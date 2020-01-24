【センバツ】出場３２校が決定　惜しくも届かなかった補欠校は？

第９２回センバツ高校野球大会（３月１９日から１３日間・甲子園）の出場校を決める選考委員会が２４日、大阪市内で開かれ、２１世紀枠３校と一般選考の２９校（東海地区の明治神宮大会枠１校含む）の計３２校を選出した。惜しくも出場を逃し、補欠校に選ばれたのは以下の通り（カッコ内は昨秋成績）。
▽北海道 札幌日大（北海道大会準優勝）
▽東北 盛岡大付（岩手＝東北大会ベスト４）、仙台城南（宮城＝東北大会ベスト４）
▽関東 習志野（千葉＝関東大会ベスト８）、西武台（埼玉＝関東大会ベスト８）
▽東京 帝京（都大会準優勝）
▽東海 藤枝明誠（静岡＝東海大会ベスト４）、愛工大名電（愛知＝東海大会ベスト８）
▽北信越 敦賀気比（福井＝北信越大会ベスト８）、佐久長聖（長野＝北信越大会ベスト４）
▽近畿 京都翔英（京都＝近畿大会ベスト８）、奈良大付（奈良＝近畿大会ベスト８）
▽中国 創志学園（岡山＝中国大会ベスト４）、矢上（島根＝中国大会ベスト８）
▽四国 岡豊（高知＝四国大会ベスト４）、新田（愛媛＝四国大会ベスト８）
▽九州 沖縄尚学（沖縄＝九州大会ベスト８）、宮崎日大（宮崎＝九州大会ベスト８）
▽２１世紀枠 伊香（滋賀＝県大会ベスト４）、近大高専（三重＝東海大会ベスト８）