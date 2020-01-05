内藤哲也がオカダ下し史上初の２冠達成、ライガーが引退…１・５東京ドーム全成績

◆新日本プロレス「「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ１４ ｉｎ 東京ドーム」」大会（５日、東京ドーム＝観衆３万６３人）
▽ダークマッチ ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合・ガントレットマッチ
〇鷹木信悟、ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ（６分０８秒 ＭＳＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ→片エビ固め）真壁刀義、矢野通、田口隆祐●
他にタイチ、金丸義信、エル・デスペラード
石井智宏、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ロビー・イーグルス
バッドラック・ファレ、チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎
※鷹木組が新王者に
▽獣神サンダー・ライガー引退試合２・タッグマッチ６０分１本勝負
〇高橋ヒロム、リュウ・リー（１２分１６秒 ＴＩＭＥ ＢＯＭＢ→体固め）佐野直喜、獣神サンダー・ライガー●
▽ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権試合６０分１本勝負
〇ＳＨＯ、ＹＯＨ（１４分０８秒 ＳＴＲＯＮＧ Ｘ→片エビ固め）石森太二、エル・ファンタズモ
※ＳＨＯ組が新王者に
▽ブリティッシュヘビー級選手権試合６０分１本勝負
〇ザック・セイバーＪｒ．（１２分３２秒 ヨーロピアンクラッチ）ＳＡＮＡＤＡ●
※ザックが防衛
▽ＩＷＧＰ ＵＳヘビー級選手権試合６０分１本勝負
〇ジョン・モクスリー（１２分４８秒 デスライダー→片エビ固め）ジュース・ロビンソン●
※モクスリーが初防衛
▽ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合６０分１本勝負
〇後藤洋央紀（１６分１２秒 ＧＴＲ→片エビ固め）ＫＥＮＴＡ●
※後藤が新王者に
▽スペシャルシングルマッチ６０分１本勝負
〇ジェイ・ホワイト（２４分５８秒 ブレードランナー→片エビ固め）飯伏幸太●
▽スペシャルシングルマッチ６０分１本勝負
〇クリス・ジェリコ（２２分２４秒 ウォール・オブ・ジェリコ）棚橋弘至●
▽ＩＷＧＰヘビー級・ＩＷＧＰインターコンチネンタル・ダブル選手権試合６０分１本勝負
〇内藤哲也（３３分３７秒 デスティーノ→片エビ固め）オカダ・カズチカ●
※内藤が史上初のＩＷＧＰヘビー、インターコンチネタルの２冠王者に