東京ドームふるさと祭り「プロレス戦国時代　群雄割拠」で１０団体３２選手が激闘…全試合結果

東京ドーム（東京・文京区後楽）で開催されている新年の風物詩「ふるさと祭り東京２０２０―日本のまつり・故郷の味―」のふるさとステージで、一夜限りのご当地プロレス「プロレス戦国時代 群雄割拠」が展開された。神奈川の独立団体「プロレスリングＦＲＥＥＤＯＭＳ」（佐々木貴代表）が全国各地のご当地プロレス団体を集めて１日限定でリングを設置し、１０団体３２選手が参加した。
◆プロレス戦国時代 群雄割拠其の五 ｉｎ ふるさと祭り２０２０
・第１部
▽ＦＲＥＥＤＯＭＳ（神奈川）ＶＳ愛媛プロレス（愛媛）
〇ＧＥＮＴＡＲＯ、鎌田直樹（１１分３４秒、バックドロップ→片エビ固め）石鎚山太郎、イマバリタオル・マスカラス● ｗｉｔｈキューティエリー・ザ・エヒメ
▽チームでら（愛知）ＶＳプロレスリングＤＥＷＡ（山形）
〇高井憲吾、影山道雄（９分５１秒、でらほふバスター→片エビ固め）愛澤Ｎｏ．１、磐城利樹●
▽ＦＲＥＥＤＯＭＳ（神奈川）ＶＳ新潟プロレス（新潟）
吹本賢児、〇神威（１３分４４秒、ダイビングセントーン→片エビ固め）シマ重野、ビッグｔｈｅ良寛●
・第２部
▽ＦＲＥＥＤＯＭＳ（神奈川）ＶＳレアルルチャリブレ（福岡）
〇竹田誠志、進祐哉、平田智也（１０分５６秒、ロッキンポ→エビ固め）ヴァンヴェール・ネグロ、ヴァンヴェール・ジャック●、ユーセー・エストレージャ
▽ＦＲＥＥＤＯＭＳ（神奈川）ＶＳ北都プロレス（北海道）
杉浦透、〇佐々木貴（１２分２２秒、Ｄガイスト→片エビ固め）河原成幸、ルールルル●
▽ＦＲＥＥＤＯＭＳ（神奈川）ＶＳ琉球ドラゴンプロレス（沖縄）
マンモス佐々木、〇ビオレント・ジャック（８分５１秒、ビオレントブレーカー→片エビ固め）グルクンマスク、ヒージャーキッドマン●
▽天下統一幟旗争奪戦 イーグルプロレス（栃木）ＶＳダブプロレス（広島）
吉田和則、〇近藤博之、香取貴大（１３分４２秒、エビ固め）グンソ、近野剣心、木下亨平●
※イーグルプロレスが初防衛
◆「ふるさと祭り東京２０２０―日本のまつり・故郷の味―」
プロレスは１４日限定だが、祭りは１９日まで開催。今年１１回目の「全国ご当地どんぶり選手権」では、前回グランプリの「のどぐろ丼」（島根）、初出場の「極上のローストポーク丼」（群馬）など１４種類の丼が１杯５００円で味わえる。新企画の「“ちょこ”っと呑みつま横丁」、「ご当地スイーツマルシェ」などを展開中。１０時から２１時（最終日の１９日は１８時まで）。当日券１８００円（前売券１６００円）。