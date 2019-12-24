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１２月２３日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１２月２３日の関東地方釣果と２５日のこよみ

１２月２５日のこよみ
月齢
28.5 中潮
日出 日入
6.48 16.33
月出 月入
5.33 15.43
１２月２５日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 4.56 4.17 4.55 4.55 5.28 5.23
15.41 14.21 15.36 15.30 16.09 16.12
干潮 10.12 8.59 10.09 10.10 10.45 10.48
22.41 21.44 22.39 22.43 23.11 23.07
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		タチウオ - - 　タチウオはスロージギングで。数釣り有望。一つテンヤのマダイ船、沖メバル船有
マダイ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		ヒラメ - - 　出船せず。ヒラメは２～３キロ級も食う。マダイはテンヤで交じり多彩。年内３１日迄
マダイ - -
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		ヒラメ - - 　予報悪く出船中止。ヒラメは良型交じりで数釣りも。マダコは５～６キロ級も乗る
マダコ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		ヒラメ - - 　定休日。ヒラメは水深３０メートルを狙い２キロ前後が主体。４キロオーバーも。交じり多彩
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		ヒラメ - - 　ヒラメはオモリ５０～６０号のＬＴで。２～３キロ級が食ってくる。マダイはテンヤ等で
半日タイ - -
茨城
波崎港 		波崎沖
信栄丸
0479-44-1224 		ヒラメ - - 　出船せず。ヒラメは水深１０～３０メートルで良型が食う。オモリ８０号と１００号。テンヤ真鯛有
マダイ - -
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ - - 　ハナダイは胴づき仕掛けで数釣り狙える交じり多彩。ヒラメは１～２キロ級が食う
ヒラメ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ - - 　ハナダイはコマセで４０センチ級の大型も数交じる。ヒラメ船、一つテンヤマダイ船あり
ヒラメ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ハナダイ - - 　出船せず。ハナダイはコマセで数釣り狙える。交じり多彩。ヒラメは１キロ前後主体
ヒラメ - -
外房
大原港 		大原沖
松栄丸
0470-62-0571 		ヒラメ - - 　天候悪く出船中止。ヒラメは水深１５メートルで良型が食う。鬼カサゴ船、午後タイ船あり
マハタ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ - - 　出船せず。リレー船はＦサビキでサバやアジ。サバは大型も。後半鬼カサゴ等狙う
鬼カサゴ - -
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ - - 　予報悪く出船中止。リレー船は前半クロムツ、後半はアマダイ五目。午後タイ船有
アマダイ - -
南房
千田港 		白浜沖
千田沖 		三喜丸
0470-43-8293 		キンメ - - 　都合によりしばらく休む。乗合船はキンメかイサキ、夜釣りのクロムツに出る
イサキ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		半日タイ - - 　予報悪く出船せず。午前と午後に分かれて出船。イサキ等交じり多彩。年内３０日迄
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マハタ - - 　マハタはイワシの泳がせ釣り。カサゴや青物なども交じる。コマセのマダイ船あり
半日タイ - -
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
白浜沖 		早川丸
0470-29-1095 		カワハギ - - 　カワハギは水深１５～３０メートルで２０センチ前後が食う。ヤリイカ船有。２５日定休。年内３１日迄
ヤリイカ - -
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		午後アジ 20-37cm 44 同船。１人。水深２５～８０メートル前後を狙いカワハギ交じる
マダイ 1.2kg 1
内房
富津港 		本牧沖
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ - - 　出船せず。タチウオは良型が主体で１メートル超も。フグは甘エビ餌で狙う。年内３０日迄
ショウサイフグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。要予約。２８日臨休。２９日出船。水深１５メートル前後で２０センチ超が食う
大田
羽田 		川崎沖
