３月の大学ジャパン選考合宿参加全３５選手リスト

全日本大学野球連盟は１６日、６月２６日開幕の第３０回ハーレム国際大会（オランダ・ハーレム）と８月１５日開幕の第１回アジア大学選手権（中国・西安）に出場する侍ジャパン大学代表の選考合宿（３月１６～１８日、神奈川・平塚）に参加する３５選手を発表した。チームを率いる九産大の大久保哲也監督（５７）は、昨年の苫小牧駒大・伊藤、早大・早川、中大・牧ら、昨年の日米大学野球を経験した選手に期待を寄せた。
参加選手は以下の通り（名前の○は昨年の日米大学野球代表、※は一昨年の日米大学野球とハーレム国際大会代表）。
▽投手
○※伊藤大海（苫小牧駒大３年＝駒大苫小牧、右左）
大道温貴（八戸学院大３年＝春日部共栄、右右）
入江大生（明大３年＝作新学院、右右）
中川 颯（立大３年＝桐光学園、右左）
木沢尚文（慶大３年＝慶応、右右）
○山崎伊織（東海大３年＝明石商、右左）
森 博人（日体大３年＝豊川、右右）
古田島成龍（中央学院大２年＝取手松陽、右右）
森田晃介（慶大２年＝慶応、右右）
徳山壮磨（早大２年＝大阪桐蔭、右右）
山野太一（東北福祉大３年＝高川学園、左左）
鈴木昭汰（法大３年＝常総学院、左左）
○早川隆久（早大３年＝木更津総合、左左）
○佐藤隼輔（筑波大２年＝仙台、左左）
矢沢宏太（日体大１年＝藤嶺藤沢、左左）
▽捕手
○古川裕大（上武大３年＝久留米商、右左）
山崎基輝（東洋大３年＝愛工大名電、右右）
栄枝裕貴（立命大３年＝高知、右右）
岩本久重（早大２年＝大阪桐蔭、右右）
古賀悠斗（中大２年＝福岡大大濠、右右）
▽内野手
○牧 秀悟（中大３年＝松本第一、右右）
※佐藤輝明（近大３年＝仁川学院、右左）
○元山飛優（東北福祉大３年＝佐久長聖、右左）
○小川龍成（国学院大３年＝前橋育英、右左）
渡部健人（桐蔭横浜大３年＝日本ウェルネス、右右）
○※児玉亮涼（九産大３年＝文徳、右右）
野口智哉（関大２年＝鳴門渦潮、右左）
山田健太（立大１年＝大阪桐蔭、右右）
奈良間大己（立正大１年＝常葉大菊川、右右）
▽外野手
赤尾光祐（東海大札幌３年＝東海大相模、右右）
五十幡亮汰（中大３年＝佐野日大、右左）
並木秀尊（独協大３年＝市川口、右右）
小川晃太朗（同大３年＝龍谷大平安、右右）
正木智也（慶大２年＝慶応、右右）
○森下翔太（中大１年＝東海大相模、右右）