Ｍステ「ウルトラ　ＳＵＰＥＲ　ＬＩＶＥ」アーティスト出演時間が発表　嵐、ＭＩＳＩＡら超豪華８３組１００曲以上

タモリ

２７日に放送されるテレビ朝日開局６０周年記念「ミュージックステーション ウルトラ ＳＵＰＥＲ ＬＩＶＥ ２０１９」のタイムテーブルが２６日、発表された。

同番組は正午から１１時間以上にわたり生放送で超豪華アーティスト８３組が１００曲以上の名曲を披露する。嵐はデビュー２０周年企画として「Ｌｏｖｅ ｓｏ ｓｗｅｅｔ」と「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」の２曲で国民投票を実施。

さらにＭステ初登場のＭＩＳＩＡが、ニューヨーク・マンハッタンの「アポロ・シアター」からパフォーマンスを届ける。また、ディズニーメドレーでは神田沙也加らが大ヒット映画から楽曲を披露する。

タイムテーブルは以下の通り（時間は目安。表記は五十音順で実際の順番とは異なる）。

【正午から】

▼ＡＩ「Ｂａｂｙ Ｙｏｕ Ｃａｎ Ｃｒｙ」、▼Ａ．Ｂ．Ｃ－Ｚ「Ｂｌａｃｋ Ｓｕｇａｒ」、▼荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Ｅａｔ Ｙｏｕ Ｕｐ）」、▼木村カエラ「Ｃｏｎｔｉｎｕｅ」、▼倉木麻衣「Ｌｏｖｅ， Ｄａｙ Ａｆｔｅｒ Ｔｏｍｏｒｒｏｗ／薔薇色の人生」、▼ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ「君をさがしてた」、▼倖田來未「キューティーハニー／Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ」、▼ＳｉｘＴＯＮＥＳ ｖｓ Ｓｎｏｗ Ｍａｎ「Ｉｍｉｔａｔｉｏｎ Ｒａｉｎ／Ｄ．Ｄ．」、▼ＤＥＡＮ ＦＵＪＩＯＫＡ「Ｓｈｅｌｌｙ」、▼東京スカパラダイスオーケストラ「Ｐａｒａｄｉｓｅ Ｈａｓ Ｎｏ Ｂｏｒｄｅｒ／銀河と迷路」、▼秦基博「Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ Ｌｏｖｅｒ」、▼ＢＬＵＥ ＥＮＣＯＵＮＴ「バッドパラドックス」、▼ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士「刀剣乱舞」、▼Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ「世界はあなたに笑いかけている」、▼和楽器バンド × ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士「千本桜」

【午後２時から】

▼一青窈×石丸幹二「ハナミズキ」、▼ｍ―ｆｌｏ「ｃｏｍｅ ａｇａｉｎ」、▼ＫＲＥＶＡ「音色 ～２０１９ Ｖｅｒ．～／ＫＲＥＶＡ」、▼ゴールデンボンバー「令和」、▼ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ「ＳＷＡＧ ＆ ＰＲＩＤＥ」、▼ジェジュン「Ｓｗｅｅｔｅｓｔ Ｌｏｖｅ」、▼ジャニーズＷＥＳＴ「ええじゃないか／Ｂｉｇ Ｓｈｏｔ！！」、▼スキマスイッチ「Ｒｅｖｉｖａｌ」、▼Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ「Ｈｏｎｅｙ Ｈｏｎｅｙ」、▼ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ「無敵のヴァレリー／目を閉じておいでよ」、▼一青窈「もらい泣き」、▼三浦祐太朗「ありがとうあなた」、▼ｍｉｌｅｔ「ｉｎｓｉｄｅ ｙｏｕ」、▼森山直太朗「さくら（二〇一九）」

【午後４時から】

▼きゃりーぱみゅぱみゅ「にんじゃりばんばん／音ノ国」、▼欅坂４６「黒い羊」、▼スキマスイッチ「ボクノート」、▼秦基博「ひまわりの約束」、▼平井大「ＴＨＥ ＧＩＦＴ」、▼ＭＡＮ ＷＩＴＨ Ａ ＭＩＳＳＩＯＮ「Ｒｅｍｅｍｂｅｒ Ｍｅ」、▼ＷＡＮＩＭＡ「りんどう／ＴＨＡＮＸ」

