の明治神宮大会枠１校含む）の計３２校を選出した。惜しくも出場を逃し、補欠校に選ばれたのは以下の通り（カッコ内は昨秋成績）。

　▽北海道　札幌日大（北海道大会準優勝）

　▽東北　盛岡大付（岩手＝東北大会ベスト４）、仙台城南（宮城＝東北大会ベスト４）

　▽関東　習志野（千葉＝関東大会ベスト８）、西武台（埼玉＝関東大会ベスト８）

　▽東京　帝京（都大会準優勝）

　▽東海　藤枝明誠（静岡＝東海大会ベスト４）、愛工大名電（愛知＝東海大会ベスト８）

　▽北信越　敦賀気比（福井＝北信越大会ベスト８）、佐久長聖（長野＝北信越大会ベスト４）

　▽近畿　京都翔英（京都＝近畿大会ベスト８）、奈良大付（奈良＝近畿大会ベスト８）

　▽中国　創志学園（岡山＝中国大会ベスト４）、矢上（島根＝中国大会ベスト８）

　▽四国　岡豊（高知＝四国大会ベスト４）、新田（愛媛＝四国大会ベスト８）

　▽九州　沖縄尚学（沖縄＝九州大会ベスト８）、宮崎日大（宮崎＝九州大会ベスト８）

　▽２１世紀枠　伊香（滋賀＝県大会ベスト４）、近大高専（三重＝東海大会ベスト８）

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