横浜沖 		伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　半日アジはＬＴで２０センチ級が食う。数釣りも有望。マダコ・ＬＴアジのリレー船あり
マダコ - -
金沢
八景 		横須賀
富岡沖 		弁天屋
045-701-9061 		タチウオ 65-117cm 35-45 カワハギ８～１２尾。真鯛０～２尾。午前アジ１８～２０尾
午後アジ 18-28cm 20-32
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 24-36cm 6-20 マダイやサバ交じる。２２日午後３～１５尾。２４日定休日
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		ヤリイカ 23-35cm 5 乗合１人。城ケ島西沖迄の１１０～２００メートルを狙う。６時半出
葉山
あぶずり 		江の島
城ケ島 		長三朗丸
046-875-1800 		ヤリイカ 17-40cm 14-30 槍イカ船はほとんどの人が２０杯以上。落とし込み船有
キンメ - -
逗子
小坪港 		城ケ島
太郎丸
0467-22-7662 		キンメ - - 　定休日。乗合はキンメ主体の根魚五目船水深３００～４００メートルを狙い黒ムツやメダイなども
湘南
腰越港 		腰越沖
江の島 		孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ - - 　出船せず。マダイは１キロ前後主体で５キロ超も。アマダイは良型交じりで数釣り期待
アマダイ - -
湘南
片瀬港 		亀城根
江の島 		島きち丸
0466-25-9642 		カワハギ 15-28cm 1-8 カワハギ船でアカハタ等もヤリイカ船有。年内３０日迄
アマダイ 21-38cm 1-6
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		マダイ 0.6-1.5kg 0-7 ハギ船１人。希望で１０時半迄。鯵船２３～３７センチ２０～３２尾
カワハギ 21-28cm 10
小田原
早川港 		二宮沖
南沖 		平安丸
0465-22-0676 		ヤリイカ 28-45cm 23-36 キンメ船で黒ムツも交じるマダイ船あり。年内３０日迄
キンメ 28-38cm 5-21
西湘
真鶴港 		真鶴沖
真鶴南 		誠いち丸
0465-68-2432 		イナダ - - 　出船中止。半日イナダ船は５時半と１２時集合、数釣り有望。ヤリイカ船も出る
ヤリイカ - -
東伊豆
網代港 		網代沖
森竜丸
0557-68-1477 		ヒラメ - - 　泳がせ五目でヒラメやカサゴなど。半日楽らくフィッシングでイナダ。夜ブリ船有
イナダ - -
東伊豆
伊東港 		川奈沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　仕立船中心で出る。川奈沖や手石島沖、伊東沖で２０センチオーバーの良型が食ってくる
南伊豆
須崎港 		新島沖
須崎沖 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ - - 　予報悪く出船中止。キンメは２キロ超の大型も交じる。鬼カサゴ・アラ船にも出る
鬼カサゴ - -
沼津
古宇港 		古宇沖
長根 		吉田丸
055-942-2565 		アマダイ 25-45cm 1-3 ともに２２日。甘ダイは午前船。夜釣りのタチウオ船有
午後タイ 0.8-1.5kg 1-5
横浜
山下橋 		川崎堤
Ｄ堤 		山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 35-82cm 4 川崎堤でアジ１０～２５尾、カサゴ０～６尾。新堤でクロダイ２．１キロ
マダコ 1-1.8kg 2
湘南
茅ケ崎 		エボシ
平島 		磯屋
0467-82-7996 		メジナ 30-32cm 2 メジナは相模原市の中畑さんがサバ島で。カワハギはスズキ島
カワハギ 30cm 1
箱根
芦ノ湖 		湖尻湾
おおば
0460-84-8984 		ニジマス - - 　禁漁期間中。来年３月１日漁業組主催のルアー・フライ限定大会。２日～通常解禁
山梨
山中湖 		長池沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 5-10cm 275 ドーム船。富士吉田市の渡辺さんが水深１２・７メートルを紅サシ餌で
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ワカサギ 7-12cm 130 ドーム船。南アルプス市藤原さんがコタツロープを紅サシ餌で
群馬
三名湖 		桟橋
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ 28-38cm 42 安中市の野水さんが大土手桟橋で６．３メートル竿の底釣り。両グルテン
群馬
鮎川湖 		ロープ
東桟橋 		鮎川湖
0274-22-0899 		ワカサギ 6-12cm 782 ワカサギは熊谷市の福島さんがＡロープ等で。Ｂロープで４９５尾
ヘラブナ 26-39cm 60
長野
松原湖 		猪名湖
松原湖
0267-93-2432 		ワカサギ - - 　２７日午前６時半から桟橋での釣りが解禁になる。氷上穴釣りはまだ見通し立たず
野田
幸手園 		Ｂ桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 30-42cm 72 三郷市の樅山さんが２．７メートル竿で底新ベラ交じる。少ない人で２０尾
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス - - 　２８日から営業再開。餌釣りエリアとルアー・フライ・テンカラエリアを入れ替える

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