日本学生野球協会が表彰選手発表　大学の部は昨秋４位躍進の京大・西ら２６人

日本学生野球協会は１０日、２０１９年度の表彰選手７３人（大学２６、高校４７）を発表した。大学生では、ロッテ２位の東洋大・佐藤都志也捕手（２１）、ソフトバンク２位の東海大・海野隆司捕手（２２）、中日４位の慶大・郡司裕也捕手らが選出されたほか、昨秋のリーグ戦で５勝を挙げて４位に躍進した京大の主将だった西拓樹内野手（２２）が、明治神宮大会準優勝だった関大勢を差し置いて受賞した。京大からの受賞は、１４年度の田中英祐（元ロッテ）以来、５年ぶり５人目。

全国２６連盟から１人ずつ選ばれる大学の部の受賞選手は以下の通り。

▽北海道学生 田辺直輝一塁手（東農大北海道）

▽札幌学生 生田目忍一塁手兼外野手（星槎道都大）

▽北東北大学 北畠栞人外野手（八戸学院大）

▽仙台六大学 岩崎魁人捕手（東北福祉大）

▽南東北大学 片岡奨人外野手（東日本国際大）

▽千葉県大学 梅田裕斗捕手（城西国際大）

▽関甲新学生 本定史好投手（上武大）

▽東京新大学 清水蓮投手（共栄大）

▽東京六大学 郡司裕也捕手（慶大）

▽東都大学 佐藤都志也捕手（東洋大）

▽首都大学 海野隆司捕手（東海大）

▽神奈川大学 大神田丈外野手（桐蔭横浜大）

▽愛知大学 市川晃大外野手（愛知工大）

▽東海地区大学 長島彰投手（中京学院大）

▽北陸大学 中山海斗二塁手（福井工大）

▽関西学生 西拓樹二塁手（京大）

▽関西六大学 大西広樹投手（大商大）

▽阪神大学 平野晴也遊撃手（関西国際大）

▽近畿学生 貴志弘顕投手（和歌山大）

▽京滋大学 軍嶋聡明学生コーチ（佛教大）

▽広島六大学 桜井涼三塁手（近大工学部）

▽中国地区大学 見村一朗一塁手（環太平洋大）

▽四国地区大学 尾崎修志投手（高知工科大）

▽九州六大学 水本大志外野手（西南学院大）

▽福岡六大学 柳内一輝二塁手（九産大）

▽九州地区大学 川上隆磨マネジャー（日本文理大）