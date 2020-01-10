日本学生野球協会が表彰選手発表　高校の部は中日１位の東邦・石川ら４７人

日本学生野球協会は１０日、２０１９年度の表彰選手７３人（大学２６、高校４７）を発表した。高校生では中日１位の東邦・石川昂弥内野手（１８）、楽天２位の智弁和歌山・黒川史陽内野手（１８）、巨人５位の星稜・山瀬慎之助捕手（１８）らが選出されたほか、昨夏の甲子園を制した履正社の主将だった野口海音捕手（１８）も選ばれた。
４７都道府県高野連から１人ずつ選ばれる高校の部の受賞選手は以下の通り。
▽北海道 持丸泰輝捕手（旭川大高）
▽青森 武岡龍世遊撃手（八戸学院光星）
▽岩手 中村勇真右翼手（花巻東）
▽秋田 熊谷郁哉投手（秋田中央）
▽山形 平山雄介一塁手（鶴岡東）
▽宮城 千葉蓮三塁手（仙台育英）
▽福島 清水正義左翼手（聖光学院）
▽茨城 芳賀太陽二塁手（霞ケ浦）
▽栃木 石井巧遊撃手（作新学院）
▽群馬 丸山大河中堅手（前橋育英）
▽埼玉 吉倉英俊右翼手（花咲徳栄）
▽山梨 相沢利俊投手（山梨学院）
▽千葉 飯塚脩人投手（習志野）
▽東京 渋谷嘉人遊撃手（関東第一）
▽神奈川 井上恵輔捕手（東海大相模）
▽長野 大川陸一塁手（飯山）
▽新潟 長坂陽遊撃手（日本文理）
▽富山 森田朝陽中堅手（高岡商）
▽石川 山瀬慎之助捕手（星稜）
▽福井 上間洸太右翼手（敦賀気比）
▽静岡 小岩和音捕手（静岡）
▽愛知 石川昂弥三塁手（東邦）
▽岐阜 村瀬仁紀三塁手（中京学院大中京＝軟式）
▽三重 石川史門左翼手（津田学園）
▽滋賀 林優樹投手（近江）
▽京都 吉村仁捕手（立命館宇治）
▽奈良 坂下翔馬遊撃手（智弁学園）
▽和歌山 黒川史陽二塁手（智弁和歌山）
▽大阪 野口海音捕手（履正社）
▽兵庫 重宮涼三塁手（明石商）
▽岡山 好田凌右翼手（岡山学芸館）
▽鳥取 福島康太二塁手（米子東）
▽広島 真鍋駿三塁手（広島商）
▽島根 関山愛瑠斗二塁手（石見智翠館）
▽山口 田中力一塁手（宇部鴻城）
▽香川 香川卓摩投手（高松商）
▽愛媛 阿部颯稀捕手（宇和島東）
▽徳島 塩唐松宏将一塁手（鳴門）
▽高知 西田龍生捕手（明徳義塾）
▽福岡 江原佑哉二塁手（筑陽学園）
▽佐賀 小野颯真捕手（佐賀北）
▽長崎 坂本芽玖理三塁手（海星）
▽熊本 梶原凌介左翼手（熊本工）
▽大分 松尾将二塁手（藤蔭）
▽宮崎 松浦佑星遊撃手（富島）
▽鹿児島 鎮守将大左翼手（鹿児島実＝軟式）
▽沖縄 水谷留佳二塁手（沖縄尚学）