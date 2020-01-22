【金沢】今季の全日程を発表

Ｊリーグは２２日、今季のＪ２日程を発表した。金沢の日程は次の通り。
第１節 ２／２３（日・祝）岡山（１４時・Ｃスタ）
第２節 ３／１（日）東京Ｖ（１４時・味スタ）
第３節 ３／８（日）山形（１４時・石川西部）
第４節 ３／１４（土）徳島（１４時・鳴門大塚）
第５節 ３／１８（水）愛媛（１９時・石川西部）
第６節 ３／２２（日）福岡（１４時・ベススタ）
第７節 ３／２９（日）松本（１４時・サンアル）
第８節 ４／５（日）栃木（１４時・石川西部）
第９節 ４／１２（日）磐田（１４時・石川西部）
第１０節 ４／１７（金）群馬（１９時・正田スタ）
第１１節 ４／２６（日）新潟（１４時・石川西部）
第１２節 ４／２９（水・祝）水戸（１４時・Ｋｓスタ）
第１３節 ５／３（日・祝）北九州（１４時・石川西部）
第１４節 ５／６（水・休）甲府（１４時・石川西部）
第１５節 ５／１０（日）山口（１４時・みらスタ）
第１６節 ５／１７（日）町田（１５時・Ｇスタ）
第１７節 ５／２４（日）長崎（１４時・石川西部）
第１８節 ５／３１（日）京都（１４時・サンガＳ）
第１９節 ６／６（土）大宮（１８時・石川西部）
第２０節 ６／１４（日）千葉（１８時・フクアリ）
第２１節 ６／２０（土）琉球（１８時・石川西部）
第２２節 ６／２８（日）栃木（１８時・栃木グ）
第２３節 ７／４（土）松本（１８時・石川西部）
第２４節 ７／１２（日）甲府（１８時・中銀スタ）
第２５節 ７／１８（土）水戸（１８時・石川西部）
第２６節 ８／１０（月・祝）長崎（１９時・トラスタ）
第２７節 ８／１６（日）山口（１９時・石川西部）
第２８節 ８／２２（土）千葉（１９時・石川西部）
第２９節 ８／３０（日）愛媛（１９時・ニンスタ）
第３０節 ９／５（土）福岡（１９時・石川西部）
第３１節 ９／１２（土）大宮（ＮＡＣＫ）
第３２節 ９／１９（土）山形（ＮＤスタ）
第３３節 ９／２６（土）岡山（石川西部）
第３４節 ９／３０（水）琉球（タピスタ）
第３５節 １０／４（日）東京Ｖ（石川西部）
第３６節 １０／１０（土）磐田（ヤマハ）※
第３７節 １０／１８（日）町田（石川西部）
第３８節 １０／２５（日）新潟（デンカＳ）
第３９節 １１／１（日）徳島（石川西部）
第４０節 １１／８（日）京都（石川西部）
第４１節 １１／１５（日）北九州（ミクスタ）
第４２節 １１／２２（日）群馬（石川西部）
※磐田のルヴァン杯次第で変更の可能性あり。