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【有馬記念】アーモンドアイは９番　武豊は７番から４勝目狙う…枠順一覧

スポーツ報知
# 競馬
有馬記念の抽選を終え、壇上に並んだ各馬の騎乗ら
有馬記念の抽選を終え、壇上に並んだ各馬の騎乗ら
５枠９番のくじを引いたアーモンドアイのアーモンドアイのルメール騎手
５枠９番のくじを引いたアーモンドアイのアーモンドアイのルメール騎手

　年末の大一番、第６４回有馬記念・Ｇ１（２２日、中山競馬場・芝２５００メートル）の公開枠順抽選会が１９日、都内で行われた。ファン投票１位のアーモンドアイは５枠９番、３年連続で１枠をゲットしていた武豊騎手は４枠７番。菊花賞馬ワールドプレミアと同レース４勝目を狙う。馬券は２０日に一部ウインズで金曜日発売される。

　決定した枠順は次の通り（枠番、馬番、馬名、斤量、騎手の順）。

　１枠１番　スカーレットカラー　５５　岩田康誠

　１枠２番　スワーヴリチャード　５７　マーフィー

　２枠３番　エタリオウ　５７　横山典弘

　２枠４番　スティッフェリオ　５７　丸山元気

　３枠５番　フィエールマン　５７　池添謙一

　３枠６番　リスグラシュー　５５　レーン

　４枠７番　ワールドプレミア　５５　武豊

　４枠８番　レイデオロ　５７　三浦皇成

　５枠９番　アーモンドアイ　５５　ルメール

　５枠１０番　サートゥルナーリア　５５　スミヨン

　６枠１１番　キセキ　５７　ムーア

　６枠１２番　クロコスミア　５５　藤岡佑介

　７枠１３番　アルアイン　５７　松山弘平

　７枠１４番　ヴェロックス　５５　川田将雅

　８枠１５番　アエロリット　５５　津村明秀

　８枠１６番　シュヴァルグラン　５７　福永祐一

【有馬記念】登録馬
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５枠９番のくじを引いたアーモンドアイのアーモンドアイのルメール騎手
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