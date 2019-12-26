注 目
ライフ スポーツ動画 報知SNS 「報知ジャイアンツカレンダー」に関するお知らせ
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 サッカー スポーツ 冬スポ 箱根駅伝 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル

Ｍステ「ウルトラ　ＳＵＰＥＲ　ＬＩＶＥ」アーティスト出演時間が発表　嵐、ＭＩＳＩＡら超豪華８３組１００曲以上

スポーツ報知
# 芸能
タモリ
タモリ

　２７日に放送されるテレビ朝日開局６０周年記念「ミュージックステーション　ウルトラ　ＳＵＰＥＲ　ＬＩＶＥ　２０１９」のタイムテーブルが２６日、発表された。

　同番組は正午から１１時間以上にわたり生放送で超豪華アーティスト８３組が１００曲以上の名曲を披露する。嵐はデビュー２０周年企画として「Ｌｏｖｅ　ｓｏ　ｓｗｅｅｔ」と「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」の２曲で国民投票を実施。

　さらにＭステ初登場のＭＩＳＩＡが、ニューヨーク・マンハッタンの「アポロ・シアター」からパフォーマンスを届ける。また、ディズニーメドレーでは神田沙也加らが大ヒット映画から楽曲を披露する。

　タイムテーブルは以下の通り（時間は目安。表記は五十音順で実際の順番とは異なる）。

　【正午から】

　▼ＡＩ「Ｂａｂｙ　Ｙｏｕ　Ｃａｎ　Ｃｒｙ」、▼Ａ．Ｂ．Ｃ－Ｚ「Ｂｌａｃｋ　Ｓｕｇａｒ」、▼荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Ｅａｔ　Ｙｏｕ　Ｕｐ）」、▼木村カエラ「Ｃｏｎｔｉｎｕｅ」、▼倉木麻衣「Ｌｏｖｅ，　Ｄａｙ　Ａｆｔｅｒ　Ｔｏｍｏｒｒｏｗ／薔薇色の人生」、▼ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ「君をさがしてた」、▼倖田來未「キューティーハニー／Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ」、▼ＳｉｘＴＯＮＥＳ　ｖｓ　Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ「Ｉｍｉｔａｔｉｏｎ　Ｒａｉｎ／Ｄ．Ｄ．」、▼ＤＥＡＮ　ＦＵＪＩＯＫＡ「Ｓｈｅｌｌｙ」、▼東京スカパラダイスオーケストラ「Ｐａｒａｄｉｓｅ　Ｈａｓ　Ｎｏ　Ｂｏｒｄｅｒ／銀河と迷路」、▼秦基博「Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｌｏｖｅｒ」、▼ＢＬＵＥ　ＥＮＣＯＵＮＴ「バッドパラドックス」、▼ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士「刀剣乱舞」、▼Ｌｉｔｔｌｅ　Ｇｌｅｅ　Ｍｏｎｓｔｅｒ「世界はあなたに笑いかけている」、▼和楽器バンド　×　ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士「千本桜」

　【午後２時から】

　▼一青窈×石丸幹二「ハナミズキ」、▼ｍ―ｆｌｏ「ｃｏｍｅ　ａｇａｉｎ」、▼ＫＲＥＶＡ「音色　～２０１９　Ｖｅｒ．～／ＫＲＥＶＡ」、▼ゴールデンボンバー「令和」、▼ＴＨＥ　ＲＡＭＰＡＧＥ「ＳＷＡＧ　＆　ＰＲＩＤＥ」、▼ジェジュン「Ｓｗｅｅｔｅｓｔ　Ｌｏｖｅ」、▼ジャニーズＷＥＳＴ「ええじゃないか／Ｂｉｇ　Ｓｈｏｔ！！」、▼スキマスイッチ「Ｒｅｖｉｖａｌ」、▼Ｓｅｘｙ　Ｚｏｎｅ「Ｈｏｎｅｙ　Ｈｏｎｅｙ」、▼ＢＡＲＢＥＥ　ＢＯＹＳ「無敵のヴァレリー／目を閉じておいでよ」、▼一青窈「もらい泣き」、▼三浦祐太朗「ありがとうあなた」、▼ｍｉｌｅｔ「ｉｎｓｉｄｅ　ｙｏｕ」、▼森山直太朗「さくら（二〇一九）」

　【午後４時から】

　▼きゃりーぱみゅぱみゅ「にんじゃりばんばん／音ノ国」、▼欅坂４６「黒い羊」、▼スキマスイッチ「ボクノート」、▼秦基博「ひまわりの約束」、▼平井大「ＴＨＥ　ＧＩＦＴ」、▼ＭＡＮ　ＷＩＴＨ　Ａ　ＭＩＳＳＩＯＮ「Ｒｅｍｅｍｂｅｒ　Ｍｅ」、▼ＷＡＮＩＭＡ「りんどう／ＴＨＡＮＸ」

