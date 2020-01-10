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日本学生野球協会が表彰選手発表　高校の部は中日１位の東邦・石川ら４７人

スポーツ報知
# 野球# アマ野球
日本学生野球協会が２０１９年度の表彰選手７３人を発表
日本学生野球協会が２０１９年度の表彰選手７３人を発表

　日本学生野球協会は１０日、２０１９年度の表彰選手７３人（大学２６、高校４７）を発表した。高校生では中日１位の東邦・石川昂弥内野手（１８）、楽天２位の智弁和歌山・黒川史陽内野手（１８）、巨人５位の星稜・山瀬慎之助捕手（１８）らが選出されたほか、昨夏の甲子園を制した履正社の主将だった野口海音捕手（１８）も選ばれた。

　４７都道府県高野連から１人ずつ選ばれる高校の部の受賞選手は以下の通り。

▽北海道　持丸泰輝捕手（旭川大高）

▽青森　武岡龍世遊撃手（八戸学院光星）

▽岩手　中村勇真右翼手（花巻東）

▽秋田　熊谷郁哉投手（秋田中央）

▽山形　平山雄介一塁手（鶴岡東）

▽宮城　千葉蓮三塁手（仙台育英）

▽福島　清水正義左翼手（聖光学院）

▽茨城　芳賀太陽二塁手（霞ケ浦）

▽栃木　石井巧遊撃手（作新学院）

▽群馬　丸山大河中堅手（前橋育英）

▽埼玉　吉倉英俊右翼手（花咲徳栄）

▽山梨　相沢利俊投手（山梨学院）

▽千葉　飯塚脩人投手（習志野）

▽東京　渋谷嘉人遊撃手（関東第一）

▽神奈川　井上恵輔捕手（東海大相模）

▽長野　大川陸一塁手（飯山）

▽新潟　長坂陽遊撃手（日本文理）

▽富山　森田朝陽中堅手（高岡商）

▽石川　山瀬慎之助捕手（星稜）

▽福井　上間洸太右翼手（敦賀気比）

▽静岡　小岩和音捕手（静岡）

▽愛知　石川昂弥三塁手（東邦）

▽岐阜　村瀬仁紀三塁手（中京学院大中京＝軟式）

▽三重　石川史門左翼手（津田学園）

▽滋賀　林優樹投手（近江）

▽京都　吉村仁捕手（立命館宇治）

▽奈良　坂下翔馬遊撃手（智弁学園）

▽和歌山　黒川史陽二塁手（智弁和歌山）

▽大阪　野口海音捕手（履正社）

▽兵庫　重宮涼三塁手（明石商）

▽岡山　好田凌右翼手（岡山学芸館）

▽鳥取　福島康太二塁手（米子東）

▽広島　真鍋駿三塁手（広島商）

▽島根　関山愛瑠斗二塁手（石見智翠館）

▽山口　田中力一塁手（宇部鴻城）

▽香川　香川卓摩投手（高松商）

▽愛媛　阿部颯稀捕手（宇和島東）

▽徳島　塩唐松宏将一塁手（鳴門）

▽高知　西田龍生捕手（明徳義塾）

▽福岡　江原佑哉二塁手（筑陽学園）

▽佐賀　小野颯真捕手（佐賀北）

▽長崎　坂本芽玖理三塁手（海星）

▽熊本　梶原凌介左翼手（熊本工）

▽大分　松尾将二塁手（藤蔭）

▽宮崎　松浦佑星遊撃手（富島）

▽鹿児島　鎮守将大左翼手（鹿児島実＝軟式）

▽沖縄　水谷留佳二塁手（沖縄尚学）

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