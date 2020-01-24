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【ヤクルト】キャンプのメンバー発表　２年目の中山、坂本、浜田が初１軍　川端は不参加

スポーツ報知
# 野球# プロ野球# ヤクルト

　ヤクルトは２４日、春季キャンプの１、２軍メンバーを発表した。

　ドラフト２位の吉田喜、３位の杉山、４位の大西をはじめ、２年目の中山、坂本、浜田は初の１軍キャンプスタート。移籍の嶋、今野、長谷川や５人の外国人も１軍でアピールする。右肘の軽い炎症を抱えるドラフト１位の奥川ら高卒新人３選手、原、山田大、山中らは２軍スタートとなった。コンディション不良の川端は不参加となる。

　振り分けは次の通り。

　【１軍】

　▽投手　石山、中尾、高梨、大下、清水、寺島、石川、近藤、星、〇イノーア、坂本、〇吉田喜、小川、〇クック、〇杉山、マクガフ、梅野、スアレス、〇大西、高橋、五十嵐、△今野、△長谷川

　▽捕手　西田、松本直、△嶋、中村、古賀

　▽内野手　奥村、山田哲、〇エスコバー、西浦、荒木、広岡、村上、吉田成

　▽外野手　中山、塩見、青木、山崎、雄平、坂口、浜田

　【２軍】

　▽投手　〇奥川、原、山田大、市川、金久保、中沢、鈴木、久保、田川、風張、平井、山中、蔵本、ジュリアス

　▽捕手　大村、井野、内山

　▽内野手　藤井、宮本、太田、〇長岡、〇武岡、松本友

　▽外野手　渡辺、上田、田代

　【不参加】

　▽内野手　川端

　〇は新人、△は他球団から移籍。

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