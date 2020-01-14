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東京ドームふるさと祭り「プロレス戦国時代　群雄割拠」で１０団体３２選手が激闘…全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技# 社会
東京ドームで開催された「プロレス戦国時代　群雄割拠」（左からルール・ルル、佐々木貴、杉浦透）
東京ドームで開催された「プロレス戦国時代　群雄割拠」（左からルール・ルル、佐々木貴、杉浦透）

　東京ドーム（東京・文京区後楽）で開催されている新年の風物詩「ふるさと祭り東京２０２０―日本のまつり・故郷の味―」のふるさとステージで、一夜限りのご当地プロレス「プロレス戦国時代　群雄割拠」が展開された。神奈川の独立団体「プロレスリングＦＲＥＥＤＯＭＳ」（佐々木貴代表）が全国各地のご当地プロレス団体を集めて１日限定でリングを設置し、１０団体３２選手が参加した。

　◆プロレス戦国時代　群雄割拠其の五　ｉｎ　ふるさと祭り２０２０

　・第１部

　▽ＦＲＥＥＤＯＭＳ（神奈川）ＶＳ愛媛プロレス（愛媛）

　〇ＧＥＮＴＡＲＯ、鎌田直樹（１１分３４秒、バックドロップ→片エビ固め）石鎚山太郎、イマバリタオル・マスカラス●　ｗｉｔｈキューティエリー・ザ・エヒメ

　▽チームでら（愛知）ＶＳプロレスリングＤＥＷＡ（山形）

　〇高井憲吾、影山道雄（９分５１秒、でらほふバスター→片エビ固め）愛澤Ｎｏ．１、磐城利樹●

　▽ＦＲＥＥＤＯＭＳ（神奈川）ＶＳ新潟プロレス（新潟）

　吹本賢児、〇神威（１３分４４秒、ダイビングセントーン→片エビ固め）シマ重野、ビッグｔｈｅ良寛●

　・第２部

　▽ＦＲＥＥＤＯＭＳ（神奈川）ＶＳレアルルチャリブレ（福岡）

　〇竹田誠志、進祐哉、平田智也（１０分５６秒、ロッキンポ→エビ固め）ヴァンヴェール・ネグロ、ヴァンヴェール・ジャック●、ユーセー・エストレージャ

　▽ＦＲＥＥＤＯＭＳ（神奈川）ＶＳ北都プロレス（北海道）

　杉浦透、〇佐々木貴（１２分２２秒、Ｄガイスト→片エビ固め）河原成幸、ルールルル●

　▽ＦＲＥＥＤＯＭＳ（神奈川）ＶＳ琉球ドラゴンプロレス（沖縄）

　マンモス佐々木、〇ビオレント・ジャック（８分５１秒、ビオレントブレーカー→片エビ固め）グルクンマスク、ヒージャーキッドマン●

　▽天下統一幟旗争奪戦　イーグルプロレス（栃木）ＶＳダブプロレス（広島）

　吉田和則、〇近藤博之、香取貴大（１３分４２秒、エビ固め）グンソ、近野剣心、木下亨平●

　※イーグルプロレスが初防衛

　◆「ふるさと祭り東京２０２０―日本のまつり・故郷の味―」

　プロレスは１４日限定だが、祭りは１９日まで開催。今年１１回目の「全国ご当地どんぶり選手権」では、前回グランプリの「のどぐろ丼」（島根）、初出場の「極上のローストポーク丼」（群馬）など１４種類の丼が１杯５００円で味わえる。新企画の「“ちょこ”っと呑みつま横丁」、「ご当地スイーツマルシェ」などを展開中。１０時から２１時（最終日の１９日は１８時まで）。当日券１８００円（前売券１６００円）。

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