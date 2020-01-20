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１月１９日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１月１９日の関東地方釣果と２１日のこよみ

１月２１日のこよみ
月齢
25.9 若潮
日出 日入
6.48 16.56
月出 月入
3.23 13.39
１月２１日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 3.39 3.07 3.38 3.37 4.03 3.57
13.28 11.59 13.22 13.15 14.09 14.10
干潮 8.06 6.16 8.01 7.57 8.48 8.52
21.04 20.10 21.02 21.06 21.40 21.34
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		タチウオ 65-122cm 11-31 日立市の岡田さんが１２２尾。マトウダイ、サバも交じる
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.4-2.7kg 0-8 水深５０メートルを一つテンヤで狙う。食い好調。５時半集合
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		タチウオ 78-131cm 6-21 水深３０メートル前後狙う。ルアーで中盤からポツポツヒット
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		ヒラメ 0.9-3.6kg 0-3 リレー。ヒラメは３尾３人後半タチ狙う。２３日迄休業
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		半日タイ - - 　半日タイはテンヤや小型ジグで２～３キロ級も食う。ルアータチウオ船、槍イカ船有
タチウオ - -
茨城
波崎港 		波崎沖
犬吠埼 		信栄丸
0479-44-1224 		ヤリイカ - - 　ヤリイカは水深１３０～１４０メートルを狙う。数釣り期待。アカムツ船は良型主体で多い人１０尾
アカムツ - -
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ - - 　予報悪く出船中止。ハナダイは３０センチオーバーも。ヒラメ船、希望でヤリイカも出船
ヒラメ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ヤリイカ - - 　出船中止。ヤリイカ船はパラソル級も乗る。コマセ花鯛船、ヒラメ船、マダイ船有
ハナダイ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ハナダイ - - 　ハナダイは水深３０メートルをコマセで狙う。良型の数釣り有望。イナダやイシダイなども
外房
大原港 		太東沖
松栄丸
0470-62-0571 		ヒラメ - - 　海悪く出船中止。ヒラメは良型が食う。マハタ船有。希望で鬼カサゴ、午後タイも
マハタ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ 28-40cm 18-53 リレー。サバは大型交じる。後半スルメで槍イカ４割
スルメ 27-41cm 13-14
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 26-42cm 16-22 リレー。Ｆサビキでアジも後半の鬼カサゴは良型主体
鬼カサゴ 0.8-1.5kg 1-2
南房
千田港 		千田沖
白浜沖 		三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　都合によりしばらく休業する。再開後はイサキやキンメに出る。イサキは３０センチ級も
キンメ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		午前タイ 0.4-0.6kg 4 １人。１．２キロマハタやイサキキダイなども。午後船あり
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マハタ 1-1.6kg 0-2 イワシの泳がせで。順調に食う。アヤメやカンコ等も
洲崎
栄ノ浦 		布良沖
洲崎沖 		早川丸
0470-29-1095 		ヤリイカ 22-48cm 7-42 槍イカは大型主体で順調。カワハギは水深１５～４０メートルで
カワハギ 16-26cm 1-6
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		午後アジ 20-37cm 14-35 同船。水深２５～８０メートル前後狙う。クロムツも。午前船有
マダイ 0.6-1kg 0-3
内房
富津港 		横浜沖
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ 75-108cm 4-27 タチは良型主体。２番手２６尾。仕立船では２～２０尾
ショウサイフグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合船は土日祝限定。乗船には事前予約が必要。２０センチ超の良型が食う。数釣り期待
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		ＬＴアジ - - 　ＬＴアジ船はショートで９時出船、１４時沖上がり。リクエストでタチ・アジ船あり
金沢
八景 		本牧沖
川崎沖 		弁天屋
045-701-9061 		ＬＴアジ 16-32cm 32-97 カワハギ船２～１０尾。午前鯵船１０～３５尾。２１～２３日休
タチウオ 80-117cm 4-68
