【箱根駅伝】青学大アンカーは湯原　大逆転狙う東海大は６区に館沢投入

◆報知新聞社後援第９６回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート～神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０９・６キロ）
復路の当日変更が発表された。
３年ぶり４度目の往路優勝を果たし、２年ぶり５度目の総合優勝を目指す青学大は１０区で、新号健志（３年）に代えて、湯原慶吾（２年）を投入した。「ガッツがあるイケメンです」と原晋監督（５２）が信頼する湯原が栄光のゴールを目指す。
１分３３秒差の２位につける国学院大は９区に茂原大悟（４年）を投入。元「乃木坂４６」の衛藤美彩（２６）の弟、木付琳（きつき・りん、２年）が７区登録から変更なしで出走する。
３分２２秒差の東海大は６区にスピードランナーの館沢亨次主将（４年）を投入。１７、１８年の日本選手権１５００メートル連覇の館沢が爆発的な走りで青学大の焦りを誘うことが大逆転の条件となる。
７分５９秒差の１１位とまさかの出遅れを喫した東洋大は７区に蝦夷森章太（２年）、９区に大沢駿（３年）を起用。出雲駅伝（昨年１０月）、全日本大学駅伝（昨年１１月）で活躍した定方駿（４年）は調子を落としたため、９区から外れた。チームにとっても、本人にとっても痛恨の当日交代となった。
往路１３位だった中大のスピードランナー田母神一喜（４年）、舟津彰馬（４年）は出番なしとなった。
１９２０年に行われた第１回箱根駅伝を制した東京高等師範学校の流れをくむ国立の筑波大は予選会を６位で突破し、１００周年の節目の大会に２６年ぶりに復帰。６年制の医学群（他校では医学部）で学ぶ５年生の２４歳、川瀬宙夢は補欠登録。当日変更で９区に入った。
オープン参加の関東学生連合は１０区に登録された東大の秀才ランナー阿部飛雄馬（４年）が変更なしで出走する。
全チームの復路選手は以下の通り。【】内は当日変更で出場しない選手。
▽青学大（往路優勝）
６区 谷野航平（４年）
７区 中村友哉（４年）
８区 岩見秀哉（３年）
９区 神林勇太（３年）
１０区 湯原慶吾（２年）【新号健志（３年）】
▽国学院大（往路２位）
６区 島崎慎愛（２年）
７区 木付琳（２年）
８区 河東寛大（３年） ９区 茂原大悟（４年）【中西唯翔（１年）】
１０区 殿地琢朗（２年）【高嶌凌也（３年）】
▽東京国際大（往路３位）
６区 大上颯麻（１年）
７区 真船恭輔（４年）【中島哲平（３年）】
８区 芳賀宏太郎（２年）
９区 相沢悠斗（４年）
１０区 内山涼太（４年）
▽東海大（往路４位）
６区 館沢亨次（４年）【羽田智哉（４年）】
７区 松崎咲人（１年）
８区 小松陽平（４年）
９区 松尾淳之介（４年）【米田智哉（３年）】
１０区 郡司陽大（４年）
▽明大（往路５位）
６区 前田舜平（３年）
７区 阿部弘輝（４年）【三輪軌道（４年）】
８区 櫛田佳希（１年）【酒井耀史（３年）】
９区 村上純大（３年）
１０区 河村一輝（４年）【坂井大我（３年）】
▽帝京大（往路６位）
６区 島貫温太（４年）
７区 中村風馬（２年）【増田空（３年）】
８区 鳥飼悠生（３年）
９区 小森稜太（４年）
１０区 吉野貴大（４年）
▽創価大（往路７位）
６区 葛西潤（１年）【鈴木渓太（３年）】
７区 右田綺羅（３年）【三上雄太（２年）】
８区 鈴木大海（３年）
９区 石津佳晃（３年）【永井大育（２年）】
１０区 嶋津雄大（２年）
▽駒大（往路８位）
６区 中村大成（４年）
７区 小林歩（３年）【小野恵崇（１年）】
８区 加藤淳（３年）
９区 神戸駿介（３年）
１０区 石川拓慎（２年）【山野力（１年）】
▽早大（往路９位）
６区 半澤黎斗（２年）
７区 鈴木創士（１年）
８区 太田直希（２年）
９区 新迫志希（４年）【遠藤宏夢（４年】
１０区 宍倉健浩（３年）
▽拓大（往路１０位）
６区 玉澤拓海（４年）
７区 兒玉陸斗（２年）
８区 佐々木虎太郎（１年）【江口清洋（１年）】
９区 中井槙吾（４年）
１０区 清水崚汰（３年）【青柳拓郎（３年）】
▽東洋大（往路１１位）
６区 今西駿介（４年）
７区 蝦夷森章太（２年）【山田和輝（１年）】
８区 前田義弘（１年）
９区 大沢駿（３年）【定方駿（４年）】
１０区 及川瑠音（１年）【古川隼（１年）】
▽中央学院大（往路１２位）
６区 武川流以名（１年）
７区 吉田光汰（２年）
８区 藤井雄大（４年）
９区 有馬圭哉（４年）【糸井春輝（２年）】
１０区 石綿宏人（３年）
▽中大（往路１３位）
６区 若林陽大（１年）
７区 森凪也（２年）
８区 矢野郁人（３年）
９区 大森太楽（３年）
１０区 二井康介（４年）
▽順大（往路１４位）
６区 清水颯大（３年）
７区 小畠隆太郎（４年）
８区 西澤侑真（１年）【人見隆之（２年）】
９区 高林遼哉（４年）【鈴木雄人（４年）】
１０区 野田一輝（４年）【吉岡智輝（２年）】
▽日大（往路１５位）
６区 宮崎佑喜（３年）
７区 松岡竜矢（１年）【野田啓太（３年）】
８区 若山岳（１年）
９区 橋口大希（２年）
１０区 金子智哉（４年）
▽法大（往路１６位）
６区 坪井慧（４年）
７区 松澤拓弥（４年）
８区 中園慎太朗（１年）
９区 清家陸（２年）【糟谷勇輝（３年）】
１０区 増田蒼馬（４年）【奥山智広（３年）】
▽神奈川大（往路１７位）
６区 森淳喜（４年）
７区 川口慧（２年）【鈴木玲央（１年）】
８区 安田響（２年）
９区 古和田響（４年）
１０区 荻野太成（４年）【古市祐太（１年）】
▽日体大（往路１８位）
６区 廻谷賢（４年）【盛本聖也（１年）】
７区 大内一輝（３年）
８区 嶋野太海（３年）
９区 野上翔大（３年）
１０区 中川翔太（４年）
▽筑波大（往路１９位）
６区 岩佐一楽（１年）
７区 杉山魁声（２年）
８区 伊藤太貴（２年）
９区 川瀬宙夢（５年）【渡辺珠生（３年）】
１０区 児玉朋大（３年）
▽国士舘大（往路２０位）】
６区 曽根雅文（３年）
７区 清水拓斗（２年）【木榑杏祐（２年）】
８区 清水悠雅（１年）【金井啓太（３年）】
９区 福田有馬（４年）
１０区 孝田拓海（３年）
▽関東学生連合（オープン参加、１９位相当）
６区 竹上世那（流通経済大２年）【舩田圭吾（武蔵野学院大２年）】
７区 宮田僚（麗沢大４年）【森陽向（東京経済大３年）】
８区 吉井龍太郎（大東大３年）
９区 渡邊晶紀（山梨学院大２年）
１０区 阿部飛雄馬（東大４年）