ヒョードル日本ラストマッチで圧勝　ファン湧かせた…ＢＥＬＬＡＴＯＲ　ＪＡＰＡＮ

第１４試合、上迫博仁を破った矢地祐介（Ｃ）ＲＩＺＩＮ ＦＦ

◆ＢＥＬＬＡＴＯＲ ＪＡＰＡＮ（２９日・さいたまスーパーアリーナ）

米国格闘技団体「ＢＥＬＬＡＴＯＲ」の日本大会が行われ、全世界での放送を配慮しメインイベントが中盤に来る変則的な形となった同大会。日本ラストマッチと語った“氷の皇帝”エメリヤーエンコ・ヒョードル（４３）＝ロシア＝が、クイントン・“ランペイジ”・ジャクソン（４１）＝米国＝にＫＯ勝利するなど、日本の会場に駆けつけた格闘技ファン１５１６０人を熱狂させた。

【全試合結果】

▽第１試合 ＲＩＺＩＮ×ＢＥＬＬＡＴＯＲ対抗戦（ライト級）

〇ゴイチ・ヤマウチ（１回 リアネイキッドチョーク）ダロン・クルックシャンク●

▽第２試合 ＲＩＺＩＮ×ＢＥＬＬＡＴＯＲ対抗戦（フライ級）

〇渡辺華奈（３回４分２０秒 ＴＫＯ）イララ・ジョアニ）イララ・ジョアニ●

▽第３試合 ＲＩＺＩＮ×ＢＥＬＬＡＴＯＲ対抗戦（ウェルター級）

〇ロレンズ・ラーキン（判定３―０）中村Ｋ太郎●

▽第４試合（７８．５キロ）

〇マイケル・“ヴェノム”・ペイジ（２回 ＫＯ）安西信昌●

▽第５試合（７２．５キロ）

〇マイケル・チャンドラー（１回 ＫＯ）シドニー・アウトロー●

▽第６試合（ヘビー級）

〇エメリヤーエンコ・ヒョードル（１回２分２３秒 ＫＯ）クイントン・“ランペイジ”・ジャクソン●

▽第７試合（１２０キロ）

〇シビサイ頌真（１回４９秒 アキレス腱固め）セルゲイ・シュメトフ●

▽第８試合（７７キロ）

〇ジョン・タック（１回３分４６秒 ＫＯ）住村竜市朗●

▽第９試合（４９キロ）

〇あい（判定２―１）アンディ・ウィン●

▽第１０試合（５８キロ）

〇神龍誠（判定３―０）中村優作●

▽第１１試合（６８キロ）

〇平本蓮（１回２分４５秒 ＴＫＯ）芦田崇宏●

▽第１２試合（５３キロ）

〇ジャレッド・ブルックス（判定３―０）越智晴雄●

▽第１３試合（４９キロ）

〇浅倉カンナ（３回３分３３秒 アームロック）ジェイミー・ヒンショー●

▽第１４試合（７１キロ）

〇矢地祐介（３回４分３３秒 ＴＫＯ）上迫博仁●