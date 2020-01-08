２２年大河は小栗旬主演「鎌倉殿の１３人」…過去の作品と平均視聴率

小栗旬

ＮＨＫは８日、２０２２年に放送される大河ドラマの制作発表会見を行った。

タイトルは「鎌倉殿の１３人」で脚本家は三谷幸喜氏。三谷氏は２００４年の「新選組！」１６年の「真田丸」に続き３度目の大河作品となる

今年は長谷川博己（４２）主演で明智光秀を演じる「麒麟（きりん）がくる」が１９日にスタート。２１年は吉沢亮（２５）が主演し、日本資本主義の父とも言われた渋沢栄一氏を描く「青天を衝け」が決まっている。１９年の「いだてん～東京オリムピック噺～」では史上初一桁の全話平均視聴率８．２％を記録している。

ＮＨＫ大河ドラマの全作品と平均視聴率は以下の通り。

◇ＮＨＫ大河ドラマ一覧◇

回 番組名 視聴率（％）

１ 花の生涯 ２０．２

２ 赤穂浪士 ３１．９

３ 太閤記 ３１．２

４ 源義経 ２３．５

５ 三姉妹 １９．１

６ 竜馬がゆく １４．５

７ 天と地と ２５．０

８ 樅ノ木は残った ２１．０

９ 春の坂道 ２１．７

１０ 新・平家物語 ２１．４

１１ 国盗り物語 ２２．４

１２ 勝海舟 ２４．２

１３ 元禄太平記 ２４．７

１４ 風と雲と虹と ２４．０

１５ 花神 １９．０

１６ 黄金の日日 ２５．９

１７ 草燃える ２６．３

１８ 獅子の時代 ２１．０

１９ おんな太閤記 ３１．８

２０ 峠の群像 ２３．７

２１ 徳川家康 ３１．２

２２ 山河燃ゆ ２１．１

２３ 春の波涛 １８．２

２４ いのち ２９．３

２５ 独眼竜政宗 ３９．７

２６ 武田信玄 ３９．２

２７ 春日局 ３２．４

２８ 翔ぶが如く ２３．２

２９ 太平記 ２６．０

３０ 信長 ＫＩＮＧ ＯＦ ＺＩＰＡＮＧＵ ２４．６

３１ 琉球の風 １７．３

３２ 炎立つ １７．７

３３ 花の乱 １４．１

３４ 八代将軍 吉宗 ２６．４

３５ 秀吉 ３０．５

３６ 毛利元就 ２３．４

３７ 徳川慶喜 ２１．１

３８ 元禄繚乱 ２０．２

３９ 葵 徳川三代 １８．５

４０ 北条時宗 １８．５

４１ 利家とまつ～加賀百万石物語～ ２２．１

４２ 武蔵 ＭＵＳＡＳＨＩ １６．７

４３ 新選組！ １７．４

４４ 義経 １９．５

４５ 功名が辻 ２０．９

４６ 風林火山 １８．７

４７ 篤姫 ２４．５

４８ 天地人 ２１．２

４９ 龍馬伝 １８．７

５０ 江～姫たちの戦国～ １７．７

５１ 平清盛 １２．０

５２ 八重の桜 １４．６

５３ 軍師官兵衛 １５．８

５４ 花燃ゆ １２．０

５５ 真田丸 １６．６

５６ おんな城主 直虎 １２．８

５７ 西郷どん １２．７

５８ いだてん～東京オリムピック噺～ ８．２

５９ 麒麟がくる －

６０ 青天を衝け －

６１ 鎌倉殿の１３人 －

※視聴率は初回からの最終回まで期間平均視聴率、ビデオリサーチ調べ（関東地区）。