１月１９日の釣果速報（関東）

１月１９日の関東地方釣果と２１日のこよみ
|月齢
|潮
|25.9
|若潮
|日出
|日入
|6.48
|16.56
|月出
|月入
|3.23
|13.39
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|3.39
|3.07
|3.38
|3.37
|4.03
|3.57
|13.28
|11.59
|13.22
|13.15
|14.09
|14.10
|干潮
|8.06
|6.16
|8.01
|7.57
|8.48
|8.52
|21.04
|20.10
|21.02
|21.06
|21.40
|21.34
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|タチウオ
|65-122cm
|11-31
|日立市の岡田さんが１２２尾。マトウダイ、サバも交じる
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.4-2.7kg
|0-8
|水深５０メートルを一つテンヤで狙う。食い好調。５時半集合
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|タチウオ
|78-131cm
|6-21
|水深３０メートル前後狙う。ルアーで中盤からポツポツヒット
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|ヒラメ
|0.9-3.6kg
|0-3
|リレー。ヒラメは３尾３人後半タチ狙う。２３日迄休業
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|半日タイ
|-
|-
|半日タイはテンヤや小型ジグで２～３キロ級も食う。ルアータチウオ船、槍イカ船有
|タチウオ
|-
|-
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
犬吠埼
| 信栄丸
0479-44-1224
|ヤリイカ
|-
|-
|ヤリイカは水深１３０～１４０メートルを狙う。数釣り期待。アカムツ船は良型主体で多い人１０尾
|アカムツ
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ハナダイ
|-
|-
|予報悪く出船中止。ハナダイは３０センチオーバーも。ヒラメ船、希望でヤリイカも出船
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ヤリイカ
|-
|-
|出船中止。ヤリイカ船はパラソル級も乗る。コマセ花鯛船、ヒラメ船、マダイ船有
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ハナダイ
|-
|-
|ハナダイは水深３０メートルをコマセで狙う。良型の数釣り有望。イナダやイシダイなども
|船
| 外房
大原港
| 太東沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|ヒラメ
|-
|-
|海悪く出船中止。ヒラメは良型が食う。マハタ船有。希望で鬼カサゴ、午後タイも
|マハタ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|28-40cm
|18-53
|リレー。サバは大型交じる。後半スルメで槍イカ４割
|スルメ
|27-41cm
|13-14
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|26-42cm
|16-22
|リレー。Ｆサビキでアジも後半の鬼カサゴは良型主体
|鬼カサゴ
|0.8-1.5kg
|1-2
|船
| 南房
千田港
| 千田沖
白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|-
|-
|都合によりしばらく休業する。再開後はイサキやキンメに出る。イサキは３０センチ級も
|キンメ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|午前タイ
|0.4-0.6kg
|4
|１人。１．２キロマハタやイサキキダイなども。午後船あり
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|マハタ
|1-1.6kg
|0-2
|イワシの泳がせで。順調に食う。アヤメやカンコ等も
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 布良沖
洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|ヤリイカ
|22-48cm
|7-42
|槍イカは大型主体で順調。カワハギは水深１５～４０メートルで
|カワハギ
|16-26cm
|1-6
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|午後アジ
|20-37cm
|14-35
|同船。水深２５～８０メートル前後狙う。クロムツも。午前船有
|マダイ
|0.6-1kg
|0-3
|船
| 内房
富津港
| 横浜沖
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|75-108cm
|4-27
|タチは良型主体。２番手２６尾。仕立船では２～２０尾
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合船は土日祝限定。乗船には事前予約が必要。２０センチ超の良型が食う。数釣り期待
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|ＬＴアジ
|-
|-
|ＬＴアジ船はショートで９時出船、１４時沖上がり。リクエストでタチ・アジ船あり
|船
| 金沢
八景
| 本牧沖
川崎沖
| 弁天屋
045-701-9061
|ＬＴアジ
|16-32cm
|32-97
|カワハギ船２～１０尾。午前鯵船１０～３５尾。２１～２３日休
|タチウオ
|80-117cm
|4-68
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午前アジ
|18-35cm
|20-78
|水深６０メートル前後狙う。サバ、ヒラメ交じる。午後鯵船有
|船
| 三浦
長井港
| 沖ノ瀬
| 辰丸
046-856-2778
|ヤリイカ
|25-45cm
|2-7