　【午後６時から】

　▼Ｅ―ｇｉｒｌｓ「シンデレラフィット／Ｆｏｌｌｏｗ　Ｍｅ／ごめんなさいのＫｉｓｓｉｎｇ　Ｙｏｕ」、▼関ジャムコラボ　ゴスペラーズ×関ジャニ∞「星屑の街（安田・丸山・大倉）」、▼関ジャムコラボ　Ｐｅｒｆｕｍｅ×関ジャニ∞「ねぇ（横山・村上）」、▼Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２「ＨＡＮＤＳ　ＵＰ」、▼ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ「Ｏｎｅ　ｉｎ　ａ　Ｍｉｌｌｉｏｎ　―奇跡の夜に―」、▼ＳＥＫＡＩ　ＮＯ　ＯＷＡＲＩ「ＹＯＫＯＨＡＭＡ　ｂｌｕｅｓ」、▼ＤＡ　ＰＵＭＰ「Ｐ．Ａ．Ｒ．Ｔ．Ｙ．　～ユニバース・フェスティバル～／Ｕ．Ｓ．Ａ．」、▼日向坂４６「キュン」、▼Ｈｅｙ！　Ｓａｙ！　ＪＵＭＰ「ファンファーレ！」、▼ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ「ＰＡ　ＰＡ　ＹＡ！！　（ｆｅａｔ．　Ｆ．ＨＥＲＯ）」、▼宮本浩次「冬の花」、▼ＬｉＳＡ「紅蓮華」、▼Ｌｉｔｔｌｅ　Ｇｌｅｅ　Ｍｏｎｓｔｅｒ「ＥＣＨＯ」

　【午後７時から】

　▼ａｉｋｏ「二人／キラキラ」、▼ＫＡＴ―ＴＵＮ「Ｋｅｅｐ　ｔｈｅ　ｆａｉｔｈ／ＧＯ　ＡＨＥＡＤ」、▼ＫｉｎＫｉ　Ｋｉｄｓ「光の気配」、▼三代目　Ｊ　ＳＯＵＬ　ＢＲＯＴＨＥＲＳ「Ｙｅｓ　ｗｅ　ａｒｅ／Ｒａｔ―ｔａｔ―ｔａｔ」、▼Ｓｕｐｅｒｆｌｙ「フレア」、▼ＮＥＷＳ「トップガン」、▼乃木坂４６「Ｓｉｎｇ　Ｏｕｔ！／ありがちな恋愛」、▼ＨＩＫＡＫＩＮ　＆　ＳＥＩＫＩＮ「夢」、▼Ｖ６「ある日願いが叶ったんだ」、▼Ｆｏｏｒｉｎ「パプリカ」、▼山下智久「ＣＨＡＮＧＥ」

　【午後８時から】

　▼いきものがかり「ＷＥ　ＤＯ」、▼ＡＫＢ４８「フライングゲット／会いたかった」、▼関ジャニ∞「友よ」、▼コブクロ「大阪ＳＯＵＬ」、▼ディズニーメドレー　神田沙也加「わたしにできること」、▼ダイアモンドユカイ「君はともだち」、▼武内駿輔「おとなになったら」、▼中元みずき「イントゥ・ジ・アンノウン～心のままに」、▼Ｍａｙ　Ｊ．「レット・イット・ゴー　～ありのままで～」、▼山寺宏一　×　ＫＡＮＡ―ＢＯＯＮ！　ＡＬＬ　ＳＴＡＲ「フレンド・ライク・ミー」、▼ゆず「ＳＥＩＭＥＩ」、▼ラブソングメドレー　ＡＩ「ハピネス」、▼ＥＸＩＬＥ「Ｌｏｖｅｒｓ　Ａｇａｉｎ」、▼木村カエラ「Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ」、▼ジェジュン「未来予想図ＩＩ」、▼ＬＵＮＡ　ＳＥＡ「Ｉ　ｆｏｒ　Ｙｏｕ」

　【午後９時から】

　▼嵐「Ｔｕｒｎｉｎｇ　Ｕｐ」、▼Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ「宿命／Ｐｒｅｔｅｎｄｅｒ」、▼Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ「ｋｏｉ―ｗａｚｕｒａｉ」、▼Ｋｉｎｇ　Ｇｎｕ「白日」、▼ゴールデンボンバー「女々しくて」、▼菅田将暉「まちがいさがし」、▼Ｔｏｓｈｌ　※視聴者３択生投票による名曲カバー「糸」「残酷な天使のテーゼ」「雪の華」、▼平手友梨奈（欅坂４６）「角を曲がる」、▼三浦大知「ＣＯＬＯＲＬＥＳＳ／Ｂｅ　Ｍｙｓｅｌｆ／飛行船／Ｂｌａｃｋ　Ｈｏｌｅ　（無音ダンス）／ＥＸＣＩＴＥ」

　【午後１０時から】

　▼嵐「Ｍｏｎｓｔｅｒ／※国民投票で決定「Ｌｏｖｅ　ｓｏ　ｓｗｅｅｔ」「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」」、▼ＥＸＩＬＥ「愛のために　～ｆｏｒ　ｌｏｖｅ，　ｆｏｒ　ａ　ｃｈｉｌｄ～」、▼小沢健二「ラブリー／彗星」、▼ＴＨＥ　ＹＥＬＬＯＷ　ＭＯＮＫＥＹ「ＪＡＭ」、▼椎名林檎「ＮＩＰＰＯＮ／自由へ道連れ」、▼Ｐｅｒｆｕｍｅ「再生」、▼平井堅「＃３０２」、▼ＭＩＳＩＡ　※未発表

成金の正体

芸能

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

宝塚歌劇特集

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請