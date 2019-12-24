１２月２３日の釣果速報（関東）

１２月２３日の関東地方釣果と２５日のこよみ
|月齢
|潮
|28.5
|中潮
|日出
|日入
|6.48
|16.33
|月出
|月入
|5.33
|15.43
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|4.56
|4.17
|4.55
|4.55
|5.28
|5.23
|15.41
|14.21
|15.36
|15.30
|16.09
|16.12
|干潮
|10.12
|8.59
|10.09
|10.10
|10.45
|10.48
|22.41
|21.44
|22.39
|22.43
|23.11
|23.07
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|タチウオ
|-
|-
|タチウオはスロージギングで。数釣り有望。一つテンヤのマダイ船、沖メバル船有
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|ヒラメ
|-
|-
|出船せず。ヒラメは２～３キロ級も食う。マダイはテンヤで交じり多彩。年内３１日迄
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|ヒラメ
|-
|-
|予報悪く出船中止。ヒラメは良型交じりで数釣りも。マダコは５～６キロ級も乗る
|マダコ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|ヒラメ
|-
|-
|定休日。ヒラメは水深３０メートルを狙い２キロ前後が主体。４キロオーバーも。交じり多彩
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|ヒラメ
|-
|-
|ヒラメはオモリ５０～６０号のＬＴで。２～３キロ級が食ってくる。マダイはテンヤ等で
|半日タイ
|-
|-
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|ヒラメ
|-
|-
|出船せず。ヒラメは水深１０～３０メートルで良型が食う。オモリ８０号と１００号。テンヤ真鯛有
|マダイ
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ハナダイ
|-
|-
|ハナダイは胴づき仕掛けで数釣り狙える交じり多彩。ヒラメは１～２キロ級が食う
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|-
|-
|ハナダイはコマセで４０センチ級の大型も数交じる。ヒラメ船、一つテンヤマダイ船あり
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ハナダイ
|-
|-
|出船せず。ハナダイはコマセで数釣り狙える。交じり多彩。ヒラメは１キロ前後主体
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|ヒラメ
|-
|-
|天候悪く出船中止。ヒラメは水深１５メートルで良型が食う。鬼カサゴ船、午後タイ船あり
|マハタ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|-
|-
|出船せず。リレー船はＦサビキでサバやアジ。サバは大型も。後半鬼カサゴ等狙う
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|-
|-
|予報悪く出船中止。リレー船は前半クロムツ、後半はアマダイ五目。午後タイ船有
|アマダイ
|-
|-
|船
| 南房
千田港
| 白浜沖
千田沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|キンメ
|-
|-
|都合によりしばらく休む。乗合船はキンメかイサキ、夜釣りのクロムツに出る
|イサキ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|半日タイ
|-
|-
|予報悪く出船せず。午前と午後に分かれて出船。イサキ等交じり多彩。年内３０日迄
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|マハタ
|-
|-
|マハタはイワシの泳がせ釣り。カサゴや青物なども交じる。コマセのマダイ船あり
|半日タイ
|-
|-
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
白浜沖
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|-
|-
|カワハギは水深１５～３０メートルで２０センチ前後が食う。ヤリイカ船有。２５日定休。年内３１日迄
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|午後アジ
|20-37cm
|44
|同船。１人。水深２５～８０メートル前後を狙いカワハギ交じる
|マダイ
|1.2kg
|1
|船
| 内房
富津港
| 本牧沖
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|-
|-
|出船せず。タチウオは良型が主体で１メートル超も。フグは甘エビ餌で狙う。年内３０日迄
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定。要予約。２８日臨休。２９日出船。水深１５メートル前後で２０センチ超が食う
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
横浜沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|半日アジはＬＴで２０センチ級が食う。数釣りも有望。マダコ・ＬＴアジのリレー船あり
|マダコ
|-
|-
|船
| 金沢
八景
| 横須賀
富岡沖
| 弁天屋
045-701-9061
|タチウオ
|65-117cm
|35-45
|カワハギ８～１２尾。真鯛０～２尾。午前アジ１８～２０尾
|午後アジ
|18-28cm
|20-32