|洲崎沖迄の水深２００～２３０メートル。鯖の邪魔で苦戦。６時半出
|船
| 葉山
あぶずり
| 沖ノ瀬
洲崎沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|キンメ
|35-48cm
|6-17
|金目は良型主体。黒ムツもヤリイカは水深２００～２５０メートルで
|ヤリイカ
|20-50cm
|0-19
|船
| 逗子
小坪港
| 沖ノ瀬
| 太郎丸
0467-22-7662
|キンメ
|28-40cm
|2-27
|水深３００～４００メートル狙い順調に食う。クロムツ、サバ交じる
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
江の島
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|-
|-
|出船せず。マダイ船は水深５０～７０メートルを狙い１キロ前後が主体。アマダイは数釣り期待
|アマダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 二宮沖
沖ノ瀬
| 島きち丸
0466-25-9642
|アジ
|18-23cm
|20-42
|甘ダイ船０～６尾、カワハギ船０～６尾。２１日定休日
|ヤリイカ
|23-47cm
|4-18
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|アマダイ
|20-46cm
|5-19
|アジ船２０～４７尾。根魚船でカサゴ４～１０尾、赤ハタも
|マダイ
|0.4-3.8kg
|0-4
|船
| 小田原
早川港
| 真鶴沖
小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|ヤリイカ
|25-48cm
|12-28
|キンメ船２８～３８センチ８～２６尾別船１１～２４尾。２１～２３日休
|マダイ
|0.3-1kg
|0-5
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|イナダ
|-
|-
|午前、午後のイナダ船は２１、２３日出船予定。ヤリイカ船は２２日に出る。５時半集合
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|仕立船中心に出る。カワハギは２０センチオーバーの良型そろう。カサゴ狙いも面白そう
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
洲崎沖
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|0.8-2.1kg
|12-28
|キンメはアタリ多く大型主体で食う。鬼・アラ船あり
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|半日タイ
|-
|-
|午前、午後に出るマダイ船は１キロオーバーが主体。イサキや青物も。夜タチ船あり
|夜タチウオ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
新堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|カサゴ
|15-26cm
|12
|新堤でシーバス４０～７１センチ０～２尾、アジは１０～２０センチ１～４０尾
|クロダイ
|1.6kg
|1
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|メジナ
|30-43cm
|3
|ともに大平で釣る。メジナは藤沢市の橋本さんがノリ餌で釣る
|ブダイ
|1-2kg
|2
|湖
| 茨城
流源湖
| 桟橋
| 流源湖
0296-48-2960
|ヘラブナ
|35-42cm
|34
|青空会Ａチームの望野さんが鉄塔桟橋を４．８メートル竿一杯。ウドンＳ
|湖
| 埼玉
円良田湖
| ロープ
桟橋
| 円良田湖
048-581-8511
|ワカサギ
|6-11cm
|121
|ワカサギは寄居町の山本さんが中央で底釣り。ヘラは網中桟橋
|ヘラブナ
|25-37cm
|31
|湖
| 神奈川
相模湖
| 貝沢
| 小川亭
042-684-2011
|Ｂバス
|44cm
|1
|愛川町の白石さんがタナ５メートルを狙う。ラバージグにヒットした
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|ニジマス
|-
|-
|全面禁漁中。３月１日漁協組主催のルアー・フライ限定大会開催。２日～通常解禁
|湖
| 山梨
山中湖
| 長池沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|5-10cm
|130
|ドーム船。八王子市の早川さんが水深１２・８メートルを紅サシ餌で
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|-
|-
|三名湖埼京会(1)山川１８・８キロ旧石切ロープ７・６５竿で底(2)石田１５・８(3)山畑(4)北爪
|湖
| 群馬
鮎川湖
| ロープ
東桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ワカサギ
|6-12cm
|550
|ワカサギはみどり市岩田さんが南ロープで。Ｂロープでは４２７尾
|ヘラブナ
|26-39cm
|44
|湖
| 長野
松原湖
| 長湖
| 松原湖
0267-93-2432
|ワカサギ
|4-9cm
|53
|穴釣り。青梅市の根岸さんが大門入口付近で。猪名湖桟橋１８０尾
|池
| 野田
幸手園
| 桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|-
|-
|竿遊会(1)桃沢２０キロＤ桟橋３メートル竿で底。両ダンゴ(2)早坂１８(3)大和田１７。型は３０～４３センチ
|池
| 神奈川
王禅寺
| ポンド
| 王禅寺
|ニジマス
|25-33cm
|33
|品川区の近藤さんがイチロー池をスプーンで釣る。水温１０度
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-30cm
|36
|ニジマスは東久留米市の北野さんがクランクＢで。河川で１０尾
|タイガートラウト
|45-55cm
|3
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|24-38cm
|35
|ロックトラウトは世田谷区の水野さんがスプーン５グラムで釣る
|ロックトラウト
|45cm
|1