【午後６時から】

▼Ｅ―ｇｉｒｌｓ「シンデレラフィット／Ｆｏｌｌｏｗ Ｍｅ／ごめんなさいのＫｉｓｓｉｎｇ Ｙｏｕ」、▼関ジャムコラボ ゴスペラーズ×関ジャニ∞「星屑の街（安田・丸山・大倉）」、▼関ジャムコラボ Ｐｅｒｆｕｍｅ×関ジャニ∞「ねぇ（横山・村上）」、▼Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２「ＨＡＮＤＳ ＵＰ」、▼ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ「Ｏｎｅ ｉｎ ａ Ｍｉｌｌｉｏｎ ―奇跡の夜に―」、▼ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ｂｌｕｅｓ」、▼ＤＡ ＰＵＭＰ「Ｐ．Ａ．Ｒ．Ｔ．Ｙ． ～ユニバース・フェスティバル～／Ｕ．Ｓ．Ａ．」、▼日向坂４６「キュン」、▼Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ「ファンファーレ！」、▼ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ「ＰＡ ＰＡ ＹＡ！！ （ｆｅａｔ． Ｆ．ＨＥＲＯ）」、▼宮本浩次「冬の花」、▼ＬｉＳＡ「紅蓮華」、▼Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ「ＥＣＨＯ」

【午後７時から】

▼ａｉｋｏ「二人／キラキラ」、▼ＫＡＴ―ＴＵＮ「Ｋｅｅｐ ｔｈｅ ｆａｉｔｈ／ＧＯ ＡＨＥＡＤ」、▼ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ「光の気配」、▼三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ「Ｙｅｓ ｗｅ ａｒｅ／Ｒａｔ―ｔａｔ―ｔａｔ」、▼Ｓｕｐｅｒｆｌｙ「フレア」、▼ＮＥＷＳ「トップガン」、▼乃木坂４６「Ｓｉｎｇ Ｏｕｔ！／ありがちな恋愛」、▼ＨＩＫＡＫＩＮ ＆ ＳＥＩＫＩＮ「夢」、▼Ｖ６「ある日願いが叶ったんだ」、▼Ｆｏｏｒｉｎ「パプリカ」、▼山下智久「ＣＨＡＮＧＥ」

【午後８時から】

▼いきものがかり「ＷＥ ＤＯ」、▼ＡＫＢ４８「フライングゲット／会いたかった」、▼関ジャニ∞「友よ」、▼コブクロ「大阪ＳＯＵＬ」、▼ディズニーメドレー 神田沙也加「わたしにできること」、▼ダイアモンドユカイ「君はともだち」、▼武内駿輔「おとなになったら」、▼中元みずき「イントゥ・ジ・アンノウン～心のままに」、▼Ｍａｙ Ｊ．「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」、▼山寺宏一 × ＫＡＮＡ―ＢＯＯＮ！ ＡＬＬ ＳＴＡＲ「フレンド・ライク・ミー」、▼ゆず「ＳＥＩＭＥＩ」、▼ラブソングメドレー ＡＩ「ハピネス」、▼ＥＸＩＬＥ「Ｌｏｖｅｒｓ Ａｇａｉｎ」、▼木村カエラ「Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ」、▼ジェジュン「未来予想図ＩＩ」、▼ＬＵＮＡ ＳＥＡ「Ｉ ｆｏｒ Ｙｏｕ」

【午後９時から】

▼嵐「Ｔｕｒｎｉｎｇ Ｕｐ」、▼Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ「宿命／Ｐｒｅｔｅｎｄｅｒ」、▼Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ「ｋｏｉ―ｗａｚｕｒａｉ」、▼Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ「白日」、▼ゴールデンボンバー「女々しくて」、▼菅田将暉「まちがいさがし」、▼Ｔｏｓｈｌ ※視聴者３択生投票による名曲カバー「糸」「残酷な天使のテーゼ」「雪の華」、▼平手友梨奈（欅坂４６）「角を曲がる」、▼三浦大知「ＣＯＬＯＲＬＥＳＳ／Ｂｅ Ｍｙｓｅｌｆ／飛行船／Ｂｌａｃｋ Ｈｏｌｅ （無音ダンス）／ＥＸＣＩＴＥ」

【午後１０時から】

▼嵐「Ｍｏｎｓｔｅｒ／※国民投票で決定「Ｌｏｖｅ ｓｏ ｓｗｅｅｔ」「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」」、▼ＥＸＩＬＥ「愛のために ～ｆｏｒ ｌｏｖｅ， ｆｏｒ ａ ｃｈｉｌｄ～」、▼小沢健二「ラブリー／彗星」、▼ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ「ＪＡＭ」、▼椎名林檎「ＮＩＰＰＯＮ／自由へ道連れ」、▼Ｐｅｒｆｕｍｅ「再生」、▼平井堅「＃３０２」、▼ＭＩＳＩＡ ※未発表