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武藤敬司のＷ１大みそかオールスター戦に清宮海斗、諏訪魔、大仁田厚らが集結…全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技
大みそかに２０１９年最終試合を終えた武藤敬司（中央、左は望月成晃、右はゼウス）
大みそかに２０１９年最終試合を終えた武藤敬司（中央、左は望月成晃、右はゼウス）

　武藤敬司（５７）率いるＷＲＥＳＴＬＥ－１による大みそかオールスター戦「ＷＯＮＤＥＲ　ＣＡＲＮＩＶＡＬ」が３１日、エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）で開催された。プロレスリング・ノアのＧＨＣヘビー級王者・清宮海斗（２３）、全日本プロレスの世界タッグ王者・諏訪魔（４３）、元参院議員の大仁田厚（６２）、プロレスリングＺＥＲＯ１社長の大谷晋二郎（４７）、ストロングマシーン軍団＝ＤＲＡＧＯＮ　ＧＡＴＥ＝ら、８団体から５０選手が集結した。

　◆ＷＲＥＳＴＬＥ－１「ＷＯＮＤＥＲ　ＣＡＲＮＩＶＡＬ」（３１日・エディオンアリーナ大阪）

　▽第１試合　いざ、大阪！冬の陣！！　６人タッグマッチ３０分１本勝負

　守屋博昭、〇大門寺崇、伊香保京介（１０分１６秒、逆エビ固め）一、藤村加偉、仁木琢郎●

　▽第２試合　Ｍｉｓｓｉｏｎ：機械を破壊せよ！　６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ストロングマシーンＪ、Ｆ、Ｇ（１１分１１秒、魔神風車固め）河野真幸、アレハンドロ、タナカ岩石●

　▽第３試合　Ｊｕｎｇｌｅ　Ｍｏｎｔａｇｅ～力の限り～　タッグマッチ３０分１本勝負

　〇吉田隆司、ビッグＲ清水（９分３６秒、サイバーボム→エビ固め）土肥孝司、本田竜輝●

　▽第４試合　Ｄｒａｗｉｎｇ　ｔｈｅ　ｆｕｔｕｒｅ　タッグマッチ３０分１本勝負

　頓所隼、〇ペガソ・イルミナル（１１分４３秒、ファイヤーバードスプラッシュ）Ｋｚｙ、堀口元気●

　▽第５試合　師弟ｖｓ強心～闘いのクロスワードパズル～　タッグマッチ３０分１本勝負

　〇吉岡世起、入江茂弘（８分２７秒、Ｓ・Ｋ→片エビ固め）ＴＡＪＩＲＩ、児玉裕輔●

　▽第６試合　新しい航海　シングルマッチ３０分１本勝負

　〇崔領二（１１分３５秒、赤川鉄橋→片エビ固め）羆嵐●

　▽第７試合　ストリートファイトテキサストルネードバンクハウス電流爆破６人タッグデスマッチ～ＮＯ　ＷＩＬＤ，ＮＯ　ＬＩＦＥ～２０１９秒１本勝負

　〇大仁田厚、田中将斗、レザーフェイス（１３分３６秒、爆破バット→片エビ固め）征矢学●、大森隆男、ＡＫＩＲＡ

　▽第８試合　黒船襲来！～Ｗｈｏ　ｉｓ　ｆａｍｏｕｓ？～ＧＡＯＲＡ　ＴＶ　チャンピオンシップ６０分１本勝負

　〇ヨシタツ（１０分４秒、ヨシタツ幻想→レフェリーストップ）立花誠吾●

　※第１７代王者が４度目の防衛に成功。

　▽第９試合　ＮＯＴ　ＥＡＳＹ　ＷＡＹ～Ｓｅｅ　ｙｏｕ　ａｇａｉｎ～　６人タッグマッチ６０分１本勝負

　〇カズ・ハヤシ、秋山準、大谷晋二郎（１４分６秒、パワープラント→片エビ固め）アンディ・ウー、伊藤貴則●、黒潮“イケメン”二郎

　▽セミファイナル　ＧＡＯＲＡ　スペシャル６人タッグマッチ”ＧＲＵＤＧＥ”ｍａｓｔｅｒ’ｓ　ｂｉｂｌｅ　６０分１本勝負

　〇武藤敬司、ゼウス、望月成晃（１６分４３秒、シャイニングウィザード→片エビ固め）近藤修司、諏訪魔、石川修司

　

　▽メインイベント　Ｉｔ’ｓ　ｔｈｅ　”ＷＲＥＳＴＬＥ”　ＷＯＮＤＥＲ　ＣＡＲＮＩＶＡＬ　タッグマッチ６０分１本勝負

　〇稲葉大樹、清宮海斗（２０分９秒、タイガースープレックス１７８）芦野祥太郎●、中嶋勝彦

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