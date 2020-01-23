【巨人】キャンプメンバー振り分け決定　“坂本超え”逸材が１軍スタート！

キャンプ１軍スタートの黒田響生

巨人は２３日、宮崎キャンプのメンバー振り分けを発表した。阿部２軍監督が「勇人が１９歳の頃よりも上」と潜在能力を認める育成２年目の黒田響生内野手（１９）が１軍メンバー入りした。

メンバーは以下の通り

【１軍】

◆投手

デラロサ、戸郷翔征、沢村拓一、大竹寛、菅野智之、サンチェス、高橋優貴、田口麗斗、鍵谷陽平、畠世周、桜井俊貴、古川侑利、中川皓太、メルセデス、今村信貴、鍬原拓也、ビエイラ、高田萌生、高木京介、与那原大剛

◆捕手

小林誠司、大城卓三、岸田行倫

◆内野手

中島宏之、岡本和真、吉川尚輝、若林晃弘、田中俊太、北村拓己、山本泰寛、平間隼人、黒田響生

◆外野手

陽岱鋼、石川慎吾、重信慎之介、松原聖弥、パーラ、加藤脩平、八百板卓丸

【Ｓ班】

炭谷銀仁朗、坂本勇人、丸佳浩、亀井善行

【ファーム】

◆投手

岩隈久志、野上亮磨、堀田賢慎、太田龍、藤岡貴裕、戸根千明、直江大輔、宮国椋丞、横川凱、田原誠次、大江竜聖、池田駿、井上温大、堀岡隼人、山川和大、高井俊、平井快青、谷岡竜平、巽大介、沼田翔平、山上信吾、田中豊樹、田中優大、橋本篤郎、ディプラン、ラモス

◆捕手

山瀬慎之助、田中貴也、広畑塁、小山翔平、高山竜太朗

◆内野手

吉川大幾、増田大輝、菊田拡和、増田陸、松井義弥、湯浅大、比嘉賢伸、折下光輝、ウレーニャ

◆外野手

立岡宗一郎、村上海斗、伊藤海斗、山下航汰、笠井駿、加藤壮太、モタ、荒井颯太