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 18-35cm 20-78 水深６０メートル前後狙う。サバ、ヒラメ交じる。午後鯵船有
三浦
長井港 		沖ノ瀬
辰丸
046-856-2778 		ヤリイカ 25-45cm 2-7 洲崎沖迄の水深２００～２３０メートル。鯖の邪魔で苦戦。６時半出
葉山
あぶずり 		沖ノ瀬
洲崎沖 		長三朗丸
046-875-1800 		キンメ 35-48cm 6-17 金目は良型主体。黒ムツもヤリイカは水深２００～２５０メートルで
ヤリイカ 20-50cm 0-19
逗子
小坪港 		沖ノ瀬
太郎丸
0467-22-7662 		キンメ 28-40cm 2-27 水深３００～４００メートル狙い順調に食う。クロムツ、サバ交じる
湘南
腰越港 		腰越沖
江の島 		孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ - - 　出船せず。マダイ船は水深５０～７０メートルを狙い１キロ前後が主体。アマダイは数釣り期待
アマダイ - -
湘南
片瀬港 		二宮沖
沖ノ瀬 		島きち丸
0466-25-9642 		アジ 18-23cm 20-42 甘ダイ船０～６尾、カワハギ船０～６尾。２１日定休日
ヤリイカ 23-47cm 4-18
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		アマダイ 20-46cm 5-19 アジ船２０～４７尾。根魚船でカサゴ４～１０尾、赤ハタも
マダイ 0.4-3.8kg 0-4
小田原
早川港 		真鶴沖
小田原 		平安丸
0465-22-0676 		ヤリイカ 25-48cm 12-28 キンメ船２８～３８センチ８～２６尾別船１１～２４尾。２１～２３日休
マダイ 0.3-1kg 0-5
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		イナダ - - 　午前、午後のイナダ船は２１、２３日出船予定。ヤリイカ船は２２日に出る。５時半集合
ヤリイカ - -
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　仕立船中心に出る。カワハギは２０センチオーバーの良型そろう。カサゴ狙いも面白そう
南伊豆
須崎港 		新島沖
洲崎沖 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ 0.8-2.1kg 12-28 キンメはアタリ多く大型主体で食う。鬼・アラ船あり
鬼カサゴ - -
沼津
古宇港 		長根
古宇沖 		吉田丸
055-942-2565 		半日タイ - - 　午前、午後に出るマダイ船は１キロオーバーが主体。イサキや青物も。夜タチ船あり
夜タチウオ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
新堤 		山本釣船店
045-622-0997 		カサゴ 15-26cm 12 新堤でシーバス４０～７１センチ０～２尾、アジは１０～２０センチ１～４０尾
クロダイ 1.6kg 1
湘南
茅ケ崎 		エボシ
磯屋
0467-82-7996 		メジナ 30-43cm 3 ともに大平で釣る。メジナは藤沢市の橋本さんがノリ餌で釣る
ブダイ 1-2kg 2
茨城
流源湖 		桟橋
流源湖
0296-48-2960 		ヘラブナ 35-42cm 34 青空会Ａチームの望野さんが鉄塔桟橋を４．８メートル竿一杯。ウドンＳ
埼玉
円良田湖 		ロープ
桟橋 		円良田湖
048-581-8511 		ワカサギ 6-11cm 121 ワカサギは寄居町の山本さんが中央で底釣り。ヘラは網中桟橋
ヘラブナ 25-37cm 31
神奈川
相模湖 		貝沢
小川亭
042-684-2011 		Ｂバス 44cm 1 愛川町の白石さんがタナ５メートルを狙う。ラバージグにヒットした
箱根
芦ノ湖 		湖尻湾
おおば
0460-84-8984 		ニジマス - - 　全面禁漁中。３月１日漁協組主催のルアー・フライ限定大会開催。２日～通常解禁
山梨
山中湖 		長池沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 5-10cm 130 ドーム船。八王子市の早川さんが水深１２・８メートルを紅サシ餌で
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ - - 　三名湖埼京会(1)山川１８・８キロ旧石切ロープ７・６５竿で底(2)石田１５・８(3)山畑(4)北爪
群馬
鮎川湖 		ロープ
東桟橋 		鮎川湖
0274-22-0899 		ワカサギ 6-12cm 550 ワカサギはみどり市岩田さんが南ロープで。Ｂロープでは４２７尾
ヘラブナ 26-39cm 44
長野
松原湖 		長湖
松原湖
0267-93-2432 		ワカサギ 4-9cm 53 穴釣り。青梅市の根岸さんが大門入口付近で。猪名湖桟橋１８０尾
野田
幸手園 		桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ - - 　竿遊会(1)桃沢２０キロＤ桟橋３メートル竿で底。両ダンゴ(2)早坂１８(3)大和田１７。型は３０～４３センチ
神奈川
王禅寺 		ポンド
王禅寺
ニジマス 25-33cm 33 品川区の近藤さんがイチロー池をスプーンで釣る。水温１０度
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-30cm 36 ニジマスは東久留米市の北野さんがクランクＢで。河川で１０尾
タイガートラウト 45-55cm 3
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス 24-38cm 35 ロックトラウトは世田谷区の水野さんがスプーン５グラムで釣る
ロックトラウト 45cm 1

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