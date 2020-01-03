【箱根駅伝】１０区間中７区間で新記録誕生…まれにみる高速レースの区間賞一覧

◆報知新聞社後援 第９６回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）復路（３日、芦ノ湖―東京・読売新聞東京本社前、５区間＝１０９．６キロ）
青学大が２年ぶり５度目の総合優勝を決めた。王座奪回を目指して「やっぱり大作戦」を掲げて臨み、見事に頂点に返り咲いた。
区間記録では１０区間中７区間で新記録が出る、高速レースとなった。
また、総合でも優勝した青学大が、大会記録を６分４６秒上回る１０時間４５分２３秒をマークした。
◆区間賞
▽１区 米満怜（創価大４年）１時間１分１３秒＝１時間１分６秒（０７年東海大・佐藤悠基）２１．３キロ
▽２区 相沢晃（東洋大４年）１時間５分５７秒 区間新＝１時間６分４秒（０９年山梨学院大・Ｍ・モグス）２３．１キロ
▽３区 Ｙ・ヴィンセント（東京国際大１年）５９分２５秒 区間新＝１時間１分２６秒（１９年青学大・森田歩希）２１．４キロ
▽４区 吉田祐也（青学大４年）１時間０分３０秒 区間新＝１時間０分５４秒（１９年東洋大・相沢晃）２０．９キロ
▽５区 宮下隼人（東洋大２年）１時間１０分２５秒 区間新＝１時間１０分５４秒（１９年国学院大・浦野雄平）２０．８キロ
▽６区 館沢亨次（東海大４年）５７分１７秒 区間新＝５７分５７秒（１９年青学大・小野田勇次）２０．８キロ
▽７区 阿部弘輝（明大４年）１時間１分４０秒 区間新＝１時間２分１６秒（１８年青学大・林奎介）２１．３キロ
▽８区 小松陽平（東海大４年）１時間０４分２４秒＝１時間３分４９秒（１９年東海大・小松陽平）２１．４キロ
▽９区 神林勇太（青山学院大学３年）１時間８分１３秒＝１時間８分１秒（０８年中央学院大・篠藤淳）２３．１キロ
▽１０区 嶋津雄大（創価大２年）１時間８分４０秒 区間新＝１時間８分５９秒（０７年順大・松瀬元太）２３．０キロ