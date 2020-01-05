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内藤哲也がオカダ下し史上初の２冠達成、ライガーが引退…１・５東京ドーム全成績

スポーツ報知
# 格闘技
オカダ・カズチカに雪崩式裏フランケンシュタイナーを見舞う内藤哲也（右）（カメラ・越川　亘）
オカダ・カズチカに雪崩式裏フランケンシュタイナーを見舞う内藤哲也（右）（カメラ・越川　亘）

◆新日本プロレス「「ＷＲＥＳＴＬＥ　ＫＩＮＧＤＯＭ１４　ｉｎ　東京ドーム」」大会（５日、東京ドーム＝観衆３万６３人）

　▽ダークマッチ　ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合・ガントレットマッチ

　〇鷹木信悟、ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ（６分０８秒　ＭＳＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ→片エビ固め）真壁刀義、矢野通、田口隆祐●

　他にタイチ、金丸義信、エル・デスペラード

　石井智宏、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ロビー・イーグルス

　バッドラック・ファレ、チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎

　※鷹木組が新王者に

　▽獣神サンダー・ライガー引退試合２・タッグマッチ６０分１本勝負

　〇高橋ヒロム、リュウ・リー（１２分１６秒　ＴＩＭＥ　ＢＯＭＢ→体固め）佐野直喜、獣神サンダー・ライガー●

　▽ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権試合６０分１本勝負

　〇ＳＨＯ、ＹＯＨ（１４分０８秒　ＳＴＲＯＮＧ　Ｘ→片エビ固め）石森太二、エル・ファンタズモ

　※ＳＨＯ組が新王者に

　▽ブリティッシュヘビー級選手権試合６０分１本勝負

　〇ザック・セイバーＪｒ．（１２分３２秒　ヨーロピアンクラッチ）ＳＡＮＡＤＡ●

　※ザックが防衛

　▽ＩＷＧＰ　ＵＳヘビー級選手権試合６０分１本勝負

　〇ジョン・モクスリー（１２分４８秒　デスライダー→片エビ固め）ジュース・ロビンソン●

　※モクスリーが初防衛

　▽ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合６０分１本勝負

　〇後藤洋央紀（１６分１２秒　ＧＴＲ→片エビ固め）ＫＥＮＴＡ●

　※後藤が新王者に

　▽スペシャルシングルマッチ６０分１本勝負

　〇ジェイ・ホワイト（２４分５８秒　ブレードランナー→片エビ固め）飯伏幸太●

　▽スペシャルシングルマッチ６０分１本勝負

　〇クリス・ジェリコ（２２分２４秒　ウォール・オブ・ジェリコ）棚橋弘至●

　▽ＩＷＧＰヘビー級・ＩＷＧＰインターコンチネンタル・ダブル選手権試合６０分１本勝負

　〇内藤哲也（３３分３７秒　デスティーノ→片エビ固め）オカダ・カズチカ●

　※内藤が史上初のＩＷＧＰヘビー、インターコンチネタルの２冠王者に

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