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午前アジ
|24-36cm
|6-20
|マダイやサバ交じる。２２日午後３～１５尾。２４日定休日
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|ヤリイカ
|23-35cm
|5
|乗合１人。城ケ島西沖迄の１１０～２００メートルを狙う。６時半出
|船
| 葉山
あぶずり
| 江の島
城ケ島
| 長三朗丸
046-875-1800
|ヤリイカ
|17-40cm
|14-30
|槍イカ船はほとんどの人が２０杯以上。落とし込み船有
|キンメ
|-
|-
|船
| 逗子
小坪港
| 城ケ島
| 太郎丸
0467-22-7662
|キンメ
|-
|-
|定休日。乗合はキンメ主体の根魚五目船水深３００～４００メートルを狙い黒ムツやメダイなども
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
江の島
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|-
|-
|出船せず。マダイは１キロ前後主体で５キロ超も。アマダイは良型交じりで数釣り期待
|アマダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 亀城根
江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|カワハギ
|15-28cm
|1-8
|カワハギ船でアカハタ等もヤリイカ船有。年内３０日迄
|アマダイ
|21-38cm
|1-6
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|マダイ
|0.6-1.5kg
|0-7
|ハギ船１人。希望で１０時半迄。鯵船２３～３７センチ２０～３２尾
|カワハギ
|21-28cm
|10
|船
| 小田原
早川港
| 二宮沖
南沖
| 平安丸
0465-22-0676
|ヤリイカ
|28-45cm
|23-36
|キンメ船で黒ムツも交じるマダイ船あり。年内３０日迄
|キンメ
|28-38cm
|5-21
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
真鶴南
| 誠いち丸
0465-68-2432
|イナダ
|-
|-
|出船中止。半日イナダ船は５時半と１２時集合、数釣り有望。ヤリイカ船も出る
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|ヒラメ
|-
|-
|泳がせ五目でヒラメやカサゴなど。半日楽らくフィッシングでイナダ。夜ブリ船有
|イナダ
|-
|-
|船
| 東伊豆
伊東港
| 川奈沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|仕立船中心で出る。川奈沖や手石島沖、伊東沖で２０センチオーバーの良型が食ってくる
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
須崎沖
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|-
|-
|予報悪く出船中止。キンメは２キロ超の大型も交じる。鬼カサゴ・アラ船にも出る
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 古宇沖
長根
| 吉田丸
055-942-2565
|アマダイ
|25-45cm
|1-3
|ともに２２日。甘ダイは午前船。夜釣りのタチウオ船有
|午後タイ
|0.8-1.5kg
|1-5
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
Ｄ堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|35-82cm
|4
|川崎堤でアジ１０～２５尾、カサゴ０～６尾。新堤でクロダイ２．１キロ
|マダコ
|1-1.8kg
|2
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
平島
| 磯屋
0467-82-7996
|メジナ
|30-32cm
|2
|メジナは相模原市の中畑さんがサバ島で。カワハギはスズキ島
|カワハギ
|30cm
|1
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|ニジマス
|-
|-
|禁漁期間中。来年３月１日漁業組主催のルアー・フライ限定大会。２日～通常解禁
|湖
| 山梨
山中湖
| 長池沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|5-10cm
|275
|ドーム船。富士吉田市の渡辺さんが水深１２・７メートルを紅サシ餌で
|湖
| 山梨
精進湖
| 赤池
| 赤池
0555-87-2351
|ワカサギ
|7-12cm
|130
|ドーム船。南アルプス市藤原さんがコタツロープを紅サシ餌で
|湖
| 群馬
三名湖
| 桟橋
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|28-38cm
|42
|安中市の野水さんが大土手桟橋で６．３メートル竿の底釣り。両グルテン
|湖
| 群馬
鮎川湖
| ロープ
東桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ワカサギ
|6-12cm
|782
|ワカサギは熊谷市の福島さんがＡロープ等で。Ｂロープで４９５尾
|ヘラブナ
|26-39cm
|60
|湖
| 長野
松原湖
| 猪名湖
| 松原湖
0267-93-2432
|ワカサギ
|-
|-
|２７日午前６時半から桟橋での釣りが解禁になる。氷上穴釣りはまだ見通し立たず
|池
| 野田
幸手園
| Ｂ桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|30-42cm
|72
|三郷市の樅山さんが２．７メートル竿で底新ベラ交じる。少ない人で２０尾
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|-
|-
|２８日から営業再開。餌釣りエリアとルアー・フライ・テンカラエリアを入れ替える