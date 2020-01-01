武藤敬司のＷ１大みそかオールスター戦に清宮海斗、諏訪魔、大仁田厚らが集結…全試合結果

武藤敬司（５７）率いるＷＲＥＳＴＬＥ－１による大みそかオールスター戦「ＷＯＮＤＥＲ ＣＡＲＮＩＶＡＬ」が３１日、エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）で開催された。プロレスリング・ノアのＧＨＣヘビー級王者・清宮海斗（２３）、全日本プロレスの世界タッグ王者・諏訪魔（４３）、元参院議員の大仁田厚（６２）、プロレスリングＺＥＲＯ１社長の大谷晋二郎（４７）、ストロングマシーン軍団＝ＤＲＡＧＯＮ ＧＡＴＥ＝ら、８団体から５０選手が集結した。
◆ＷＲＥＳＴＬＥ－１「ＷＯＮＤＥＲ ＣＡＲＮＩＶＡＬ」（３１日・エディオンアリーナ大阪）
▽第１試合 いざ、大阪！冬の陣！！ ６人タッグマッチ３０分１本勝負
守屋博昭、〇大門寺崇、伊香保京介（１０分１６秒、逆エビ固め）一、藤村加偉、仁木琢郎●
▽第２試合 Ｍｉｓｓｉｏｎ：機械を破壊せよ！ ６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ストロングマシーンＪ、Ｆ、Ｇ（１１分１１秒、魔神風車固め）河野真幸、アレハンドロ、タナカ岩石●
▽第３試合 Ｊｕｎｇｌｅ Ｍｏｎｔａｇｅ～力の限り～ タッグマッチ３０分１本勝負
〇吉田隆司、ビッグＲ清水（９分３６秒、サイバーボム→エビ固め）土肥孝司、本田竜輝●
▽第４試合 Ｄｒａｗｉｎｇ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ タッグマッチ３０分１本勝負
頓所隼、〇ペガソ・イルミナル（１１分４３秒、ファイヤーバードスプラッシュ）Ｋｚｙ、堀口元気●
▽第５試合 師弟ｖｓ強心～闘いのクロスワードパズル～ タッグマッチ３０分１本勝負
〇吉岡世起、入江茂弘（８分２７秒、Ｓ・Ｋ→片エビ固め）ＴＡＪＩＲＩ、児玉裕輔●
▽第６試合 新しい航海 シングルマッチ３０分１本勝負
〇崔領二（１１分３５秒、赤川鉄橋→片エビ固め）羆嵐●
▽第７試合 ストリートファイトテキサストルネードバンクハウス電流爆破６人タッグデスマッチ～ＮＯ ＷＩＬＤ，ＮＯ ＬＩＦＥ～２０１９秒１本勝負
〇大仁田厚、田中将斗、レザーフェイス（１３分３６秒、爆破バット→片エビ固め）征矢学●、大森隆男、ＡＫＩＲＡ
▽第８試合 黒船襲来！～Ｗｈｏ ｉｓ ｆａｍｏｕｓ？～ＧＡＯＲＡ ＴＶ チャンピオンシップ６０分１本勝負
〇ヨシタツ（１０分４秒、ヨシタツ幻想→レフェリーストップ）立花誠吾●
※第１７代王者が４度目の防衛に成功。
▽第９試合 ＮＯＴ ＥＡＳＹ ＷＡＹ～Ｓｅｅ ｙｏｕ ａｇａｉｎ～ ６人タッグマッチ６０分１本勝負
〇カズ・ハヤシ、秋山準、大谷晋二郎（１４分６秒、パワープラント→片エビ固め）アンディ・ウー、伊藤貴則●、黒潮“イケメン”二郎
▽セミファイナル ＧＡＯＲＡ スペシャル６人タッグマッチ”ＧＲＵＤＧＥ”ｍａｓｔｅｒ’ｓ ｂｉｂｌｅ ６０分１本勝負
〇武藤敬司、ゼウス、望月成晃（１６分４３秒、シャイニングウィザード→片エビ固め）近藤修司、諏訪魔、石川修司
▽メインイベント Ｉｔ’ｓ ｔｈｅ ”ＷＲＥＳＴＬＥ” ＷＯＮＤＥＲ ＣＡＲＮＩＶＡＬ タッグマッチ６０分１本勝負
〇稲葉大樹、清宮海斗（２０分９秒、タイガースープレックス１７８）芦野祥太郎●、中嶋勝彦